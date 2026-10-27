As peças de xadrez de Lewis, encontradas numa ilha da Escócia, mostram reis, rainhas e guardiões de rostos expressivos esculpidos principalmente em marfim de morsa. O conjunto medieval foi revelado ao público em 1831, mas ninguém sabe quem o enterrou. Museus investigam as versões do achado e sua origem escandinava.
Como as peças de xadrez de Lewis foram descobertas?
O conjunto veio da ilha de Lewis, nas Hébridas Exteriores, e chegou ao conhecimento público em 1831. Há relatos diferentes sobre o local exato e as circunstâncias em que as peças foram encontradas. Essa divergência impede a apresentação de uma história única e comprovada.
Segundo o National Museums Scotland, o tesouro reunia 93 objetos de jogo, incluindo peças de xadrez e de outros jogos. Hoje, 11 peças pertencem à instituição escocesa; outras estão no Museu Britânico.
Marfim de morsa e dentes de baleia compõem o conjunto
A maior parte das figuras foi entalhada em marfim de morsa. Algumas, porém, foram feitas com dentes de cachalote. A variedade de tamanho, roupas e acabamento indica ao menos quatro conjuntos incompletos, possivelmente executados por diferentes artesãos ligados a uma mesma oficina.
O estilo das cadeiras e dos ornamentos aproxima as peças de trabalhos feitos na Noruega no fim do século XII ou começo do XIII. A conexão com a Escandinávia é consistente, mas apontar uma oficina específica ou identificar quem as levou à ilha ainda exige cautela.
Por que os rostos parecem tão expressivos?
As rainhas aparecem sentadas, algumas com a mão apoiada no rosto. Os reis carregam espadas, enquanto bispos seguram símbolos religiosos. Certos guardiões exibem os olhos arregalados e mordem o escudo, numa representação associada aos guerreiros berserkers das tradições nórdicas.
Esses detalhes mostram que o xadrez medieval não era apenas uma atividade abstrata. As peças incorporavam papéis sociais reconhecíveis, como governantes, clérigos e combatentes. Nem toda expressão facial possui, porém, um significado individual comprovado pelos documentos da época.
Dois caminhos possíveis para o esconderijo
A ilha mantinha ligações políticas e comerciais com o mundo escandinavo quando as peças circularam. Por isso, pesquisadores consideram tanto uma mercadoria em trânsito quanto os bens de alguém poderoso que vivia na região. Nenhuma hipótese identifica com segurança o responsável pelo enterramento.
- Comerciante: poderia transportar conjuntos valiosos para vender em outras regiões, antes de perdê-los ou ocultá-los.
- Proprietário local: um líder ou religioso teria recursos para possuir objetos importados, sem que saibamos seu nome.
- Origem nórdica: o estilo das figuras e as conexões históricas apontam para a Noruega, mas não para um artesão identificado.
- Ocultamento incerto: a razão de enterrar as peças permanece desconhecida, assim como qualquer eventual tentativa de recuperá-las.
Essas possibilidades explicam a circulação de objetos de luxo, mas não comprovam um naufrágio, um roubo ou uma emergência. O desaparecimento das circunstâncias originais criou espaço para narrativas populares que precisam ser separadas das evidências arqueológicas disponíveis.
O que ainda não se sabe sobre o achado?
O local mais citado fica perto da baía de Uig, mas os relatos antigos não concordam sobre o esconderijo. O museu escocês ressalta que algumas descrições vieram de pessoas que não visitaram a ilha, circunstância que torna a reconstituição mais difícil.
Também não se conhece o trajeto exato do marfim até os artesãos. O Metropolitan Museum of Art destaca os vários conjuntos incompletos, sinal de produção sofisticada e comércio. A identidade de quem escondeu continua fora do alcance das provas.
Um conjunto de jogos revela conexões medievais
As peças de Lewis ajudam a compreender uma Europa medieval conectada por rotas marítimas, artesãos e circulação de materiais caros. Seus rostos e suas roupas também registram escolhas artísticas, permitindo estudar a cultura de elite sem depender exclusivamente de crônicas escritas.
O mistério de quem enterrou o conjunto permanece relevante, mas não diminui o que se conhece. Cada figura de marfim trabalhado aproxima a Escócia da Escandinávia medieval e mostra como jogos aparentemente pequenos guardam pistas sobre grandes redes de contato.
Sua história pode virar reportagem
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