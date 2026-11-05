Pé-de-Meia Universitário: veja valores e quem terá direito ao auxílio
Novo benefício pagará até R$ 950 por mês e poupança final de R$ 10 mil para alunos de federais; saiba as regras anunciadas pelo MEC para 2027
compartilhe
O Pé-de-Meia Universitário deve virar realidade a partir de 2027. O projeto cumpre uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ministro da Educação, Leonardo Barchini, confirmou a novidade em entrevista concedida na quarta-feira (4/11) ao programa "Bom dia, ministro".
Fique por dentro das notícias que importam para você!
-
Pé-de-Meia libera R$ 1.000 para aprovados no ensino médio e milhões descobrem que podem receber sem saber
Segundo Barchini, a ampliação do programa para graduandos era estudada há quatro anos. O benefício terá como público prioritário quem está no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal) e cursa o ensino superior em universidades federais.
O anúncio levou o termo “Pé-de-Meia Universitário” à lista dos mais buscados no Google Brasil. Segundo o Google Trends, houve um aumento de mais de 800% nas buscas em duas horas.
Leia Mais
-
Calendário Pé de Meia 2026: quando caem os próximos pagamentos do ano?
-
Programa 'Pé-de-Meia' é lançado em Minas para beneficiar 190 mil alunos
-
Perdi uma parcela do Pé-de-Meia; ainda consigo receber o dinheiro?
A medida surge no momento em que estudantes vindos da escola pública já formam a maioria dos matriculados nas instituições federais.
“Como esse perfil de estudante mudou, precisamos dar outro tipo de assistência para que esse estudante permaneça. Porque acessar é uma das etapas que esse estudante vence, mas permanecer é uma outra batalha igualmente difícil”, avaliou o ministro da Educação.
Leia Mais
Valores do benefício para universitários
A estrutura definida para o programa estabelece os seguintes repasses:
-
bolsa frequência: valor de R$ 700 por mês, repassado durante 10 meses ao longo do ano letivo;
-
poupança mensal: quantia de R$ 250 por mês, guardada durante 10 meses e retida em conta poupança;
-
resgate final: saque de R$ 10 mil, somado à correção inflacionária, liberado ao universitário que concluir a graduação em quatro anos, facilitando o início da vida profissional.
Mudanças previstas para o ensino médio
O Pé-de-Meia voltado aos estudantes do Ensino Médio também passará por reformulações a partir de março de 2027. A proposta visa universalizar o programa, alcançando todos os matriculados dessa etapa na rede pública de ensino, sem restringir os pagamentos apenas aos inscritos no CadÚnico.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
“Em uma sala de aula, às vezes, 20 estudantes recebem [o Pé-de-Meia], quatro a cinco não recebem. Isso gerava uma competição adversa nesses estudantes e uma situação de iniquidade. Por determinação do presidente, nós estamos estudando as formas de implementação, mas esse benefício será universalizado”, explicou Barchini.