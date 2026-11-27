Uma caneca pode parecer simples na loja e ficar bem mais valiosa quando passa a ser sua. Nos experimentos sobre o efeito da posse, participantes com objetos pediram mais para vendê-los do que outros pagariam. O comportamento ajuda a entender negociações, mas não define os preços de todos os produtos.

Por que ter um objeto pode mudar seu valor?

Pense em duas canecas iguais. Uma está numa loja; a outra já pertence a você. Mesmo sem diferença de qualidade, desistir da sua pode parecer uma perda. Essa mudança de ponto de vista está no centro do chamado efeito da posse.

Na literatura econômica, o fenômeno é conhecido como efeito da posse ou endowment effect. A ideia não significa que qualquer presente vire um tesouro. Condições da negociação, experiência de mercado e o uso esperado do objeto podem alterar a avaliação de quem compra ou vende.

Reencenação de experimento de 1990 mostra participantes avaliando canecas idênticas, com uma pesquisadora acompanhando a negociação // Imagem ilustrativa feita por IA

Os experimentos de 1990 usaram objetos comuns

Em 1990, Daniel Kahneman, Jack Knetsch e Richard Thaler publicaram experimentos no Journal of Political Economy. No estudo sobre o efeito da posse, participantes receberam objetos, incluindo canecas, enquanto outros avaliavam quanto pagariam para obtê-los.

A comparação encontrou diferenças entre valores pedidos e oferecidos. Não era necessário que a caneca tivesse uma história familiar ou tivesse sido fabricada pelo dono. A pesquisa investigou o peso da posse em determinadas trocas, sem estabelecer uma tabela universal para todas as compras.

Como esse comportamento aparece em casa?

Uma pessoa pode considerar alto o preço de um móvel usado, mas pedir valor parecido quando tenta vender o próprio. A experiência pessoal com o objeto pode entrar na conta. Valor sentimental e preço de mercado são coisas diferentes, embora às vezes se misturem.

O comportamento fica mais fácil de perceber em pequenas negociações: Comparar anúncios vendidos, quando disponíveis, costuma ajudar mais do que olhar apenas preços pedidos. Algumas perguntas ajudam a separar preço, posse e apego: Uma avaliação justa também considera a utilidade prática, não só a impressão que o objeto desperta em quem já o possui.

Preço de compra: quanto custa um objeto semelhante hoje.

quanto custa um objeto semelhante hoje. Preço de venda: quanto o dono deseja receber para abrir mão dele.

quanto o dono deseja receber para abrir mão dele. Estado real: conservação, funcionamento e desgaste da peça.

conservação, funcionamento e desgaste da peça. Apego pessoal: importância que o objeto tem para seu proprietário.

importância que o objeto tem para seu proprietário. Preço anunciado: comparar com valores pedidos por peças em condições semelhantes.

comparar com valores pedidos por peças em condições semelhantes. Uso futuro: pensar se manter a peça trará benefício real nos próximos meses.

Esses fatores podem se combinar, mas não precisam ter o mesmo peso. A caneca do experimento era um meio de estudar decisões, e não uma prova de que todo dono pede sempre um preço irracional. Algumas pessoas negociam com valores próximos aos do mercado.

O efeito da posse não é o mesmo que fabricar algo

O pesquisador Richard Thaler também trabalhou com explicações sobre como perdas e ganhos são percebidos. A Fundação Nobel reconheceu a relevância desses estudos para a economia comportamental. Eles ajudam a entender por que o valor atribuído a um bem pode depender da posição da pessoa.

Vale separar esse fenômeno do apego que aparece depois de montar um móvel com as próprias mãos. Construir algo pode gerar avaliação especial por causa do esforço. No efeito da posse, a pergunta central é como simplesmente possuir um objeto altera escolhas de troca.

Mulher avalia uma cafeteira usada e compara modelos semelhantes no notebook, considerando o estado do aparelho antes de definir seu preço // Imagem ilustrativa feita por IA

A comparação precisa considerar o tipo de troca

Negociar uma caneca simples num experimento não é o mesmo que vender uma casa ou um objeto raro. Risco, mercado e experiência podem mudar a avaliação. Os resultados históricos mostram um comportamento importante, mas não autorizam aplicar a mesma diferença de preço a qualquer negócio.

O valor também pode depender de utilidade futura, conservação e disponibilidade. Dois compradores podem ter necessidades distintas, sem que um esteja necessariamente errado. O efeito da posse chama atenção para a influência de ser proprietário dentro dessa avaliação mais ampla.

Como avaliar um preço com mais calma?

Antes de vender um objeto, comparar anúncios de peças equivalentes pode oferecer uma referência externa. O mesmo vale para uma compra: verificar conservação e utilidade ajuda a não decidir apenas pelo entusiasmo ou pelo medo de perder uma oportunidade de negócio.

O efeito da posse não torna os sentimentos sem valor. Ele apenas mostra que ser dono pode mudar a avaliação em certas condições. Separar apego, preço de mercado e necessidade pessoal pode tornar uma negociação mais clara para os dois lados.