Ministro da Educação diz que site do Inep sofreu tentativas de ataques, que foram controlados

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Educação, Leonardo Barchini, disse que a página do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) sofreu tentativas de ataques hackers, que foram controlados, neste domingo (15), segundo dia de prova do Enem.

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O comentário foi feito por Barchini na manhã deste domingo ao vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), durante uma vistoria ao local de onde é feito o monitoramento nacional das provas, em Brasília.

"Temos aqui os módulos de risco. Os ataques que são feitos à página do Inep, nós estamos controlando. Estamos controlando os ataques hackers que estamos sofrendo", citou o ministro da Educação, sem dar detalhes.

Em nota, o Ministério da Educação afirmou que é comum haver tentativas de ataques e que não houve comprometimento das provas.

"Tentativas de ataques cibernéticos são comuns na administração pública, e o Inep está alinhado às melhores práticas de segurança digital. O Instituto mantém monitoramento contínuo de seus sistemas e, em nenhum momento, houve risco de comprometimento da segurança das informações, seja antes ou durante a aplicação do Enem", informou a pasta.

Barchini passou a Alckmin um balanço prévio das provas deste domingo. Segundo o MEC, o Enem deste ano tem 5,053 milhões de inscritos, que fizeram as provas aplicadas em 184 mil salas de aula de 1,9 mil municípios. No total, 196 mil pessoas atuaram como aplicadoras de provas.

Como mostrou a Folha, o segundo dia das provas teve temas como energia, meio ambiente, Abaporu, aplicativos de namoro e situações do cotidiano.

Na avaliação dos professores consultados pela reportagem, as questões de ciências da natureza cobraram a aplicação de conceitos a problemas concretos, enquanto a prova de matemática exigiu leitura atenta e análise de dados.

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Os participantes responderam a 90 questões de múltipla escolha, sendo 45 de matemática e 45 de ciências da natureza, em cinco horas de prova.