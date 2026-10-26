O mecanismo de Anticítera, retirado de um naufrágio na Grécia, reunia engrenagens que representavam movimentos dos astros. O aparelho podia calcular ciclos e prever eclipses. Hoje, apenas uma parte dele existe, por isso pesquisadores distinguem as peças preservadas das soluções propostas para completar a máquina.

Como as engrenagens foram encontradas no mar?

Em 1901, mergulhadores recuperaram objetos de um naufrágio próximo à ilha grega de Anticítera. Entre eles estavam pedaços de bronze corroídos que depois revelaram dentes de engrenagens. O conjunto chamou atenção por reunir uma tecnologia complexa num objeto com cerca de dois mil anos.

A máquina de Anticítera costuma ser comparada a um computador analógico, porque combina peças mecânicas para representar cálculos. Ela não tinha eletricidade nem tela digital. Seu funcionamento dependia de rodas dentadas e da relação entre ciclos astronômicos conhecidos.

Pequenas engrenagens permitiam representar movimentos celestes muito antes dos equipamentos modernos – IMAGEM ILUSTRATIVA

As peças existentes representam apenas parte do aparelho

Segundo os estudos atuais, restaram cerca de um terço do mecanismo original, distribuído em 82 fragmentos. Neles foram identificadas 30 engrenagens de bronze. Esse material ajuda a descobrir o funcionamento de partes da máquina, mas não apresenta o sistema inteiro montado como era na Antiguidade.

A University College London explica que exames de imagem permitiram observar detalhes escondidos pela corrosão. A pesquisa de 2021 propôs como o conjunto dianteiro poderia funcionar. Trata-se de um modelo fundamentado nas evidências, e não da recuperação de todas as peças desaparecidas.

O que a máquina calculava sobre o céu?

O mecanismo relacionava o movimento do Sol e da Lua, as fases lunares e períodos de eclipses. Também há inscrições ligadas aos planetas conhecidos pelos gregos. Isso exigia combinar rodas com quantidades diferentes de dentes, fazendo uma girar de acordo com outra em velocidade própria.

Três funções ajudam a entender a importância do mecanismo:

Lua: representar fases e variações de seu movimento observado.

representar fases e variações de seu movimento observado. Eclipses: indicar períodos em que certos alinhamentos poderiam ocorrer.

indicar períodos em que certos alinhamentos poderiam ocorrer. Planetas: organizar ciclos aparentes de astros conhecidos na época.

Esses cálculos não significam que o aparelho mostrasse o céu em tempo real como um aplicativo atual. Era uma máquina construída para seguir ciclos. A relação entre as partes conservadas e as funções propostas exige interpretação de inscrições e estudos das engrenagens.

O aparelho unia conhecimento do céu e trabalho manual

Um relógio de sol usa uma sombra para indicar a passagem das horas. O mecanismo grego fazia algo diferente: articulava ciclos repetidos para representar posições e acontecimentos astronômicos. Sua construção dependia tanto de observações anteriores quanto de precisão no corte de pequenas peças.

Estudos com tomografia e imagens de superfície, realizados a partir de 2005, identificaram inscrições antes ilegíveis. Elas deram pistas para compreender períodos astronômicos que os modelos precisam respeitar. Ainda assim, algumas engrenagens faltam, e diferentes propostas podem competir para explicar suas posições originais.

A descoberta ajuda a entender como os povos antigos acompanhavam acontecimentos no céu – IMAGEM ILUSTRATIVA

Por que a reconstrução de 2021 não é uma cópia exata?

O estudo de Tony Freeth e colegas, publicado em Scientific Reports, propôs uma organização para os planetas na frente do instrumento. O modelo leva em conta inscrições e peças reais, incluindo referências a ciclos de Vênus e Saturno.

Entretanto, uma solução matemática compatível com os vestígios não prova que todas as rodas foram montadas exatamente daquela maneira. Os pesquisadores ainda precisam examinar a viabilidade da construção com técnicas disponíveis aos antigos, respeitando o espaço pequeno da caixa original.

A peça conservada permite estudar uma tecnologia perdida

O mecanismo de Anticítera mostra que artesãos antigos conseguiam colocar conhecimentos astronômicos num sistema de rodas. O naufrágio preservou o suficiente para reconhecer uma realização técnica extraordinária, mas deixou lacunas que nenhum desenho moderno consegue apagar sem novas evidências.

O interesse da descoberta está justamente em unir vestígios materiais e investigação atual. Cada inscrição lida e cada engrenagem estudada melhora as hipóteses sobre a máquina. Com isso, é possível entender como seus criadores pensavam sem apresentar modelos recentes como peças originais.