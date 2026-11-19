Lembrado nesta sexta-feira (20/11) o Dia Universal da Criança chama a atenção para condições que podem interferir na saúde, na aprendizagem e no desenvolvimento infantil. Entre elas está o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), cuja prevalência é estimada em 5,9% entre crianças e adolescentes, segundo consenso científico internacional da World Federation of ADHD.



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No Brasil, um estudo com 7.114 participantes, publicado em 2022 na revista Pediatric Neurology, demonstrou que a concordância entre os relatos dos pais (que suspeitavam de TDAH nos filhos) e os casos diagnosticados como prováveis por especialistas foi de apenas 22,6%, reforçando a importância de uma avaliação clínica criteriosa.



O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que pode afetar a capacidade de concentração, o controle dos impulsos e a regulação da atividade motora, com possíveis repercussões na aprendizagem, na convivência social e na rotina familiar.

O transtorno apresenta manifestações diferentes de uma criança para outra. Algumas demonstram predominantemente sintomas de desatenção, como dificuldade para manter o foco, organizar tarefas e seguir instruções. Outras apresentam maior hiperatividade e impulsividade, enquanto há também aquelas que manifestam ambas as dimensões. Essa diversidade pode dificultar o reconhecimento, especialmente quando os comportamentos são interpretados apenas como indisciplina, preguiça, desinteresse ou falta de limites.

Diagnóstico exige atenção ao desenvolvimento infantil



Diferenciar comportamentos esperados para determinada etapa da infância de manifestações persistentes do TDAH é um dos principais desafios da avaliação. A presença isolada de desatenção ou inquietação não é suficiente para caracterizar o transtorno. Os sintomas devem ser persistentes, provocar prejuízos no funcionamento social, acadêmico ou em outras atividades da vida cotidiana e ser identificados em pelo menos dois contextos, como em casa e na escola.



A avaliação clínica, conduzida por um profissional habilitado, também deve considerar como as dificuldades interferem no cotidiano da criança e em suas relações. A inquietação, por exemplo, não pode ser analisada isoladamente, assim como uma dificuldade pontual de concentração não implica necessariamente a presença do transtorno.



“Uma criança com TDAH apresenta um transtorno do neurodesenvolvimento que envolve mecanismos relacionados à atenção, ao controle dos impulsos e às funções executivas (como planejamento e organização). Quando essas dificuldades interferem na rotina, na aprendizagem e nas relações sociais, é importante investigar o que está acontecendo, em vez de atribuir automaticamente o comportamento à falta de disciplina”, explica o psiquiatra Paulo Mattos, professor do Programa de Doutorado em Ciências Médicas do Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (Idor).

“Não basta observar que a criança é inquieta ou distraída. É preciso entender em quais situações os sintomas aparecem, há quanto tempo estão presentes e quais prejuízos provocam. A avaliação deve considerar diferentes ambientes e as informações fornecidas pela família e pela escola”, acrescenta o psiquiatra.



Família e escola também participam da identificação



O ambiente escolar costuma tornar algumas dificuldades mais evidentes, pois exige concentração prolongada, organização, planejamento e capacidade de seguir instruções. Entretanto, o desempenho acadêmico não deve ser utilizado isoladamente como parâmetro para estabelecer um diagnóstico. Também é necessário investigar outras condições que podem coexistir com o TDAH ou apresentar manifestações semelhantes, como transtornos de aprendizagem, ansiedade e alterações do sono.



O Ministério da Saúde possui um Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) específico para o TDAH, aprovado em 2022, que estabelece parâmetros nacionais para diagnóstico, tratamento e acompanhamento. O documento caracteriza o transtorno como uma condição do neurodesenvolvimento, com manifestações de desatenção, hiperatividade e impulsividade em intensidade incompatível com a idade e capazes de provocar prejuízos funcionais.



A identificação adequada permite compreender as necessidades individuais e estabelecer estratégias de acompanhamento. O cuidado pode envolver diferentes profissionais e abordagens terapêuticas, além da participação da família e da escola na construção de rotinas e estratégias que favoreçam a aprendizagem e a convivência.

“Quando a criança recebe o acompanhamento adequado, passa a ter melhores condições de compreender suas dificuldades e de desenvolver suas potencialidades. O objetivo não é enquadrá-la em um padrão de comportamento, mas oferecer condições para que tenha melhores oportunidades de aprendizagem e convivência”, afirma Paulo.



Formação de educadores



Como parte das iniciativas voltadas à inclusão de crianças e adolescentes com TDAH, a Apsen desenvolveu a trilha “TDAH Levado a Sério na Escola”, com o objetivo de aproximar a ciência da educação, contribuir para a identificação precoce do transtorno e favorecer uma trajetória escolar mais inclusiva.



A formação é gratuita, totalmente online e destinada a professores, coordenadores pedagógicos, diretores, orientadores educacionais e outros profissionais da educação de todo o Brasil. Com aval científico do Idor e apoio institucional da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o programa aborda o TDAH, suas principais comorbidades, como a dislexia, e estratégias cientificamente embasadas para o manejo dos desafios em sala de aula.



Um dos diferenciais da iniciativa é apresentar estratégias que foram investigadas cientificamente e cujos resultados foram publicados na literatura especializada. A formação é organizada em dez módulos, e os participantes que concluírem o percurso com aproveitamento mínimo de 70% nas avaliações recebem um certificado de conclusão emitido pelo Idor, uma instituição de ensino superior (IES).



Serviço

Formação “TDAH Levado a Sério na Escola”

Inscrições: https://www.tdahlevadoaserio.com.br/tdah-na-escola



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As escolas que tiverem pelo menos 50% do corpo docente capacitado podem receber o reconhecimento “Esta escola leva o TDAH a sério”, acompanhado de certificado e troféu.