Em um caso fictício de pensão alimentícia, um pai desempregado pede redução dos R$ 1.200 pagos à filha. A mãe comprova despesas e indica trabalhos autônomos iniciados depois da demissão. A Justiça precisa avaliar necessidades da criança e rendimentos reais, pois perder o emprego não altera automaticamente o valor.

A renda do pai mudou, mas as despesas da filha continuaram

Na situação imaginada, o pai pagava R$ 1.200 por mês conforme decisão anterior. Ao perder o emprego formal, procurou a Justiça para pedir uma quantia menor. A mãe não negou a demissão, mas informou que os gastos da filha permaneciam e precisavam ser considerados.

Moradia, alimentação, material escolar e transporte continuavam fazendo parte da rotina da criança. Nenhum valor dessas despesas foi definido como fato real: são elementos possíveis da simulação. O conflito começou quando a perda do salário passou a ser apresentada como razão suficiente para alterar a pensão imediatamente.

A mãe apresentou os gastos da filha para questionar a redução do valor pago mensalmente

O que a mãe apresentou para contestar a redução?

A mãe separou recibos e comprovantes de despesas que poderiam indicar as necessidades mensais da filha. Também reuniu mensagens e registros de serviços feitos pelo pai depois da demissão, pois descobriu que ele tinha iniciado uma atividade por conta própria e recebia pagamentos variáveis.

Esses registros não provam, sozinhos, quanto ele ganha em cada mês. Eles apenas mostram a necessidade de investigar a capacidade financeira atual. O juiz poderia pedir novos comprovantes, ouvir as partes e distinguir faturamento, gastos do trabalho e renda efetiva antes de decidir.

O trabalho autônomo muda o modo de apurar a renda

Na história, o pai explicou que os serviços eram irregulares e que sua renda havia caído. A informação não foi descartada. Mas a existência de pagamentos recebidos após a demissão tornou necessário examinar os valores disponíveis, em vez de considerar apenas a falta de registro na carteira.

O valor da pensão alimentícia envolve mais que alimentação: também pode atender a moradia, educação e saúde. Por isso, a comparação entre as despesas da criança e os recursos de cada responsável não pode ser substituída por uma regra fixa baseada no emprego formal.

O trabalho por conta própria trouxe novas dúvidas sobre a situação financeira do responsável

Perder o emprego autoriza cortar o pagamento por conta própria?

Não existe redução automática pelo simples fato de ficar desempregado. Enquanto a obrigação fixada judicialmente continua valendo, pagar menos sem decisão ou acordo judicialmente válido pode gerar dívida de pensão e cobrança. Na simulação, o pedido de revisão precisou seguir seu curso.

Os documentos capazes de esclarecer essa mudança incluem:

Renda: extratos, recibos, contratos de serviços e despesas necessárias ao trabalho.

extratos, recibos, contratos de serviços e despesas necessárias ao trabalho. Necessidades: comprovantes de escola, moradia, transporte e atendimento de saúde.

comprovantes de escola, moradia, transporte e atendimento de saúde. Histórico: decisão anterior, comprovantes de pagamento e data da demissão.

O conjunto de provas permite comparar o antes e o depois. Mesmo uma queda comprovada de renda não determina, por si só, qual será o novo valor. A decisão depende da situação das duas partes e das necessidades concretas da criança.

A lei e o STJ exigem atenção às mudanças reais

O artigo 1.699 do Código Civil permite pedir revisão quando muda a condição financeira de quem paga ou de quem recebe. Isso abre a possibilidade de redução, aumento ou exoneração, conforme as circunstâncias, sem transformar qualquer mudança de emprego em resultado obrigatório.

Em agosto de 2026, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de prever critério alternativo de cálculo para desemprego ou trabalho informal. Esse entendimento não significa que o pai da história teria, necessariamente, direito a um desconto.

Como termina o pedido de revisão nesse caso fictício?

Para fechar a simulação, o juiz mantém provisoriamente o valor de R$ 1.200 enquanto examina os documentos sobre a atividade autônoma e os gastos da filha. Não se trata de sentença existente, nem de regra aplicável a toda família. A situação continua sujeita à prova e à decisão individual.

O pai pode demonstrar redução efetiva de sua capacidade, e a mãe pode comprovar as despesas necessárias. O ponto decisivo é que desemprego e trabalho informal exigem exame concreto. A pensão só muda de forma segura por meio de decisão judicial ou acordo válido, preservando o sustento da criança.