Juiz de Fora, a Manchester Mineira, marcou a história brasileira da eletricidade com a Usina de Marmelos, inaugurada em 1889. A cidade também abriga o Museu Mariano Procópio, com peças do período imperial, e uma festa de torresmo com recorde nacional em 2026. Esses marcos ajudam a explicar sua identidade.

Juiz de Fora cresceu com fábricas e novas ideias

Na Zona da Mata de Minas Gerais, Juiz de Fora se destacou pelo comércio, pelas fábricas de tecidos e pela circulação de mercadorias. A presença de empreendedores e trabalhadores ajudou a formar um centro urbano que ficou conhecido como Manchester Mineira.

O apelido faz referência à cidade inglesa de Manchester, ligada à indústria têxtil e à urbanização. Em Minas, a chegada das máquinas e da energia elétrica modificou a produção. Prédios, ruas e antigas instalações industriais ainda guardam sinais dessa fase.

O passado ligado à eletricidade ajuda a explicar o papel do município no desenvolvimento da região – Créditos: Wikimedia Commons

Quando a Usina de Marmelos começou a funcionar?

A Usina de Marmelos Zero foi inaugurada em 1889, por iniciativa do empresário Bernardo Mascarenhas. Ela aproveitou a força da água para gerar eletricidade. Em 2026, esse marco completa 137 anos, e não 135, como indicava a manchete publicada em maio.

O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico informa que o conjunto recebeu tombamento estadual em 2005. A usina foi um marco da iluminação pública por hidreletricidade, preservado como memória da engenharia e do trabalho.

O que o Museu Mariano Procópio conserva?

O Museu Mariano Procópio reúne obras de arte e objetos históricos ligados ao Brasil Império. Sua coleção inclui pinturas, roupas, móveis e documentos. O conjunto ajuda a entender a vida política e cultural do século XIX, além das relações da cidade com a família imperial.

A Secretaria de Cultura de Minas Gerais descreve a instituição como dona do segundo maior acervo sobre o Brasil Império. O parque e a antiga residência também têm valor histórico. Nem todas as peças ficam expostas ao mesmo tempo, por razões de conservação.

O torresmo virou parte da identidade local

O Festival de Torresmo e Costela transformou um petisco tradicional em atração gastronômica. Em agosto de 2026, uma porção de 529 quilos foi reconhecida pelo RankBrasil como a maior do país. Esse reconhecimento não deve ser confundido automaticamente com certificação do Guinness.

A cidade pode ser conhecida por diferentes experiências:

Usina de Marmelos: memória da geração de eletricidade.

memória da geração de eletricidade. Museu Mariano Procópio: acervo histórico e parque.

acervo histórico e parque. Centro urbano: arquitetura ligada ao comércio e à indústria.

arquitetura ligada ao comércio e à indústria. Gastronomia: bares e pratos da cozinha mineira.

Quem pretende visitar esses lugares deve conferir o funcionamento dos museus e a agenda de eventos. Nem toda instalação histórica permite entrada sem agendamento. Além disso, deslocar-se entre atrações distantes requer atenção ao transporte e ao tempo disponível.

Quem deseja conhecer melhor o interior de Minas Gerais, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal De Fora em Juiz de Fora, que apresenta detalhes sobre Juiz de Fora, incluindo o custo de vida, os serviços de saúde e as atrações dessa importante cidade da Zona da Mata Mineira:

O centro conserva marcas da antiga indústria

Além dos museus, fachadas antigas e antigas rotas de transporte contam como a cidade se expandiu. O crescimento industrial dependia da chegada de matérias-primas, da circulação de trabalhadores e da saída de mercadorias. Observar esse conjunto ajuda a entender a importância da localização regional.

O Rio Paraibuna atravessa essa memória: sua água moveu equipamentos de geração elétrica e influenciou o desenvolvimento urbano. Atualmente, parques e espaços culturais permitem percorrer partes da cidade sem ficar apenas em locais fechados. O tipo de passeio muda conforme o interesse do visitante.

Como planejar um passeio pela Manchester Mineira?

Uma boa ordem é começar pelo centro histórico e pelos espaços culturais, deixando um período separado para o museu e outro para os lugares de lazer. A usina fica fora do circuito central, por isso transporte e horários precisam entrar no planejamento.

Juiz de Fora reúne inovação antiga, patrimônio histórico e comida popular. A data de 1889 explica seu pioneirismo, o museu mantém lembranças do Império e o festival acrescenta uma marca atual. Cada atração conta uma parte diferente da formação da cidade. Essa diversidade permanece visível no cotidiano.