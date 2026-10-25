A adaga de Tutancâmon, encontrada no túmulo real, tem uma lâmina cujo ferro veio de um meteorito. Exames realizados em 2016 identificaram níquel e cobalto em proporções características desse material. As medidas sustentam a origem extraterrestre do metal, mas não mostram onde a arma foi fabricada nem por quem.

Onde a adaga de Tutancâmon foi encontrada?

A arma estava entre os objetos funerários associados ao faraó Tutancâmon, governante do Egito no século XIV antes de Cristo. A lâmina de ferro chamou atenção porque esse metal era incomum em peças de grande qualidade naquele período. O achado foi registrado durante o estudo do túmulo real.

A adaga de ferro meteórico tornou-se conhecida pela mistura de material raro e acabamento cuidadoso. A peça possui uma lâmina metálica e componentes ornamentais. Seu aspecto, entretanto, não bastava para definir de onde vinha o ferro utilizado pelo artesão.

O estudo ajuda a entender como materiais raros eram aproveitados na fabricação de objetos valiosos – IMAGEM ILUSTRATIVA

A análise de 2016 mediu o metal sem destruí-lo

O estudo divulgado pela Universidade de Pisa descreve a aplicação de fluorescência de raios X sobre a lâmina. O aparelho identificou os elementos presentes sem retirar grandes amostras ou destruir a peça. A equipe comparou os resultados com materiais de composição conhecida, incluindo meteoritos.

O procedimento mediu cerca de 10,8% de níquel e 0,58% de cobalto, além do ferro. Esses números formam uma combinação importante, porque meteoritos metálicos costumam reunir esses elementos em proporções características. A interpretação depende da composição conjunta, não de um único número isolado.

Por que níquel e cobalto apontam para um meteorito?

Meteoritos de ferro preservam misturas de metais formadas fora da Terra. Na lâmina, o teor elevado de níquel e a relação com o cobalto se aproximam de padrões conhecidos. A comparação torna a origem meteórica muito bem sustentada, embora não identifique necessariamente um meteorito específico.

Três elementos tiveram papel decisivo na identificação do material:

Ferro: é a base da lâmina examinada.

é a base da lâmina examinada. Níquel: aparece em quantidade compatível com meteoritos metálicos.

aparece em quantidade compatível com meteoritos metálicos. Cobalto: ajuda a comparar a proporção dos elementos.

Os cientistas não precisaram afirmar que alguém viu uma pedra cair do céu ou que a arma foi feita no lugar da queda. A análise responde primeiro à composição do ferro. A história do transporte e da fabricação exige outros tipos de prova arqueológica.

A procedência da matéria-prima não revela a oficina

Um pedaço de meteorito pode ser encontrado, transportado e trabalhado em lugares diferentes. Saber que a lâmina veio de ferro de origem extraterrestre não responde automaticamente quem fabricou a adaga. Também não permite escolher com segurança uma mina, cidade ou oficina.

Uma análise crítica publicada em 2023 observou que a hipótese de fabricação fora do Egito continua sem prova química direta. Estudos posteriores discutiram técnicas de trabalho do metal, mas a origem geográfica da oficina permanece uma questão aberta.

A descoberta mostra que a história da adaga vai além de sua ligação com o famoso faraó – IMAGEM ILUSTRATIVA

O ferro tinha valor especial naquele período

A adaga foi produzida numa época em que o uso de ferro trabalhado era menos comum que em períodos posteriores. Uma lâmina bem-acabada exigia habilidade técnica, independentemente do lugar de fabricação. Sua presença no conjunto funerário mostra que o objeto tinha importância no ambiente real.

Isso não prova que todos os egípcios conheciam a origem celeste da matéria-prima, nem que o metal era usado em larga escala. O objeto documenta uma escolha de material pouco comum e a capacidade de transformá-lo numa peça refinada. Generalizações sobre todo o Egito exigiriam outros achados.

O que a adaga permite concluir com segurança?

A conclusão central da pesquisa é a forte evidência de ferro meteórico na lâmina, apoiada nas medições e na comparação química. Não se sabe, apenas por esses dados, onde o meteorito caiu, quem o recolheu ou qual artesão criou a peça.

A descoberta liga um material formado no espaço a um objeto preservado no Egito antigo. O caso mostra a força dos exames modernos para estudar peças históricas sem destruí-las. Também mostra que identificar uma matéria-prima não equivale a reconstruir toda a viagem que ela fez até o túmulo.