Um dedo de madeira encontrado numa múmia egípcia tem mais de 2.500 anos. A prótese do dedão direito foi ajustada repetidamente. Exames revelam um trabalho artesanal cuidadoso, com madeira e amarrações personalizadas. O objeto mostra alterações durante o uso, mas não permite reconstruir toda a vida da mulher sepultada.

Onde foi encontrado o dedo de madeira?

A prótese apareceu no cemitério de Sheikh Abd el-Qurna, perto de Luxor, na antiga região de Tebas. Estava presa ao pé direito de uma múmia feminina, em uma sepultura que havia sido violada. O conjunto foi estudado por arqueólogos e especialistas de instituições egípcias e suíças.

O projeto da Universidade de Basileia informa que o objeto foi examinado em 1997 e passou a integrar os estudos do Museu Egípcio do Cairo. Uma investigação aprofundada ocorreu em 2016 e 2017, com microscopia, raios X e tomografia.

Os ajustes encontrados mostram que o objeto passou por mudanças durante seu período de uso – IMAGEM ILUSTRATIVA

O objeto tinha peças ligadas ao formato do pé

A estrutura reunia um dedão artificial de madeira, placas de apoio, uma parte de couro e tiras destinadas à fixação. As partes formavam um conjunto que precisava permanecer firme sem impedir totalmente o movimento. O acabamento da unha reforçava a aparência de um dedo natural.

Os pesquisadores observaram técnicas de união e materiais diferentes, incluindo fibras usadas nas amarrações. Não se tratava apenas de uma escultura colocada sobre o corpo no enterro. A atenção à fixação e às partes móveis aponta para um objeto pensado para ser usado.

Como os cientistas reconheceram os reajustes?

A análise detalhada mostrou que a peça havia sido modificada e adaptada várias vezes ao pé de sua dona. O encaixe e as marcas de uso permitem discutir reparos e conforto. Isso não esclarece quantos anos ela utilizou a prótese nem quem fez cada ajuste.

O estudo reuniu sinais em partes diferentes do artefato:

Madeira: compunha o dedo e apoios do conjunto.

compunha o dedo e apoios do conjunto. Amarração: prendia a peça ao pé de forma ajustável.

prendia a peça ao pé de forma ajustável. Exames: revelaram materiais e alterações sucessivas.

Um estudo anterior, identificado na revista The Lancet pelo registro do PubMed, já tratava da prótese antiga do dedão. A revisão suíça acrescentou exames do objeto e dos materiais, oferecendo mais pistas sobre sua construção e utilização.

O uso em vida é diferente do preparo funerário

Na história das próteses, existem objetos feitos para uso cotidiano e outros colocados apenas na preparação do corpo. A prótese egípcia estudada chama atenção porque apresenta indícios de adaptações anteriores ao sepultamento, e não somente de um acabamento funerário.

Os pesquisadores também identificaram diferenças entre a técnica de amarração original e a forma como a peça foi recolocada durante o preparo da múmia. Isso reforça a hipótese de uso em vida, embora a frequência de uso e a capacidade de caminhar com ela não possam ser reconstituídas integralmente.

A descoberta oferece pistas sobre os cuidados com o corpo em uma sociedade de milhares de anos atrás – IMAGEM ILUSTRATIVA

A idade da peça exige atenção à data da sepultura

O conjunto pertence aproximadamente ao primeiro milênio antes de Cristo, com uma faixa de datação que ainda depende do contexto funerário. A capela em que foi encontrada é mais antiga que alguns sepultamentos realizados no local. Idade do túmulo e idade da prótese não são automaticamente iguais.

Por isso, a expressão “mais de 2.500 anos” descreve uma estimativa ampla, não o aniversário exato do objeto. A pesquisa arqueológica utiliza materiais associados, inscrições e contexto para limitar as possibilidades. A precisão da data não deve ser maior que a permitida pelas evidências disponíveis.

O que o dedão artificial revela sobre o trabalho antigo?

A peça reúne conhecimento de madeira, amarrações e anatomia do pé. O fato de ter sido reajustada mostra que houve atenção ao encaixe, não apenas à aparência. Ainda assim, nenhum exame permite afirmar com certeza como a mulher se sentia ou quem realizava a manutenção.

Ao lado de grandes templos e estátuas, esse pequeno objeto revela uma necessidade pessoal: adaptar um instrumento ao corpo. O dedo artificial documenta soluções técnicas antigas e decisões de fabricação que permaneceram visíveis, mesmo depois de milhares de anos, graças ao trabalho de conservação e estudo.