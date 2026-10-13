EM FOCO Resumo da matéria 01 A espera também conta Pensar em uma viagem ou apresentação pode gerar prazer antes mesmo de a experiência acontecer de fato. 02 Quatro estudos comparados Em 2014, pesquisadores examinaram diferentes formas de espera por experiências e bens materiais, encontrando uma tendência favorável às primeiras. 03 Sem regra absoluta A diferença apareceu como tendência entre grupos e situações, sem garantir que qualquer viagem será melhor do que toda compra.

A espera por uma viagem pode trazer alegria antes de sair de casa: imaginar passeios, escolher destinos e contar os dias fazem parte do prazer. Uma pesquisa de 2014, composta de quatro estudos, encontrou maior entusiasmo ao aguardar experiências como viagens e shows do que na expectativa por bens materiais.

Por que imaginar uma viagem já pode ser prazeroso?

Antes de viajar, alguém pode escolher passeios, conversar sobre o roteiro e imaginar o primeiro dia em um lugar novo. Essa expectativa positiva já faz parte do prazer associado à viagem. A experiência começa a ganhar espaço nos pensamentos, mesmo que a mala ainda esteja guardada.

Já uma compra material pode trazer satisfação ligada ao uso do produto ou à vontade de recebê-lo logo. As duas situações fazem parte do consumo, mas a maneira de esperar não precisa ser igual. Esse contraste foi o centro da pesquisa sobre experiências e bens.

Nem toda expectativa provoca a mesma sensação, mesmo quando envolve algo que desejamos muito.

O que os quatro estudos descobriram sobre a espera?

Em 2014, pesquisadores compararam a expectativa por viagens, shows e outras experiências com a espera por objetos. O trabalho reuniu quatro estudos, incluindo questionários, registros de momentos cotidianos e análise de notícias sobre filas para compras. Em conjunto, os resultados favoreceram a expectativa de experiências.

Publicado na revista Psychological Science, o estudo Waiting for Merlot: Anticipatory consumption of experiential and material purchases encontrou maior prazer e entusiasmo, em média, na antecipação de experiências. Isso não permite prever a reação de cada pessoa diante de uma viagem ou de um produto específico.

Como a expectativa por experiências difere da entrega de produtos?

Ao esperar uma viagem, é possível compartilhar planos e imaginar acontecimentos ainda abertos. Quem aguarda uma encomenda pode se concentrar mais na data da entrega ou no estado do pacote. São formas diferentes de expectativa, embora ambas possam ser agradáveis dependendo do que está sendo esperado.

O estudo também examinou relatos de pessoas aguardando em filas. Na amostra analisada, situações ligadas à compra de experiências apareceram com reações mais positivas do que aquelas envolvendo bens. Esse resultado descreve padrões observados, sem provar que todas as filas para shows sejam tranquilas.

A seguir listamos quatro situações de espera que mostram como a expectativa pode mudar:

Planejar passeios: transforma a espera em momentos de imaginação

transforma a espera em momentos de imaginação Conversar sobre o destino: permite dividir expectativas com outras pessoas

permite dividir expectativas com outras pessoas Acompanhar uma entrega: pode concentrar a atenção na chegada do objeto

pode concentrar a atenção na chegada do objeto Esperar por um show: traz a possibilidade de imaginar uma experiência futura

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Quais fatores ajudam a explicar essa diferença?

Uma explicação considerada pelos pesquisadores é que imaginar experiências pode abrir espaço para possibilidades e relações sociais. Uma viagem pode envolver companhia, planos e histórias que ainda serão vividas. Mas essas são hipóteses sobre os motivos, não causas demonstradas para cada diferença encontrada nos estudos.

A Universidade Cornell divulgou que a antecipação de experiências pode começar a gerar satisfação antes mesmo da compra. Isso ajuda a compreender por que organizar um roteiro às vezes diverte tanto quanto reservar uma data. O estudo, porém, não comparou diretamente toda viagem com qualquer tipo de compra online.

A seguir listamos quatro fatores possíveis que ajudam a comparar diferentes expectativas:

DADOS EM FOCO Diferentes formas de esperar Diferentes formas de esperar. Comparação das situações descritas no artigo. Situação O que se espera O que pode pesar Viagem Passeios e encontros Imaginação e planos Show Apresentação ao vivo Entusiasmo compartilhado Encomenda Chegada do produto Prazo e entrega Compra de uso diário Utilidade do objeto Necessidade prática

Toda experiência traz mais alegria do que comprar um objeto?

Uma viagem cansativa, cara ou cheia de imprevistos pode gerar menos prazer do que um objeto necessário e muito desejado. A pesquisa mostrou uma tendência média na antecipação, não uma regra de superioridade de todas as experiências sobre todos os bens. Custos e circunstâncias também importam.

A diferença principal está em reconhecer que a satisfação pode começar antes de consumir. Planejar, compartilhar ideias e imaginar um passeio podem fazer parte da alegria de esperar. Assim, a viagem não oferece apenas um destino: às vezes, oferece também dias agradáveis de expectativa antes da partida.