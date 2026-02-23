Pé-de-Meia cresce R$ 14,5 bilhões em um ano, mas perde quase 74 mil participantes

O Pé-de-Meia ampliou os recursos em 2025, mesmo com leve redução no número de beneficiários. No segundo ano do programa, foram destinados R$ 116,6 bilhões a 3.997.527 estudantes, ante R$ 102,14 bilhões para 4.071.517 alunos em 2024.

O aumento foi de cerca de R$ 14,5 bilhões de um ano para o outro, enquanto o total de beneficiários caiu em 73,9 mil estudantes. O crescimento no volume financeiro ocorreu apesar da estabilidade na distribuição regional e da pequena retração no número de alunos atendidos.

O Nordeste concentrou em 2025 1,64 milhão de beneficiários e recebeu R$ 41,6 bilhões. Em 2024, a região havia registrado 1,67 milhão de estudantes e R$ 36 bilhões. No Sudeste, os alunos passaram de 1,24 milhão para 1,20 milhão, enquanto os recursos subiram de R$ 36,56 bilhões para R$ 42,04 bilhões.

No Norte, o total de beneficiários recuou de 568,8 mil para 552,5 mil, com aumento de recursos de R$ 10,72 bilhões para R$ 12,33 bilhões. No Sul, os estudantes passaram de 320,5 mil para 315,9 mil, e os valores cresceram de R$ 10,56 bilhões para R$ 11,93 bilhões. O Centro-Oeste foi a única região com leve alta no número de alunos, de 267,1 mil para 270,9 mil, acompanhada de crescimento de recursos de R$ 8,34 bilhões para R$ 9,57 bilhões.

No ranking de 2025, São Paulo liderou em volume, com R$ 18,67 bilhões destinados a 524.682 estudantes. Minas Gerais somou R$ 10,96 bilhões para 347.906 alunos, e a Bahia registrou R$ 10,91 bilhões para 403.723 estudantes. Entre os menores volumes estiveram Roraima, com R$ 455 milhões, e o Acre, com R$ 655 milhões.