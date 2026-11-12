TDAH e autismo: eventos no Ceará discutem diferenças no diagnóstico

Quando uma criança é muito agitada, tem dificuldade para se concentrar ou encontra problemas para fazer amigos, é comum que pais e responsáveis tentem entender o que está acontecendo. Nem sempre é fácil saber o que faz parte do desenvolvimento normal e o que pode indicar a necessidade de ajuda profissional. Com a grande quantidade de conteúdos sobre saúde mental nas redes sociais, surgem ainda mais dúvidas sobre sintomas, transtornos e diagnósticos.

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Essas são algumas das questões que estarão em discussão em dois eventos em Fortaleza, nos dias 12 e 14 de novembro, com a participação do psiquiatra João Henrique Dupin, especialista em TDAH e neurodivergências. As programações abordam dois desafios relacionados à saúde mental: entender as necessidades emocionais de crianças e adolescentes em tempos de excesso de tela e pouco diálogo entre pais e filhos; e reconhecer as diferenças entre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e o transtorno do espectro autista (TEA).

Nesta quinta-feira (12/11), Dupin participa do primeiro painel do Papo Família Experience – Construindo Filhos Emocionalmente Saudáveis, com o tema “O que está acontecendo com crianças e adolescentes?”. Ao lado da advogada e influenciadora Viviane Almada e do neuropediatra André Cabral, o psiquiatra vai discutir os desafios da saúde mental nessa fase da vida. A conversa também abre espaço para refletir sobre o papel da família no desenvolvimento emocional e como identificar situações que merecem atenção sem transformar todo comportamento em motivo de preocupação.

“Às vezes, os pais esperam de uma criança um grau de maturidade que não corresponde à idade dela”, explica Dupin. Por outro lado, algumas dificuldades no dia a dia merecem uma investigação mais cuidadosa. “Diante de qualquer problema no ambiente escolar, seja relacionado ao comportamento ou ao desempenho, ou nas relações sociais, na interação com outras crianças, em comportamentos relacionados à impulsividade, na dificuldade de manter o foco da atenção e na hiperatividade motora, o principal suspeito sempre tem que ser o TDAH.”

Já no sábado (14/11), o foco será uma dúvida frequente entre famílias e profissionais: como diferenciar TDAH e autismo? Na palestra “TDAH x TEA: diagnóstico diferencial”, Dupin vai abordar sinais que podem ser confundidos e os cuidados necessários para avaliar cada caso. O diagnóstico depende de uma análise do conjunto de características, incluindo a atenção, a rotina e o comportamento de cada pessoa.

A discussão também se relaciona à popularização dos dois transtornos nas redes sociais. Se, por um lado, o acesso à informação pode ajudar a reconhecer dúvidas e buscar orientação, por outro, conteúdos simplificados podem levar a conclusões precipitadas. A avaliação profissional é importante para compreender cada situação e evitar que listas de sintomas sejam tomadas como diagnóstico.

“Só há convicção a respeito de aquilo ser mesmo um transtorno ou não a partir da visão do profissional. Ele tem experiência, conhece muitas pessoas que têm quadros semelhantes para fazer essa comparação, mas o diagnóstico é só o primeiro passo. É a porta que se abre para iniciar o que realmente vai trazer uma mudança na vida, que é o tratamento”, finaliza Dupin.

Serviço

Papo Família Experience – construindo filhos emocionalmente saudáveis

Data: 12 de novembro (quinta-feira)



Horário: 18h30 às 21h30



Local: Hotel Sonata de Iracema - Av. Beira Mar, 848 - Praia de Iracema, Fortaleza - CE)

TDAH x TEA: diagnóstico diferencial

Data: 14 de novembro (sábado)



Horário: 9h às 13h



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Local: Clínica Neyliane Onofre Saúde Integral - Av. Dom Luís, 1233 - 1º andar, Sala 106 - Meireles, Fortaleza - CE)