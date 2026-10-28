Os caldeirões da Idade do Ferro achados perto de Glenfield, na Inglaterra, comportavam de 15 a 57 litros. Arqueólogos identificaram 11 recipientes de cobre e ferro. Eles poderiam ser usados em refeições coletivas para centenas de pessoas, se funcionassem ao mesmo tempo. Uma réplica revelou detalhes da fabricação.

Caldeirões da Idade do Ferro chamaram atenção em Glenfield

Arqueólogos da Universidade de Leicester encontraram, em 2013, restos de 11 grandes caldeirões de metal perto de Glenfield. O conjunto também tinha uma espada e objetos de vestuário. Essa concentração de peças é incomum nos assentamentos da Idade do Ferro. O conjunto reforça a importância da área escavada.

Os recipientes haviam sido enterrados e estavam frágeis, deformados e corroídos. Para impedir mais danos, foram retirados com blocos de terra ao redor. Depois, especialistas passaram a examinar fragmentos conservados no próprio solo, em vez de separar tudo ainda durante a escavação. Isso evitou a perda de partes muito frágeis.

Os utensílios oferecem pistas sobre encontros coletivos e hábitos alimentares de sociedades antigas

Como essas panelas podiam servir tantas pessoas?

As capacidades estimadas variavam de 15 a 57 litros por recipiente. Se vários fossem usados numa mesma ocasião, poderiam ajudar a preparar ou servir comida para centenas de pessoas. Isso é uma estimativa de uso coletivo, não a confirmação de uma festa com número exato de convidados na mesma ocasião.

Um caldeirão é um recipiente grande que pode ser usado para aquecer líquidos e preparar alimentos. Em Glenfield, a quantidade de peças sugere reuniões com comida compartilhada e possível valor ritual. A função de cada uma, porém, depende de mais vestígios materiais. Não há receita preservada para comparação.

Metal fino e consertos revelam trabalho especializado

As peças reuniam tigelas de liga de cobre, aros de ferro e alças. Os artesãos precisavam dar forma às partes metálicas e uni-las com precisão. A equipe encontrou detalhes de rebites e sinais de reparos, mostrando que os recipientes exigiam atenção durante a fabricação e o uso por muitos anos.

O MOLA, instituto de arqueologia e conservação, participou do estudo. Exames com tomografia e raio X ajudaram a observar áreas escondidas pela terra. O trabalho permitiu reconhecer partes finas e antigas intervenções no metal sem desmontar os objetos de forma apressada. Esses detalhes orientaram o desenho da réplica posterior.

O que a réplica ensinou aos pesquisadores?

Para testar o processo de montagem, o ferreiro especializado Hector Cole produziu uma réplica em tamanho real de um caldeirão. Ao tentar repetir etapas de forja e união dos metais, o trabalho revelou dificuldades que não aparecem apenas olhando os fragmentos antigos e pensando na sequência de montagem.

A reconstituição exigiu decisões técnicas apoiadas nos vestígios:

Formato: reproduzir o volume e a curvatura da tigela, observando as partes conservadas.

reproduzir o volume e a curvatura da tigela, observando as partes conservadas. Material: combinar ligas de cobre e componentes de ferro, conforme a análise das peças.

combinar ligas de cobre e componentes de ferro, conforme a análise das peças. Uniões: alinhar furos, rebites e peças sem deformar a estrutura durante a montagem.

alinhar furos, rebites e peças sem deformar a estrutura durante a montagem. Comparação: confrontar o resultado com os sinais de fabricação preservados.

A experiência reforçou a ideia de que produzir recipientes tão grandes exigia especialistas. Mesmo assim, uma réplica não reproduz todas as condições antigas e não demonstra, sozinha, quanto tempo se levava para concluir cada peça ou quem usava o utensílio. O estudo ajuda, mas não resolve tudo.

A capacidade das panelas chama atenção para a organização necessária durante essas reuniões

Os caldeirões ajudam a entender encontros coletivos

O conjunto de Glenfield aponta para refeições e reuniões importantes no assentamento. O fato de os objetos terem sido consertados várias vezes sugere que valia a pena mantê-los em uso. Sua deposição no solo pode ter tido significado especial para a comunidade, embora o motivo permaneça desconhecido.

A réplica também ajuda a visualizar o tamanho e a dificuldade da produção. As marcas de rebites e os remendos orientaram o trabalho de reconstrução, mas não permitem repetir perfeitamente a antiga oficina nem recuperar as escolhas de todos os artesãos.

Quem quiser observar a réplica e a pesquisa dos caldeirões pode acompanhar o vídeo indicado pela Universidade de Leicester:

O que ainda falta entender sobre esses recipientes?

A análise não revelou quais alimentos eram servidos nas reuniões nem a frequência desses encontros. Também não é possível afirmar que os 11 recipientes estavam cheios ou funcionando juntos. A estimativa de centenas de pessoas depende de uma situação possível de uso coletivo.

O enterro das peças também continua em debate. Marcas de fabricação, reparos e sinais de desgaste ajudam a reconstruir sua trajetória, mas não contam sozinhos por que foram deixadas no chão. A descoberta aproxima os pesquisadores da vida comunitária sem transformar hipóteses em certeza.