Juiz de Fora, a Manchester Mineira, marcou a história brasileira da eletricidade com a Usina de Marmelos, inaugurada em 1889. A cidade também abriga o Museu Mariano Procópio, com peças do período imperial, e uma festa de torresmo com recorde nacional em 2026. Esses marcos ajudam a explicar sua identidade.
Juiz de Fora cresceu com fábricas e novas ideias
Na Zona da Mata de Minas Gerais, Juiz de Fora se destacou pelo comércio, pelas fábricas de tecidos e pela circulação de mercadorias. A presença de empreendedores e trabalhadores ajudou a formar um centro urbano que ficou conhecido como Manchester Mineira.
O apelido faz referência à cidade inglesa de Manchester, ligada à indústria têxtil e à urbanização. Em Minas, a chegada das máquinas e da energia elétrica modificou a produção. Prédios, ruas e antigas instalações industriais ainda guardam sinais dessa fase.
Quando a Usina de Marmelos começou a funcionar?
A Usina de Marmelos Zero foi inaugurada em 1889, por iniciativa do empresário Bernardo Mascarenhas. Ela aproveitou a força da água para gerar eletricidade. Em 2026, esse marco completa 137 anos, e não 135, como indicava a manchete publicada em maio.
O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico informa que o conjunto recebeu tombamento estadual em 2005. A usina foi um marco da iluminação pública por hidreletricidade, preservado como memória da engenharia e do trabalho.
O que o Museu Mariano Procópio conserva?
O Museu Mariano Procópio reúne obras de arte e objetos históricos ligados ao Brasil Império. Sua coleção inclui pinturas, roupas, móveis e documentos. O conjunto ajuda a entender a vida política e cultural do século XIX, além das relações da cidade com a família imperial.
A Secretaria de Cultura de Minas Gerais descreve a instituição como dona do segundo maior acervo sobre o Brasil Império. O parque e a antiga residência também têm valor histórico. Nem todas as peças ficam expostas ao mesmo tempo, por razões de conservação.
O torresmo virou parte da identidade local
O Festival de Torresmo e Costela transformou um petisco tradicional em atração gastronômica. Em agosto de 2026, uma porção de 529 quilos foi reconhecida pelo RankBrasil como a maior do país. Esse reconhecimento não deve ser confundido automaticamente com certificação do Guinness.
- Usina de Marmelos: memória da geração de eletricidade.
- Museu Mariano Procópio: acervo histórico e parque.
- Centro urbano: arquitetura ligada ao comércio e à indústria.
- Gastronomia: bares e pratos da cozinha mineira.
Quem pretende visitar esses lugares deve conferir o funcionamento dos museus e a agenda de eventos. Nem toda instalação histórica permite entrada sem agendamento. Além disso, deslocar-se entre atrações distantes requer atenção ao transporte e ao tempo disponível.
Quem deseja conhecer melhor o interior de Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal De Fora em Juiz de Fora, que apresenta detalhes sobre Juiz de Fora, incluindo o custo de vida, os serviços de saúde e as atrações dessa importante cidade da Zona da Mata Mineira:
O centro conserva marcas da antiga indústria
Além dos museus, fachadas antigas e antigas rotas de transporte contam como a cidade se expandiu. O crescimento industrial dependia da chegada de matérias-primas, da circulação de trabalhadores e da saída de mercadorias. Observar esse conjunto ajuda a entender a importância da localização regional.
O Rio Paraibuna atravessa essa memória: sua água moveu equipamentos de geração elétrica e influenciou o desenvolvimento urbano. Atualmente, parques e espaços culturais permitem percorrer partes da cidade sem ficar apenas em locais fechados. O tipo de passeio muda conforme o interesse do visitante.
Como planejar um passeio pela Manchester Mineira?
Uma boa ordem é começar pelo centro histórico e pelos espaços culturais, deixando um período separado para o museu e outro para os lugares de lazer. A usina fica fora do circuito central, por isso transporte e horários precisam entrar no planejamento.
Juiz de Fora reúne inovação antiga, patrimônio histórico e comida popular. A data de 1889 explica seu pioneirismo, o museu mantém lembranças do Império e o festival acrescenta uma marca atual. Cada atração conta uma parte diferente da formação da cidade. Essa diversidade permanece visível no cotidiano.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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