Uma faixa medieval de pergaminho, coberta por orações e imagens religiosas, conservou vestígios de leite, mel e proteínas humanas. A análise sugere que ela foi usada durante a gravidez ou o parto, cerca de 1500. Os resultados ajudam a conhecer práticas antigas de proteção, não a comprovar sua eficácia médica.

O que era a faixa medieval usada na proteção do parto?

O objeto pertence à Wellcome Collection e aparece no catálogo como MS.632. É uma faixa comprida feita de pergaminho, com imagens e orações cristãs. Mulheres na Inglaterra medieval podiam recorrer a itens religiosos buscando amparo em momentos de risco, incluindo a chegada de um bebê.

O pergaminho é uma superfície preparada a partir de pele animal, usada para escrever e desenhar. Nesse caso, o formato longo e estreito possibilitava contato com o corpo. Os registros preservados indicam um uso ligado à proteção, não um objeto médico com efeito demonstrado.

A combinação de orações e vestígios orgânicos oferece pistas sobre os cuidados durante o nascimento – IMAGEM ILUSTRATIVA

O desgaste mostra que a peça foi manuseada repetidas vezes

O documento tem imagens e letras desgastadas, além de manchas. Parte do material parece ter sido esfregada ou tocada ao longo do tempo. Esses sinais indicam uso físico da faixa, mas a aparência sozinha não esclarece em quais momentos isso aconteceu.

A Universidade de Cambridge apresentou em 2021 uma pesquisa sobre esses vestígios. A equipe procurou resíduos de proteínas no material antigo, sem precisar cortar grandes pedaços. O objetivo era verificar se havia contato humano compatível com a função atribuída à faixa medieval.

Como os pesquisadores identificaram mel e leite?

O estudo utilizou análises de proteínas presentes na superfície manchada. Os pesquisadores encontraram sinais associados a mel, leite de animais e outros ingredientes citados em cuidados medievais. Também localizaram proteínas humanas semelhantes às encontradas em fluidos da região genital.

Os exames encontraram pistas de origens diferentes:

Alimentos: vestígios associados a mel, leite e plantas usadas em práticas antigas.

vestígios associados a mel, leite e plantas usadas em práticas antigas. Corpo: proteínas humanas compatíveis com contato durante gravidez ou parto.

proteínas humanas compatíveis com contato durante gravidez ou parto. Desgaste: marcas na escrita e nas imagens indicam manipulação da faixa.

A presença desses sinais permite ligar a peça a práticas reais, mais do que apenas ler as orações escritas nela. Entretanto, não identifica quem a utilizou, quantos partos acompanhou nem como cada ingrediente chegou ao pergaminho.

A faixa reunia orações e práticas de cuidado da época

Na Europa medieval, a gravidez e o nascimento podiam envolver orações, objetos religiosos e preparados caseiros. A faixa fazia parte desse ambiente de crenças. Seu uso ajuda a entender a maneira como algumas pessoas buscavam segurança diante dos riscos do nascimento.

Mel e leite apareciam em orientações de tratamento daquele período, mas um resíduo não comprova que os ingredientes curavam qualquer problema. O mesmo vale para as orações: elas revelam uma crença de proteção, não um resultado clínico medido por pesquisadores modernos.

O estudo mostra como a fé e as práticas cotidianas podiam se misturar em momentos delicados – IMAGEM ILUSTRATIVA

O que o estudo científico conseguiu demonstrar?

O artigo de Sarah Fiddyment e colegas, publicado na revista Royal Society Open Science e registrado no PubMed, identificou proteínas humanas e não humanas na faixa. Os dados sustentam a hipótese de uso durante o parto, mas não contam a experiência de uma mulher específica.

A técnica de coleta foi pensada para reduzir danos ao manuscrito. Ainda assim, a análise de resíduos precisa considerar que o objeto atravessou séculos. A conclusão mais segura é sobre seu provável uso histórico, e não sobre a eficácia dos métodos de cuidado associados.

Os resíduos conservam uma parte pouco registrada da história

Documentos antigos costumam contar mais sobre regras e crenças escritas do que sobre experiências do corpo. Nesse caso, as manchas somaram informações às orações. Elas mostram que um objeto religioso também era manuseado e provavelmente acompanhou situações ligadas à gestação.

A faixa medieval não fornece nomes, resultados dos partos ou histórias pessoais. Sua importância está em permitir examinar vestígios concretos de práticas pouco registradas. Com cuidado, a ciência consegue aproximar o passado sem transformar uma crença antiga numa recomendação de saúde para hoje.