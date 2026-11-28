No Japão, um hotel abriu as portas em 2015 com dinossauro na recepção, robô para carregar malas e boneca falante no quarto. Quatro anos depois, já tinha aposentado mais da metade de seus 243 robôs. Muitos davam mais trabalho do que ajuda e exigiam funcionários humanos para resolver o que não conseguiam.

Um hotel que parecia saído de um filme de ficção

O Henn-na Hotel, nome que pode ser traduzido como “hotel estranho”, foi inaugurado em 17 de julho de 2015 dentro do parque Huis Ten Bosch, em Sasebo, na província de Nagasaki. A ficha do Guinness o registra como o primeiro hotel atendido por robôs, com apoio de poucos humanos.

O cardápio de máquinas era caprichado. Na recepção, robôs humanoides e um dinossauro mecânico faziam o check-in, este último atendendo hóspedes que falavam inglês. Um braço industrial guardava malas, carregadores levavam bagagem pelos corredores e, no quarto, uma assistente de voz esperava ordens.

Imagem ilustrativa: os carregadores de mala alcançavam só cerca de duas dúzias dos mais de cem quartos

Quantos robôs foram tirados de serviço?

Mais da metade. Uma reportagem do Wall Street Journal de janeiro de 2019, preservada num acervo de incidentes com automação, conta que o hotel havia retirado mais da metade de seus 243 robôs. A frota tinha crescido ao longo da operação, e boa parte dela foi desligada.

O motivo principal surpreende quem imagina a automação como solução para tudo. Muitos aparelhos, em vez de poupar trabalho, criavam serviço extra. Os funcionários precisavam vigiar, socorrer e corrigir as máquinas, e a economia prometida com a troca de pessoas por robôs simplesmente não aparecia na rotina do hotel nem na folha de pagamento.

Cada robô falhava de um jeito diferente

Os problemas mudavam conforme a tarefa. Os carregadores de mala alcançavam só cerca de duas dúzias dos mais de cem quartos e corriam risco de pane quando se molhavam a caminho dos prédios anexos. Um hóspede reclamou que eles eram lentos, barulhentos e empacavam quando tentavam passar um pelo outro no corredor estreito.

No quarto, a estrela do vexame foi Churi, uma boneca assistente com cabeça em forma de tulipa. Ela controlava algumas funções, mas não respondia perguntas simples, como o horário do parque. Pior: o ronco de um hóspede a acionava durante a noite, e ela o acordava várias vezes pedindo que repetisse um pedido que ele nem tinha feito.

A lista de dores de cabeça do hotel incluía:

Carregadores de mala lentos e sem acesso à maioria dos quartos

Assistente de quarto acionada pelo ronco dos hóspedes

Perguntas comuns sem resposta disponível

Recepção robótica que dependia de gente para copiar passaportes

Imagem ilustrativa: a assistente do quarto era acionada pelo ronco dos hóspedes durante a noite

Por que a recepção ainda precisava de humanos?

Porque o dinossauro não fazia tudo. Os robôs do balcão conduziam o check-in, mas funcionários ainda tinham de copiar o passaporte de hóspedes estrangeiros, uma etapa que a máquina não concluía. Na prática, o atendimento automático seguia com uma pessoa por perto, pronta para assumir, parecido com um caixa de autoatendimento que trava.

O Guinness já registrava, desde a abertura, que o hotel contava com apoio humano. A diferença é que a presença das pessoas deixou de ser detalhe e virou condição para tudo funcionar. Nem todo robô fracassou, porém: o grande braço mecânico que guardava as malas era considerado um acerto.

Os robôs falharam por falta de tecnologia?

Em parte, sim, mas a questão era mais prática. As máquinas foram colocadas em tarefas em que a economia de trabalho não se concretizou. Um robô que precisa de alguém ao lado para funcionar não substitui ninguém: ele vira mais um hóspede para atender.

A experiência de Sasebo nos primeiros anos não resume todos os hotéis robotizados nem os robôs atuais. A rede seguiu com outros modelos em outras unidades. Falar em “demitir” robôs, aliás, é só um jeito bem-humorado de descrever a retirada dos aparelhos de serviço.

A lição do hotel estranho vale para qualquer automação

O caso mostra que trocar pessoas por máquinas só compensa quando a automação reduz mais trabalho do que cria. Se ela faz metade e deixa a outra metade para um funcionário, o custo sobe em vez de cair, e a experiência do hóspede piora junto com a paciência da equipe.

Nem todos os robôs que ficaram tinham muito a fazer, mas o braço das malas mostrou o caminho: uma função específica, bem cumprida. Mais da metade saiu de cena depois de mostrar, na prática, o limite entre novidade curiosa e ajuda de verdade. No fim, o hotel estranho ensinou que gente continuava no centro do atendimento.