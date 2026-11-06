Autismo: estudo na Nature investiga um gene ligado à hipótese de proteção feminina e coloca seus efeitos sobre uma rede de genes no centro de uma questão intrigante

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Pesquisadores do Boston Children's Hospital identificaram que a mutação em apenas um gene pode orquestrar alterações em uma rede inteira de genes associados ao autismo. O estudo, publicado na revista "Nature", explica a razão pela qual alterações distintas em centenas de genes levam a uma condição semelhante.

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A investigação revelou que o gene ZFX exerce papel central na proteção relativa apresentada por mulheres contra sintomas severos de autismo, mesmo quando carregam mutações genéticas ligadas ao transtorno.

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O papel da convergência transcriptômica

O autor sênior Christopher Walsh, chefe da Divisão de Genética e Genômica e pesquisador do Howard Hughes Medical Institute, conduziu o trabalho junto com as autoras principais Rebecca Andersen e Maya Talukdar. O grupo analisou diversos genes associados ao autismo em um modelo de células humanas.

A equipe observou padrões genéticos equivalentes na maior parte dos casos, sem depender de qual gene específico sofria a alteração. Segundo Andersen, a redução da atividade de um gene ligado ao autismo reduz simultaneamente o funcionamento de vários outros.

Os pesquisadores definiram essa ação coordenada como convergência transcriptômica. O mecanismo demonstra como múltiplos genes raramente alterados atuam em conjunto no organismo.

Ação biológica no cromossomo X

O estudo buscou compreender o efeito protetor feminino, considerando dados que apontam ocorrência de autismo quatro a cinco vezes maior em homens. Como mulheres possuem dois cromossomos X, cada célula desativa grande parte dos genes de uma dessas cópias para prevenir toxicidade e morte celular.

Mais de sessenta genes escapam desse processo de inativação cromossômica, incluindo o ativador de transcrição ZFX. O público feminino apresenta maior expressão dessa estrutura porque o gene permanece ativo nos dois cromossomos X.

A constatação mostra que o ZFX comanda a expressão de múltiplos genes relacionados ao autismo, o que cria uma barreira biológica protetora diante de mutações genéticas.

Perspectivas para tratamentos futuros

A identificação dessa rede permite projetar abordagens terapêuticas destinadas a elevar a atividade de vários genes em conjunto, em vez de exigir fórmulas separadas para centenas de mutações específicas.

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O direcionamento para um número menor de alvos genéticos pode gerar eficácia clínica. Elevar a presença do ZFX em homens poderia aproximá-los do nível de proteção registrado nas mulheres, enquanto o estímulo aos índices desse mesmo gene também traria benefícios para pacientes do sexo feminino.