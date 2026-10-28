A exposição repetida a uma música pode aumentar o quanto gostamos dela, mesmo quando a primeira audição não chama atenção. Pesquisas sobre familiaridade mostram essa mudança em determinadas condições. O efeito, porém, não transforma qualquer canção em favorita e pode variar conforme o ouvinte e a maneira de escutar.

A repetição muda o primeiro contato com a canção

Uma melodia desconhecida pode parecer confusa no início. Depois de algumas audições, a pessoa reconhece a entrada da voz, o refrão e o ritmo. Esse contato cria familiaridade com os sons e sua sequência, o que pode influenciar a avaliação da música.

Na psicologia, esse fenômeno é estudado como efeito da mera exposição. Ele descreve a tendência de aumentar a preferência após contatos repetidos com um estímulo. A pesquisa inclui músicas, mas também figuras e palavras; familiaridade não é sinônimo de qualidade.

Nem sempre uma música precisa agradar logo na primeira vez para se tornar uma das favoritas

O que os estudos encontraram sobre ouvir de novo?

Em 2001, o psicólogo Robert Zajonc resumiu pesquisas no texto Mere Exposure: A Gateway to the Subliminal, publicado em Current Directions in Psychological Science. Ele descreveu resultados em diferentes tipos de estímulo, mostrando que a repetição, em condições favoráveis, pode alterar preferências.

Já um estudo publicado em Frontiers in Neuroscience, em 2017, acompanhou audições de 40 trechos musicais, apresentados 28 vezes ao longo de cerca de quatro semanas. As notas de preferência aumentaram com a repetição, em diferentes níveis de complexidade musical.

A familiaridade com o estilo também pesa na preferência

No experimento de 2017, os participantes já tinham hábitos musicais diferentes. A familiaridade anterior com estilos parecidos apareceu como um fator importante para explicar o quanto gostavam de cada trecho. Ou seja, o repertório que a pessoa conhece pode influenciar o resultado.

Quem costuma ouvir músicas instrumentais pode perceber detalhes diferentes de quem escuta principalmente canções com voz. Isso é uma possibilidade cotidiana, não uma regra medida para cada gênero. Gostos, contexto e experiência anterior ajudam a entender por que a mesma repetição não produz respostas idênticas.

Por que repetir pode não funcionar para todos?

Repetir uma música pode aumentar o interesse, mas também provocar cansaço, sobretudo quando ela já desagrada muito ou toca sem parar. O efeito observado em estudos é uma tendência em condições específicas, e não uma obrigação de gostar do que se ouve muitas vezes.

Algumas situações podem mudar a experiência de escuta:

Volume: som alto ou incômodo pode prejudicar a experiência.

som alto ou incômodo pode prejudicar a experiência. Momento: pressa e distração mudam a atenção dedicada.

pressa e distração mudam a atenção dedicada. Estilo: experiências anteriores influenciam a expectativa.

experiências anteriores influenciam a expectativa. Frequência: repetições próximas demais podem cansar.

repetições próximas demais podem cansar. Preferência: uma canção pode continuar desagradável, mesmo conhecida.

Por isso, não basta colocar a mesma faixa em repetição automática e esperar um resultado certo. O que a pesquisa sugere é que o contato repetido pode influenciar avaliações, sem apagar diferenças pessoais nem garantir que a preferência cresça sem limite.

A psicologia investiga como a familiaridade pode mudar nossa reação a estímulos conhecidos

Ouvir com atenção é diferente de deixar tocar

Há diferença entre escolher uma canção para prestar atenção e ouvi-la apenas como som de fundo. Ao notar instrumentos, pausas e mudanças do refrão, a pessoa pode encontrar detalhes que passaram despercebidos. Isso pode tornar a experiência musical mais rica, sem exigir que o gosto mude.

Um exemplo simples é ouvir uma faixa nova em momentos diferentes, sem exagerar no número de repetições. Depois, perguntar o que pareceu familiar ou surpreendente. A mudança percebida pertence à experiência de quem escuta; não precisa ser tratada como prova de uma lei universal.

Como perceber se o gosto realmente mudou?

Você pode dar uma nota de zero a dez após a primeira audição e repetir a avaliação em outros dias. Anote também se reconheceu partes da melodia. Assim fica mais fácil separar lembrar a canção de gostar dela, duas coisas que podem caminhar juntas ou não.

Se a nota subir, isso não revela sozinho a causa: humor, ambiente e expectativas também variam. O efeito da exposição repetida oferece uma explicação possível para a mudança. Ouvir de novo pode abrir espaço para gostar, mas continuar indiferente também é uma resposta perfeitamente possível.