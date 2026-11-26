Em julho de 2016, o estado indiano de Uttar Pradesh mobilizou mais de 800 mil pessoas para um mutirão de plantio. Em 24 horas, foram 50.414.058 árvores jovens em 6.146 locais, número certificado pelo Guinness. Bater a marca foi a parte rápida; garantir que as mudas vinguem de verdade é trabalho para anos.

Um mutirão do tamanho de um país

O esforço aconteceu entre 11 e 12 de julho de 2016, organizado pelo departamento florestal de Uttar Pradesh, o estado mais populoso da Índia. A ficha do recorde registra 50.414.058 mudas plantadas em 24 horas, por uma equipe espalhada em 6.146 locais diferentes.

Para ter uma ideia da escala, dá quase uma muda para cada quatro habitantes do estado, que tem mais de 200 milhões de pessoas. E tudo isso em um único dia de trabalho, com gente cavando, plantando e regando em milhares de pontos ao mesmo tempo, num ritmo de linha de montagem a céu aberto.

Imagem ilustrativa: mais de 800 mil servidores, estudantes e voluntários participaram do mutirão

Quem foram os mais de 800 mil participantes?

Gente de todo tipo. A cobertura do próprio Guinness conta que mais de 800 mil servidores, estudantes e voluntários participaram do mutirão. Escolas, repartições públicas e moradores entraram na força-tarefa, cada grupo responsável por um pedaço do plano.

O recorde mediu o trabalho simultâneo de uma equipe distribuída por vários lugares do mesmo estado. Por isso o número de participantes importa tanto quanto o de mudas: sem centenas de milhares de mãos, não haveria como plantar 50 milhões de árvores no intervalo de um dia, mesmo com toda a logística pronta.

A preparação começou muito antes do dia do plantio

Uma meta desse tamanho não se improvisa na véspera. As mudas precisavam estar prontas, as covas definidas e as equipes avisadas do ponto de cada uma. O estado espalhou os pontos de plantio por margens de rodovias, linhas de trem e terrenos públicos, o que permitiu que milhares de grupos pequenos trabalhassem em paralelo.

Distribuir o esforço foi o segredo da conta fechar. Em vez de concentrar todo mundo num só lugar, o que viraria um engarrafamento de pás, cada grupo cuidou de um trecho. A cifra final de 50,4 milhões é o total validado, enquanto os números divulgados durante a campanha ainda eram estimativas parciais.

Para o mutirão dar certo, algumas peças precisavam estar no lugar antes:

Mudas produzidas e levadas até cada ponto

Locais definidos em estradas, ferrovias e áreas públicas

Equipes divididas por trecho de plantio

Contagem organizada para a validação do recorde

Imagem ilustrativa: o plantio se espalhou por 6.146 locais, entre estradas, ferrovias e terrenos públicos

Plantar 50 milhões de mudas cria uma floresta?

Não automaticamente. O recorde mede mudas colocadas no solo durante 24 horas, e não árvores adultas. A sobrevivência depois depende de água, das condições do local, da escolha certa das espécies de árvores e de manutenção nos meses seguintes.

Na época, as autoridades disseram que pretendiam acompanhar o plantio com fotografias aéreas, e a própria cobertura lembrou que plantios em massa costumam perder parte das mudas por doença e falta de água. Só que a ficha do recorde não traz o total de árvores que vingaram depois, e esse balanço de sobrevivência não faz parte da certificação.

Por que o governo apostou num plantio gigante?

O mutirão fazia parte do plano do departamento florestal de Uttar Pradesh de cobrir quase um terço do estado com árvores até 2030. A ideia era usar a mobilização em massa para dar um empurrão rápido na área plantada e, de quebra, chamar a atenção da população para a questão ambiental.

O efeito simbólico também conta. Um recorde mundial dá visibilidade, envolve escolas e famílias e transforma o plantio em evento. A parte menos fotogênica vem depois: regar, proteger as mudas do pisoteio e substituir as que morrem, um trabalho que não cabe em 24 horas e não rende certificado nenhum.

A floresta de verdade se mede ao longo dos anos

O caso da Índia ajuda a separar duas coisas que costumam vir juntas nas manchetes. Uma é mobilizar uma grande operação de plantio, medida pelo número de mudas no chão. A outra é obter uma vegetação duradoura, que depende de acompanhamento por muito tempo.

O recorde de Uttar Pradesh mostra do que uma mobilização é capaz em um dia. Saber quanto daquilo virou mata exige olhar para a área anos depois, contando árvores vivas, e não mudas plantadas. É nesse segundo número que mora o resultado ambiental.