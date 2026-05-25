Calendário Pé de meia 2026: quando caem os próximos pagamentos do ano?

Com o calendário completo já definido pelo Ministério da Educação (MEC), o programa Pé de Meia 2026 busca oferecer um incentivo financeiro para estudantes do ensino médio da rede pública. O benefício terá depósitos distribuídos ao longo do ano para garantir a permanência dos jovens na escola e apoiar a conclusão dos estudos.

O Pé de Meia é dividido em parcelas para estimular diferentes etapas da vida escolar do aluno. Ao todo, os estudantes podem receber até R$ 9.200 ao longo dos três anos do ensino médio, desde que cumpram os requisitos de cada modalidade de incentivo. Os valores são depositados em uma conta digital aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal.

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Para receber o benefício, o estudante precisa ter entre 14 e 24 anos, estar matriculado no ensino médio de escolas públicas ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) e pertencer a uma família inscrita no Cadastro Único (CadÚnico). A prioridade é dada para beneficiários do programa Bolsa Família.

Calendário de pagamentos do Pé de Meia 2026

Os depósitos são organizados de acordo com o tipo de incentivo. Confira a previsão oficial divulgada pelo governo:

Incentivo-frequência: serão pagas nove parcelas de R$ 200. Para receber, o aluno precisa comprovar frequência escolar mínima de 80%. Os pagamentos ocorrem mensalmente de abril a dezembro deste ano, com datas que variam conforme o mês de nascimento do estudante e o envio de dados pela rede de ensino. Veja o cronograma:

1ª parcela: 23 a 30/3/26

2ª parcela: 27/4 a 4/5/26

3ª parcela: 25/5 a 1º/6/26

4ª parcela: 29/6 a 6/7/26

5ª parcela: 24 a 31/8/26

6ª parcela: 21 a 28/9/26

7ª parcela: 19 a 26/10/26

8ª parcela: 23 a 30/11/26

9ª parcela: 21 a 28/12/26

10ª parcela: 25/1 a 1º/2/27

Além disso, os estudantes recebem:

Incentivo-matrícula: a parcela única de R$ 200, paga no início do ano letivo, foi depositada entre os dias 23 e 30 de março.

Incentivo-conclusão: o valor de R$ 1.000 será creditado na conta do aluno após a aprovação no ano letivo. O pagamento está previsto para ocorrer entre 22 de fevereiro e 1º de março de 2027.

Incentivo-Enem: para os estudantes do terceiro ano que participarem dos dois dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, haverá um depósito extra de R$ 200. O pagamento ocorrerá junto com o Incentivo-Conclusão, entre 22 de fevereiro e 1º de março de 2027.

A consulta sobre a participação no programa e o status dos pagamentos pode ser feita pelo aplicativo Jornada do Estudante, pelo telefone 0800 616161 do MEC ou pelo portal oficial. A movimentação do dinheiro é realizada pelo aplicativo Caixa Tem, disponível para todos os beneficiários.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata