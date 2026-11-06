Autismo: estudo na Nature investiga um gene ligado à hipótese de proteção feminina e coloca seus efeitos sobre uma rede de genes no centro de uma questão intrigante
Pesquisa inédita identifica ação em rede no DNA e mostra como o fator ZFX ajuda a blindar o público feminino, criando esperança de novas terapias
compartilhe
Pesquisadores do Boston Children's Hospital identificaram que a mutação em apenas um gene pode orquestrar alterações em uma rede inteira de genes associados ao autismo. O estudo, publicado na revista "Nature", explica a razão pela qual alterações distintas em centenas de genes levam a uma condição semelhante.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A investigação revelou que o gene ZFX exerce papel central na proteção relativa apresentada por mulheres contra sintomas severos de autismo, mesmo quando carregam mutações genéticas ligadas ao transtorno.
Leia Mais
Genética e autismo: o detalhe crucial que muitas famílias não recebem
Estudo traça relações genéticas entre 14 condições psiquiátricas; entenda
Estudo do CNPEM avança na compreensão de transtorno do neurodesenvolvimento
O papel da convergência transcriptômica
O autor sênior Christopher Walsh, chefe da Divisão de Genética e Genômica e pesquisador do Howard Hughes Medical Institute, conduziu o trabalho junto com as autoras principais Rebecca Andersen e Maya Talukdar. O grupo analisou diversos genes associados ao autismo em um modelo de células humanas.
A equipe observou padrões genéticos equivalentes na maior parte dos casos, sem depender de qual gene específico sofria a alteração. Segundo Andersen, a redução da atividade de um gene ligado ao autismo reduz simultaneamente o funcionamento de vários outros.
Os pesquisadores definiram essa ação coordenada como convergência transcriptômica. O mecanismo demonstra como múltiplos genes raramente alterados atuam em conjunto no organismo.
Ação biológica no cromossomo X
O estudo buscou compreender o efeito protetor feminino, considerando dados que apontam ocorrência de autismo quatro a cinco vezes maior em homens. Como mulheres possuem dois cromossomos X, cada célula desativa grande parte dos genes de uma dessas cópias para prevenir toxicidade e morte celular.
Mais de sessenta genes escapam desse processo de inativação cromossômica, incluindo o ativador de transcrição ZFX. O público feminino apresenta maior expressão dessa estrutura porque o gene permanece ativo nos dois cromossomos X.
A constatação mostra que o ZFX comanda a expressão de múltiplos genes relacionados ao autismo, o que cria uma barreira biológica protetora diante de mutações genéticas.
Perspectivas para tratamentos futuros
A identificação dessa rede permite projetar abordagens terapêuticas destinadas a elevar a atividade de vários genes em conjunto, em vez de exigir fórmulas separadas para centenas de mutações específicas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O direcionamento para um número menor de alvos genéticos pode gerar eficácia clínica. Elevar a presença do ZFX em homens poderia aproximá-los do nível de proteção registrado nas mulheres, enquanto o estímulo aos índices desse mesmo gene também traria benefícios para pacientes do sexo feminino.