Os dados romanos de seis faces nem sempre tinham formato de cubo perfeito. Pesquisadores encontraram diferenças no tamanho das faces e na posição dos números. Essas peças levantam uma pergunta sobre sorte e regras dos jogos antigos: por que aceitavam tantas variações, mesmo quando elas podiam influenciar os resultados?

Como eram os dados usados na época romana?

Em vez das faces iguais esperadas hoje, muitos exemplares apresentavam lados compridos e curtos. Alguns eram feitos de osso, chifre ou outros materiais. O formato variava tanto que dois dados antigos podiam parecer diferentes, embora ambos tivessem seis faces numeradas.

O dado de jogo é um objeto feito para produzir resultados ao ser lançado. Nos exemplares modernos equilibrados, espera-se que cada face tenha chance semelhante de aparecer. Em peças tortas, essa igualdade pode não acontecer, dependendo das medidas e da forma de lançamento.

A diferença entre os lados pode ajudar a entender como os romanos encaravam a sorte nos jogos – IMAGEM ILUSTRATIVA

Um estudo comparou 110 peças antigas e posteriores

Os pesquisadores Jelmer Eerkens e Alex de Voogt analisaram 110 dados bem datados, encontrados em coleções dos Países Baixos. A comparação reuniu exemplares de períodos diferentes, permitindo observar mudanças na forma, no material e no modo de dispor os números.

A Universidade da Califórnia em Davis explicou os resultados em 2018. O levantamento mostrou grande variedade em objetos do período romano. Peças medievais posteriores também mudaram a organização das faces opostas. Não se tratava de um único padrão mantido durante dois milênios.

Por que um dado torto podia continuar sendo aceito?

Uma hipótese apresentada pelos estudiosos envolve crenças antigas sobre destino. Se o resultado fosse entendido como vontade divina ou sorte determinada, a precisão das faces talvez recebesse menos importância. Essa explicação trata de ideias culturais possíveis, não de pensamentos comprovados de cada jogador.

As descobertas pedem três distinções importantes:

Formato: algumas peças tinham faces com medidas muito diferentes.

algumas peças tinham faces com medidas muito diferentes. Numeração: a posição dos valores opostos mudou entre períodos históricos.

a posição dos valores opostos mudou entre períodos históricos. Intenção: um objeto irregular não prova que alguém tentou trapacear.

Também não há motivo para supor que todos usavam as mesmas regras em qualquer época ou cidade. Um dado encontrado sozinho, sem o tabuleiro ou a descrição da partida, permite estudar a peça material, mas deixa perguntas sobre seu uso cotidiano.

A distribuição dos números também mudou ao longo do tempo

Em parte dos dados medievais, os pares opostos eram 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. Outros períodos apresentavam arranjos diferentes. A pesquisa também observou mudanças no tamanho e na regularidade, em vez de uma transformação instantânea de dados tortos para dados perfeitos.

Aceitar variações não significa desconhecer qualquer efeito físico do formato. Mas a arqueologia precisa separar o que está no objeto das ideias que tentam explicar sua fabricação. O fato comprovado é a diversidade das peças; a explicação sobre destino continua sendo uma interpretação histórica.

Os objetos encontrados mostram que as regras e expectativas nem sempre eram iguais às atuais – IMAGEM ILUSTRATIVA

O que testes recentes mostram sobre a chance de cada face?

Um estudo de 2022 examinou 28 dados do período romano com medidas conhecidas. A pesquisa observou assimetrias capazes de favorecer determinados resultados, especialmente as faces 1 e 6. Isso ajuda a entender como a geometria influencia a queda de certas peças.

Publicado na revista Archaeological and Anthropological Sciences, o trabalho não demonstrou que todos os dados romanos fossem fraudulentos. Os autores consideraram mais de uma explicação para as formas encontradas. Uma peça enviesada pode ter sido fabricada assim sem um plano de enganar.

Os dados antigos mostram mudanças na ideia de sorte

A história dos dados romanos reúne observações sobre trabalho manual, jogo e maneiras de compreender o acaso. Com o passar dos séculos, medidas mais regulares e formas de numeração ganharam espaço, mas a mudança não ocorreu de forma simples ou igual em todos os locais.

Ao comparar uma peça antiga com um cubo atual, o mais útil é reconhecer as diferenças verificadas sem condenar seus fabricantes. Os dados mostram como um objeto pequeno pode guardar pistas sobre hábitos sociais e escolhas técnicas que não chegaram até nós em textos completos.