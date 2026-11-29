No meio do lago Man Sagar, em Jaipur, na Índia, o Jal Mahal parece um palácio térreo flutuando sobre a água. A ilusão engana bem: a construção de arenito tem cinco níveis, e quatro deles ficam escondidos sob a superfície quando o lago está cheio. Só o último andar aparece para quem olha da margem do lago.

Como um palácio de cinco andares parece ter só um?

É uma questão de nível da água. O Jal Mahal, cujo nome significa palácio da água, foi erguido no meio do lago. Quando o reservatório enche, a água cobre os quatro pavimentos inferiores e deixa à mostra apenas o andar de cima, com seus terraços e pavilhões. Para o visitante na orla, parece uma casa de um piso só pousada sobre um espelho.

Um comunicado do Ministério do Turismo da Índia confirma que o palácio tem cinco andares e que quatro permanecem submersos no lago. Quando o nível baixa, partes das estruturas inferiores podem voltar a aparecer, revelando um pouco do que fica escondido.

A recuperação do lago Man Sagar foi concluída em 2011

A fachada mistura dois estilos de arquitetura

O palácio é de arenito avermelhado, pedra comum na região do Rajastão, e ganhou a forma atual no século XVIII. A arquitetura combina elementos rajputs, ligados aos reinos guerreiros do norte da Índia, com traços mogóis, herança do império que dominou boa parte do subcontinente.

A simetria é a marca registrada. Os pavilhões com cúpulas nos cantos do terraço superior e os arcos alinhados criam uma fachada equilibrada, que fica ainda mais bonita quando se reflete na água parada. As montanhas de Aravalli ao fundo completam o cartão-postal.

O lago precisou ser salvo junto com o palácio

Durante anos, o Man Sagar recebeu esgoto e lixo de dois grandes canais de drenagem de Jaipur e chegou a virar um lamaçal. Não adiantava restaurar a pedra se a água ao redor continuasse poluída. Em 2004, o governo do estado abriu uma concorrência para recuperar o conjunto, num modelo de parceria com a iniciativa privada.

A primeira fase do projeto atacou o problema pela raiz, com obras que mudaram a qualidade da água e o entorno.

Para recuperar o lago, o projeto incluiu estas frentes de trabalho:

Construção de estações de tratamento de esgoto

de esgoto Desvio dos canais que despejavam efluentes no lago

que despejavam efluentes no lago Retirada de sedimentos acumulados no fundo

acumulados no fundo Biorremediação , com organismos que ajudam a limpar a água

, com organismos que ajudam a limpar a água Reflorestamento das colinas ao redor

A arquitetura combina elementos rajputs e mogóis

Quem pagou pela recuperação do lago?

Uma empresa privada, em troca do direito de explorar o entorno. O consórcio KGK venceu a concorrência e recebeu um arrendamento de 99 anos sobre cerca de 100 acres ao redor do palácio. Em contrapartida, financiou a recuperação e poderia construir uma área comercial à beira do lago.

Pelos números do projeto, o consórcio investiu cerca de 20 crores de rúpias no lago e 10 crores no palácio. Um fundo específico, abastecido com contribuições anuais do parceiro privado, ajudava a financiar a recuperação do Man Sagar.

Quando a restauração foi concluída?

A primeira fase terminou em 2011, com o palácio restaurado e o lago limpo, segundo a ficha do projeto no Banco Mundial. O mesmo registro conta que a parceria acabou contestada na justiça do Rajastão, e as fases seguintes, que previam comércio e hotelaria, não seguiram como planejado.

Antes de virar cartão-postal, o palácio teve outra função: serviu de pavilhão de caça. Hoje, o que atrai os olhares é o efeito do lago, que esconde quatro dos cinco andares.

A beleza do palácio depende da água

No Jal Mahal, pedra e lago formam um conjunto só. Se a água volta a ficar suja, o reflexo perde a graça e a própria estrutura sofre. Em 2024, o Ministério do Turismo incluiu o entorno do monumento num plano de valorização, com passeio à beira do lago, trilha e paisagismo.

Construções de pedra que convivem com a água guardam histórias curiosas, como a estrada de pedra que reapareceu sob o mar na Croácia ou o vilarejo de 5.000 anos com móveis de pedra. Em Jaipur, a curiosidade fica à vista de todos: um palácio inteiro, com quatro andares que só a água conhece.