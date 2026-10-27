Um convite romano de aniversário, escrito numa fina placa de madeira, revela que Claudia Severa pediu à amiga Sulpicia Lepidina que comparecesse à sua comemoração. Encontrada em Vindolanda, na atual Inglaterra, a mensagem de quase dois mil anos preserva também duas caligrafias, incluindo a da própria remetente.

Por que o convite de aniversário sobreviveu em Vindolanda?

A tabuinha foi encontrada em 1985 nas escavações de Vindolanda, antiga instalação militar romana próxima à fronteira norte da Britânia. A madeira, com cerca de 22 centímetros de largura, conservou tinta e letras que normalmente desapareceriam após tantos séculos.

O registro catalogado como tabuinha 291 é datado aproximadamente entre 97 e 105 d.C. A preservação se relaciona às condições do solo e do depósito arqueológico. Seu valor não está num decreto imperial, mas em uma mensagem pessoal e cotidiana.

O registro oferece uma visão rara dos costumes e das comemorações entre mulheres romanas

A mensagem de Claudia Severa pede a presença de Lepidina

Segundo a edição acadêmica da tabuinha 291, Claudia Severa convidou Sulpicia Lepidina para seu aniversário, marcado para 11 de setembro. A remetente insistiu que a visita tornaria aquele dia mais agradável, uma demonstração direta de proximidade.

O convite ainda manda cumprimentos ao marido de Lepidina, Flávio Cerial, e menciona a família de Severa. Essas informações situam o gesto numa rede de relações domésticas ligada aos oficiais do exército romano, sem revelar o que efetivamente aconteceu na comemoração.

O que revelam as duas caligrafias?

A maior parte da mensagem usa uma escrita regular e cuidadosa, atribuída a alguém que provavelmente escreveu sob orientação. Já o encerramento apresenta outra mão, identificada pelos especialistas como a de Claudia Severa. A diferença aparece no traçado e na forma das letras.

O Museu Britânico, responsável pela peça, destaca esse trecho como um dos primeiros exemplos conhecidos de escrita latina feita por uma mulher. Isso não significa que poucas mulheres escrevessem: significa que pouquíssimos testemunhos materiais chegaram até hoje.

Uma pequena placa preservou relações e rotinas

Embora o império romano seja lembrado por estradas, fortalezas e conquistas, essa correspondência ilumina as relações de amizade estabelecidas longe de Roma. A escrita servia também para organizar encontros, manter vínculos e trocar notícias pessoais.

Alguns detalhes ajudam a reconhecer o caráter cotidiano do objeto:

Destinatária identificada: a mensagem foi dirigida a Sulpicia Lepidina, esposa de um comandante militar romano.

a mensagem foi dirigida a Sulpicia Lepidina, esposa de um comandante militar romano. Data da festa: o convite menciona o aniversário de 11 de setembro, no calendário utilizado na época.

o convite menciona o aniversário de 11 de setembro, no calendário utilizado na época. Duas escritas: uma mão redigiu o corpo, e a própria Severa acrescentou o encerramento mais pessoal.

uma mão redigiu o corpo, e a própria Severa acrescentou o encerramento mais pessoal. Suporte simples: a mensagem foi feita com tinta sobre madeira fina, não esculpida em pedra ou metal.

A tabuinha não prova que as duas mulheres tenham se encontrado naquele dia. O que ela documenta é uma iniciativa de aproximação, acompanhada de palavras afetuosas, que atravessou séculos graças à conservação arqueológica excepcional do suporte.

Pequenos detalhes da escrita ajudam a reconstruir uma situação comum que aconteceu há muitos séculos

Como os pesquisadores conseguem ler a madeira hoje?

A leitura combina a observação de traços de tinta, fotografias e comparação com outros documentos da mesma coleção. Algumas letras estão danificadas, e as edições acadêmicas indicam trechos incompletos em vez de fingir que todo o conteúdo permaneceu intacto.

Os nomes, a data e a distinção entre as mãos resultam desse trabalho com o objeto original. A escrita principal é mais formal; o complemento pessoal mostra como uma pessoa podia acrescentar sua voz a uma carta inicialmente redigida por outra mão.

Um aniversário comum tornou-se testemunho raro

Um convite escrito há quase dois milênios permite reconhecer um gesto ainda familiar: querer a presença de alguém em uma data especial. A distância histórica permanece enorme, mas a intenção registrada é simples, sem necessidade de imaginar conversas ou acontecimentos que a tabuinha não preservou.

O achado de Vindolanda mostra que a arqueologia recupera mais do que armas e construções. Às vezes, um pedaço de madeira com tinta revela como pessoas comuns mantinham laços, faziam convites e procuravam transformar um dia particular numa ocasião compartilhada.