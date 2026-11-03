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Enem 2026: acompanhe o gabarito extraoficial do Bernoulli

Respostas do exame são elaboradas por especialistas da instituição, que oferece também provas comentadas e estimativas de nota com a TRI

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Repórter
03/11/2026 14:57 - atualizado em 03/11/2026 15:21

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ENEM 2026
Os cadernos coloridos identificam as diferentes versões da prova do Enem 2026, que conta com 90 questões objetivas em cada dia de aplicação, além da redação no primeiro domingo crédito: Angelo Miguel/MEC

Com mais de 5,6 milhões de inscritos em todo o país, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 mobiliza participantes em busca do acesso ao ensino superior. Apenas em Minas Gerais, o Inep e o Ministério da Educação (MEC) registram mais de 472 mil inscrições confirmadas para as provas aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro.

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Com uma dimensão tão significativa, a expectativa pelo resultado costuma gerar grande ansiedade entre os estudantes. Para oferecer um panorama preciso aos candidatos logo após a aplicação, o Bernoulli Educação realiza uma cobertura especial focada na divulgação do gabarito extraoficial, além de resoluções comentadas e transmissões ao vivo.

Reconhecida pela alta precisão em suas correções e por liderar os índices de aprovação no país, a instituição disponibiliza as respostas das questões diárias ao fim de cada dia do exame, servindo como importante referência de desempenho antes da publicação do documento oficial do Inep.

Correção das provas ao vivo e recursos gratuitos para os candidatos

A cobertura do Bernoulli Educação vai além da divulgação do gabarito extraoficial. Para ajudar o estudante a entender o raciocínio das questões e avaliar suas chances reais no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a instituição disponibiliza um ecossistema completo de recursos gratuitos como a live de correção e outros:

Provas e enunciados comentados

Na Central Enem Bernoulli, o candidato tem acesso ao detalhamento de cada questão, permitindo compreender os distratores e validar as respostas.

Calculadora Enem (TRI)

A ferramenta exclusiva estima a pontuação do aluno com base no algoritmo da Teoria de Resposta ao Item (TRI), utilizado pelo Inep, oferecendo uma simulação fiel e auxiliando no planejamento para a escolha dos cursos no Sisu.

Tradição e excelência na preparação para o Enem

Com um histórico consolidado que inclui 11 títulos nacionais entre as escolas com mais de 100 alunos e 9 anos consecutivos na liderança no estado da Bahia, o Bernoulli se destaca pelo pioneirismo na entrega dos gabaritos e também pelo alto índice de assertividade em relação ao gabarito oficial do Inep.

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Para conferir o desempenho em detalhes, acompanhar a transmissão ao vivo da correção e utilizar a Calculadora TRI no planejamento para o Sisu, acesse o site: Central Enem Bernoulli.

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