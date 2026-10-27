O mapa babilônico gravado numa pequena placa de argila mostra a Babilônia e outras regiões dentro de um anel de água chamado de rio amargo. Datado do século VI a.C., preservado pelo Museu Britânico, o objeto mistura lugares conhecidos e referências míticas, revelando outra maneira de representar o mundo.

Como ler o mapa babilônico gravado em argila?

A tabuinha mede aproximadamente 12,2 centímetros de altura e 8,2 centímetros de largura. Além de desenhos, contém inscrições cuneiformes, sistema de escrita feito com sinais em forma de cunha. O conjunto exige observar símbolos, palavras e espaços, não apenas a figura circular.

Conforme a apresentação do Museu Britânico, a peça foi encontrada em Abu Habba, no atual Iraque, e pertence ao período babilônico tardio. A superfície apresenta perdas e lacunas, por isso alguns detalhes permanecem incertos para os estudiosos.

A representação mistura lugares conhecidos e uma maneira própria de entender os limites do mundo

Babilônia aparece dentro de um anel de água

O desenho coloca Babilônia na parte superior do interior do círculo, representada como um retângulo. Também aparecem referências à Assíria, a Elam e a outras localidades. As posições não seguem uma escala moderna, embora preservem certas relações espaciais reconhecíveis.

Um cinturão de água envolve a área central. A expressão traduzida como mar salgado ou rio amargo identifica essa borda. O mapa não desenha fronteiras de países atuais; apresenta uma organização própria da geografia mesopotâmica, em que território e tradição se relacionam.

Por que o rio amargo cerca as cidades?

O anel aquático marca uma separação entre regiões familiares e espaços externos que pareciam remotos. O mapa-múndi babilônico combina nomes de lugares com elementos simbólicos. Por isso, não deve ser interpretado como uma fotografia geográfica ou um levantamento técnico da superfície terrestre.

Na visão representada pelo objeto, a água estabelece uma espécie de limite do mundo conhecido. Essa escolha diz algo sobre como os escribas classificavam o espaço, não sobre a existência física de um oceano circular envolvendo todas as cidades da Mesopotâmia.

As regiões externas juntam geografia e mito

Fora do cinturão aparecem formas triangulares, associadas a regiões ou ilhas. Os pesquisadores calculam que o desenho podia incluir originalmente oito desses espaços. Os textos preservados mencionam seres extraordinários e personagens heroicos, misturando observação do território com narrativas míticas.

Para interpretar a composição, é útil observar quatro elementos diferentes, sem supor que todos sejam retratos de lugares reais:

Retângulo interno: indica a cidade de Babilônia, em posição destacada no interior do círculo.

indica a cidade de Babilônia, em posição destacada no interior do círculo. Cidades nomeadas: incluem referências à Assíria e a Elam, territórios reconhecidos pelos escribas.

incluem referências à Assíria e a Elam, territórios reconhecidos pelos escribas. Anel de água: representa o mar salgado ou rio amargo, que separa áreas internas e externas.

representa o mar salgado ou rio amargo, que separa áreas internas e externas. Triângulos externos: sugerem regiões situadas além desse cinturão, associadas a relatos extraordinários.

A leitura depende tanto dos sinais preservados quanto das partes desaparecidas da argila. O desenho fornece pistas sobre conhecimento espacial, enquanto os textos mostram que esse conhecimento convivia com explicações religiosas e narrativas tradicionais entre os babilônios.

Pequenos detalhes gravados no barro ajudam a reconstruir conhecimentos de uma civilização antiga

O desenho era um mapa como os de hoje?

Não. A análise do Museu Britânico publicada na Smarthistory ressalta que sua finalidade envolve a visão mítica do mundo, embora várias localidades tenham posições aproximadas coerentes. O documento não oferece escalas, coordenadas ou instruções de navegação equivalentes às atuais.

Também não comprova a localização da arca de Noé nem de qualquer outro objeto mencionado em tradições religiosas. Interpretar triângulos e inscrições exige cuidado com hipóteses, especialmente quando leituras recentes apresentam afirmações que ultrapassam a documentação preservada.

Uma placa pequena preserva uma visão de mundo

Produzido há cerca de 2.600 anos, o mapa permite observar a relação entre escrita, desenho e cultura. Colocar Babilônia em posição destacada e cercar terras por água mostra uma perspectiva específica, formada em circunstâncias históricas diferentes das nossas.

A importância da peça não depende de estar geograficamente correta pelos padrões atuais. Seu valor está em revelar como o espaço era imaginado e organizado, reunindo cidades reais, caminhos de interpretação e territórios simbólicos numa superfície que cabe nas mãos.