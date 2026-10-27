As peças de xadrez de Lewis, encontradas numa ilha da Escócia, mostram reis, rainhas e guardiões de rostos expressivos esculpidos principalmente em marfim de morsa. O conjunto medieval foi revelado ao público em 1831, mas ninguém sabe quem o enterrou. Museus investigam as versões do achado e sua origem escandinava.

Como as peças de xadrez de Lewis foram descobertas?

O conjunto veio da ilha de Lewis, nas Hébridas Exteriores, e chegou ao conhecimento público em 1831. Há relatos diferentes sobre o local exato e as circunstâncias em que as peças foram encontradas. Essa divergência impede a apresentação de uma história única e comprovada.

Segundo o National Museums Scotland, o tesouro reunia 93 objetos de jogo, incluindo peças de xadrez e de outros jogos. Hoje, 11 peças pertencem à instituição escocesa; outras estão no Museu Britânico.

O local onde o conjunto apareceu continua despertando perguntas sobre seu passado

Marfim de morsa e dentes de baleia compõem o conjunto

A maior parte das figuras foi entalhada em marfim de morsa. Algumas, porém, foram feitas com dentes de cachalote. A variedade de tamanho, roupas e acabamento indica ao menos quatro conjuntos incompletos, possivelmente executados por diferentes artesãos ligados a uma mesma oficina.

O estilo das cadeiras e dos ornamentos aproxima as peças de trabalhos feitos na Noruega no fim do século XII ou começo do XIII. A conexão com a Escandinávia é consistente, mas apontar uma oficina específica ou identificar quem as levou à ilha ainda exige cautela.

Por que os rostos parecem tão expressivos?

As rainhas aparecem sentadas, algumas com a mão apoiada no rosto. Os reis carregam espadas, enquanto bispos seguram símbolos religiosos. Certos guardiões exibem os olhos arregalados e mordem o escudo, numa representação associada aos guerreiros berserkers das tradições nórdicas.

Esses detalhes mostram que o xadrez medieval não era apenas uma atividade abstrata. As peças incorporavam papéis sociais reconhecíveis, como governantes, clérigos e combatentes. Nem toda expressão facial possui, porém, um significado individual comprovado pelos documentos da época.

Dois caminhos possíveis para o esconderijo

A ilha mantinha ligações políticas e comerciais com o mundo escandinavo quando as peças circularam. Por isso, pesquisadores consideram tanto uma mercadoria em trânsito quanto os bens de alguém poderoso que vivia na região. Nenhuma hipótese identifica com segurança o responsável pelo enterramento.

As interpretações principais dependem de indícios diferentes:

Comerciante: poderia transportar conjuntos valiosos para vender em outras regiões, antes de perdê-los ou ocultá-los.

poderia transportar conjuntos valiosos para vender em outras regiões, antes de perdê-los ou ocultá-los. Proprietário local: um líder ou religioso teria recursos para possuir objetos importados, sem que saibamos seu nome.

um líder ou religioso teria recursos para possuir objetos importados, sem que saibamos seu nome. Origem nórdica: o estilo das figuras e as conexões históricas apontam para a Noruega, mas não para um artesão identificado.

o estilo das figuras e as conexões históricas apontam para a Noruega, mas não para um artesão identificado. Ocultamento incerto: a razão de enterrar as peças permanece desconhecida, assim como qualquer eventual tentativa de recuperá-las.

Essas possibilidades explicam a circulação de objetos de luxo, mas não comprovam um naufrágio, um roubo ou uma emergência. O desaparecimento das circunstâncias originais criou espaço para narrativas populares que precisam ser separadas das evidências arqueológicas disponíveis.

A aparência dos personagens ajuda a entender como o jogo era representado durante a Idade Média

O que ainda não se sabe sobre o achado?

O local mais citado fica perto da baía de Uig, mas os relatos antigos não concordam sobre o esconderijo. O museu escocês ressalta que algumas descrições vieram de pessoas que não visitaram a ilha, circunstância que torna a reconstituição mais difícil.

Também não se conhece o trajeto exato do marfim até os artesãos. O Metropolitan Museum of Art destaca os vários conjuntos incompletos, sinal de produção sofisticada e comércio. A identidade de quem escondeu continua fora do alcance das provas.

Um conjunto de jogos revela conexões medievais

As peças de Lewis ajudam a compreender uma Europa medieval conectada por rotas marítimas, artesãos e circulação de materiais caros. Seus rostos e suas roupas também registram escolhas artísticas, permitindo estudar a cultura de elite sem depender exclusivamente de crônicas escritas.

O mistério de quem enterrou o conjunto permanece relevante, mas não diminui o que se conhece. Cada figura de marfim trabalhado aproxima a Escócia da Escandinávia medieval e mostra como jogos aparentemente pequenos guardam pistas sobre grandes redes de contato.