Dia Nacional de Atenção à Dislexia: saiba as diferenças para o TDAH

No Brasil, mais de 8 milhões de pessoas podem conviver com a dislexia, segundo estimativa do Instituto ABCD. Nesta segunda-feira (16/11), Dia Nacional de Atenção à Dislexia, o alerta é para a importância do diagnóstico correto, especialmente diante da confusão com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), condições distintas que exigem acompanhamento específico.

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De acordo com o Instituto ABCD, a estimativa de que aproximadamente 4% da população brasileira tenha dislexia, o que corresponde a mais de 8 milhões de pessoas. A instituição também destaca que, segundo a Associação Internacional de Dislexia (IDA), o transtorno afeta cerca de 10% da população mundial. Já o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), da Associação Americana de Psiquiatria, aponta que os transtornos específicos da aprendizagem apresentam prevalência estimada entre 5% e 15% das crianças em idade escolar, considerando diferentes idiomas e culturas.

Quais são as diferenças?

Embora dislexia e TDAH possam apresentar sinais semelhantes no ambiente escolar, como dificuldades para acompanhar atividades, concluir tarefas e apresentar rendimento abaixo do esperado, suas origens e manifestações são diferentes. O neurologista Philipe Marques da Cunha, da Afya Educação Médica de Belo Horizonte, explica que a principal distinção está na habilidade afetada em cada caso.

“Na dislexia, a principal dificuldade está na leitura e no processamento da linguagem escrita, a pessoa tem mais lentidão e erros ao relacionar letras e sons, mas a atenção costuma estar preservada. Já no TDAH, o problema central envolve atenção, concentração e controle dos impulsos. A pessoa se distrai facilmente, tem dificuldade para se organizar e concluir tarefas, e pode apresentar comportamentos impulsivos ou agitados, embora a leitura em si seja normalmente adequada”, esclarece.

Na prática, uma criança com dislexia pode compreender o conteúdo de uma aula, demonstrar raciocínio adequado e participar das atividades, mas apresentar dificuldades para ler palavras com fluência, associar letras aos sons correspondentes, escrever corretamente e interpretar textos. No TDAH, por outro lado, os obstáculos estão relacionados à regulação da atenção e do comportamento, podendo comprometer a capacidade de acompanhar explicações, organizar materiais, administrar o tempo e finalizar tarefas. As dificuldades podem aparecer em diferentes ambientes e não se restringem ao desempenho escolar.

É possível ter os dois transtornos?

Um aspecto importante é que os dois transtornos não são excludentes. Uma pessoa pode apresentar dislexia e TDAH simultaneamente, o que torna a investigação ainda mais necessária.

A IDA destaca que essas condições são distintas, mas podem coexistir. Por isso, atribuir todas as dificuldades de uma criança a apenas um diagnóstico pode deixar necessidades específicas sem acompanhamento. A avaliação deve considerar o histórico de desenvolvimento, o comportamento, as habilidades de leitura e escrita e as manifestações observadas em casa e na escola.

Segundo o neurologista, essa diferenciação também é fundamental para definir as estratégias de tratamento. “É importante destacar que a dislexia não tem relação com falta de inteligência, preguiça ou desatenção. Trata-se de uma diferença neurológica na maneira como o cérebro organiza e interpreta a linguagem escrita. Essa diferença pode causar dificuldade para aprender a ler e escrever e, consequentemente, levar a atrasos no desempenho escolar, principalmente se não houver diagnóstico e apoio adequados”, complementa o especialista.

Acompanhamento



No caso da dislexia, o acompanhamento é predominantemente não medicamentoso, com intervenções direcionadas às dificuldades de aprendizagem. A atuação de fonoaudiólogos, profissionais especializados em intervenção pedagógica e, quando necessário, psicólogos, pode contribuir para o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e processamento da linguagem.

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Já o tratamento do TDAH costuma envolver uma abordagem multidisciplinar, com orientação médica, acompanhamento psicológico e estratégias educacionais, podendo incluir medicamentos específicos quando indicados pelo profissional responsável.