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Famosos que estão no espectro autista e você talvez não saiba

A discussão sobre o TEA está cada vez mais aberta; conheça personalidades como Elon Musk e Greta Thunberg que já falaram publicamente sobre seu diagnóstico

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
23/06/2026 16:04

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Famosos que estão no espectro autista e você talvez não saiba
A cantora Sia é uma das personalidades que falaram publicamente sobre seu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. crédito: Wikimedia Commons/ Kirk Stauffer

A cada grande evento esportivo, como a Copa do Mundo ou a Copa América, uma busca antiga volta a crescer na internet: "Lionel Messi é autista?". A informação, no entanto, é um boato antigo e já foi desmentido diversas vezes. O que é real, por outro lado, é o número de personalidades que compartilham publicamente seu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), ajudando a ampliar a discussão sobre o tema e a reduzir estigmas.

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O debate sobre o TEA ganhou muito mais espaço nos últimos anos. Com o aumento da conscientização, mais pessoas públicas se sentem confortáveis para falar sobre suas experiências. O diagnóstico tardio, especialmente em adultos, também se tornou mais comum, à medida que a compreensão sobre as diferentes manifestações do espectro se aprofunda.

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Conhecer figuras de sucesso que estão no espectro ajuda a desmistificar a condição. Essas personalidades mostram que o autismo não é uma barreira para grandes realizações em áreas como artes, tecnologia e ativismo.

Conheça alguns famosos no espectro autista

Elon Musk: o bilionário e CEO da Tesla e da SpaceX revelou ser autista durante sua participação no programa de TV americano “Saturday Night Live” em 2021. Na ocasião, ele brincou que era a primeira pessoa com autismo a apresentar o programa, ou pelo menos o primeiro a admitir.

Greta Thunberg: a ativista ambiental sueca, conhecida mundialmente por sua luta contra as mudanças climáticas, fala abertamente sobre o diagnóstico. Diagnosticada aos 12 anos, Greta já chegou a descrever o autismo como seu “superpoder”, pois a ajuda a focar intensamente nas causas que defende.

Dan Aykroyd: o ator e roteirista, famoso por seu papel em “Os caça-fantasmas”, foi diagnosticado na vida adulta. Ele já relacionou características do espectro, como o hiperfoco, à sua criatividade e ao desenvolvimento de seus projetos.

Sia: a cantora e compositora australiana, dona de hits como “Chandelier”, revelou ter recebido o diagnóstico aos 46 anos. Em entrevista, ela explicou que “por 45 anos, eu senti que precisava colocar um traje humano” e que saber sobre o diagnóstico trouxe alívio, permitindo que ela finalmente pudesse ser ela mesma.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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