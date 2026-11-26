Quando uma frase falsa aparece repetidamente, ela pode começar a soar familiar e até verdadeira. Uma revisão de 2026 reuniu 182 estudos com 31.184 participantes para medir essa tendência. O efeito médio encontrado foi pequeno e variou entre os experimentos, sem indicar que toda pessoa acreditará na mesma mensagem.

Por que ouvir a mesma frase muda nossa impressão?

Quando uma informação aparece muitas vezes, ela pode ficar mais fácil de reconhecer e processar. Em alguns testes, essa facilidade influencia o julgamento de verdade, mesmo que nenhuma prova nova tenha surgido. O fenômeno é chamado de efeito de verdade ilusória.

O conceito descrito em estudos sobre a verdade ilusória não significa que toda repetição convence. A reação pode depender do conteúdo, da atenção, das informações que a pessoa já conhece e de avisos de falsidade apresentados antes ou durante o contato com a frase.

Pesquisadora examina cartões digitais repetidos durante estudo sobre memória e familiaridade, com materiais científicos sobre a mesa // Imagem ilustrativa feita por IA

A revisão reuniu mais de três décadas de pesquisas

A revisão publicada na Nature Communications reuniu 182 estudos, 366 estimativas de efeito e 31.184 participantes. Os trabalhos avaliados foram publicados entre 1977 e 2025. A análise considerou a possibilidade de resultados publicados representarem de modo desigual o conjunto de experimentos realizados.

Depois de ajustes estatísticos, os autores encontraram um efeito médio pequeno, com diferenças importantes entre estudos. Esse resultado é mais cuidadoso do que afirmar que a repetição sempre vence os fatos. A pesquisa mostra uma tendência observável, mas não autoriza prever a reação de cada pessoa.

Como uma informação falsa circula fora do laboratório?

Uma mensagem pode circular em grupos de conversa, vídeos e publicações de redes sociais. Ver as mesmas palavras em várias páginas dá sensação de familiaridade, mas contagem de compartilhamentos não comprova nada sobre a verdade do conteúdo. É preciso investigar quem apresentou os dados inicialmente.

Algumas situações ajudam a separar repetição de comprovação: Uma correção bem documentada oferece algo diferente de apenas repetir o boato com outras palavras. Uma afirmação repetida pode chegar ao público por caminhos diferentes: A repetição pode aparecer como cópia literal ou como novas publicações que contam a mesma alegação sem acrescentar provas verificáveis.

Compartilhamento: muitas contas copiam uma mesma frase.

muitas contas copiam uma mesma frase. Fonte original: o documento ou estudo do qual a alegação saiu.

o documento ou estudo do qual a alegação saiu. Comprovação: dados verificáveis que sustentam a afirmação.

dados verificáveis que sustentam a afirmação. Correção: esclarecimento que apresenta evidências contra o erro.

esclarecimento que apresenta evidências contra o erro. Data e autoria: identificar quando a frase começou a circular e quem a publicou primeiro.

identificar quando a frase começou a circular e quem a publicou primeiro. Condições do estudo: observar se o teste avaliou notícia, frase curta ou outro material.

O número de repetições pode impressionar, mas várias postagens podem ter uma fonte só. Quando a mesma informação volta com imagens diferentes, ela ainda precisa de verificação. Comparar o conteúdo com uma fonte primária é mais útil do que confiar no volume de mensagens.

Mulher compara uma fotografia alterada no celular com a versão original no notebook, verificando o conteúdo antes de compartilhá-lo // Imagem ilustrativa feita por IA

A força do efeito muda conforme as condições

A revisão científica anterior registrada no PubMed explica que pesquisas sobre repetição investigam materiais, tarefas e intervalos distintos. Na análise de 2026, os resultados também variaram conforme o tipo de mensagem e o modo como ela foi apresentada aos participantes.

Um efeito estatístico médio não diz que alguém perderá a capacidade de separar verdade e mentira. Avisos claros e informações confiáveis podem modificar julgamentos. Mesmo assim, nenhuma medida isolada garante imunidade diante de mensagens falsas que circulam repetidamente.

A apresentação da frase altera o resultado observado

A revisão de 2026 encontrou diferenças entre frases comuns, notícias e outros materiais. Também importavam as tarefas propostas e os avisos sobre a possibilidade de informações falsas. Esses detalhes ajudam a explicar por que as estimativas não foram iguais em todos os estudos.

Uma postagem compartilhada repetidamente não reproduz automaticamente as condições de laboratório. Públicos, plataformas e contextos variam. Por isso, os números da meta-análise descrevem pesquisas reunidas, mas não são uma previsão exata de quantas pessoas acreditarão em uma notícia específica.

O que fazer antes de compartilhar uma frase conhecida?

Quando uma informação soa familiar, pergunte de onde ela veio e procure a fonte que trouxe os dados primeiro. Uma pesquisa oficial, um estudo identificado ou um documento original oferece mais base do que um cartão compartilhado sem data nem autoria.

O principal risco da repetição é confundir familiaridade com prova. A revisão de 2026 ajuda a medir essa possibilidade sem transformá-la em destino inevitável. Conferir o conteúdo antes de repassá-lo continua sendo uma resposta simples e necessária.