No meio do lago Man Sagar, em Jaipur, na Índia, o Jal Mahal parece um palácio térreo flutuando sobre a água. A ilusão engana bem: a construção de arenito tem cinco níveis, e quatro deles ficam escondidos sob a superfície quando o lago está cheio. Só o último andar aparece para quem olha da margem do lago.
Como um palácio de cinco andares parece ter só um?
É uma questão de nível da água. O Jal Mahal, cujo nome significa palácio da água, foi erguido no meio do lago. Quando o reservatório enche, a água cobre os quatro pavimentos inferiores e deixa à mostra apenas o andar de cima, com seus terraços e pavilhões. Para o visitante na orla, parece uma casa de um piso só pousada sobre um espelho.
Um comunicado do Ministério do Turismo da Índia confirma que o palácio tem cinco andares e que quatro permanecem submersos no lago. Quando o nível baixa, partes das estruturas inferiores podem voltar a aparecer, revelando um pouco do que fica escondido.
A fachada mistura dois estilos de arquitetura
O palácio é de arenito avermelhado, pedra comum na região do Rajastão, e ganhou a forma atual no século XVIII. A arquitetura combina elementos rajputs, ligados aos reinos guerreiros do norte da Índia, com traços mogóis, herança do império que dominou boa parte do subcontinente.
A simetria é a marca registrada. Os pavilhões com cúpulas nos cantos do terraço superior e os arcos alinhados criam uma fachada equilibrada, que fica ainda mais bonita quando se reflete na água parada. As montanhas de Aravalli ao fundo completam o cartão-postal.
O lago precisou ser salvo junto com o palácio
Durante anos, o Man Sagar recebeu esgoto e lixo de dois grandes canais de drenagem de Jaipur e chegou a virar um lamaçal. Não adiantava restaurar a pedra se a água ao redor continuasse poluída. Em 2004, o governo do estado abriu uma concorrência para recuperar o conjunto, num modelo de parceria com a iniciativa privada.
A primeira fase do projeto atacou o problema pela raiz, com obras que mudaram a qualidade da água e o entorno.
Para recuperar o lago, o projeto incluiu estas frentes de trabalho:
- Construção de estações de tratamento de esgoto
- Desvio dos canais que despejavam efluentes no lago
- Retirada de sedimentos acumulados no fundo
- Biorremediação, com organismos que ajudam a limpar a água
- Reflorestamento das colinas ao redor
Quem pagou pela recuperação do lago?
Uma empresa privada, em troca do direito de explorar o entorno. O consórcio KGK venceu a concorrência e recebeu um arrendamento de 99 anos sobre cerca de 100 acres ao redor do palácio. Em contrapartida, financiou a recuperação e poderia construir uma área comercial à beira do lago.
Pelos números do projeto, o consórcio investiu cerca de 20 crores de rúpias no lago e 10 crores no palácio. Um fundo específico, abastecido com contribuições anuais do parceiro privado, ajudava a financiar a recuperação do Man Sagar.
Quando a restauração foi concluída?
A primeira fase terminou em 2011, com o palácio restaurado e o lago limpo, segundo a ficha do projeto no Banco Mundial. O mesmo registro conta que a parceria acabou contestada na justiça do Rajastão, e as fases seguintes, que previam comércio e hotelaria, não seguiram como planejado.
Antes de virar cartão-postal, o palácio teve outra função: serviu de pavilhão de caça. Hoje, o que atrai os olhares é o efeito do lago, que esconde quatro dos cinco andares.
A beleza do palácio depende da água
No Jal Mahal, pedra e lago formam um conjunto só. Se a água volta a ficar suja, o reflexo perde a graça e a própria estrutura sofre. Em 2024, o Ministério do Turismo incluiu o entorno do monumento num plano de valorização, com passeio à beira do lago, trilha e paisagismo.
Construções de pedra que convivem com a água guardam histórias curiosas, como a estrada de pedra que reapareceu sob o mar na Croácia ou o vilarejo de 5.000 anos com móveis de pedra. Em Jaipur, a curiosidade fica à vista de todos: um palácio inteiro, com quatro andares que só a água conhece.
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