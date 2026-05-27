Perdi uma parcela do Pé-de-Meia; ainda consigo receber o dinheiro?

A perda de uma parcela do programa Pé-de-Meia é uma preocupação real para muitos estudantes. É importante entender que, segundo as regras de 2026, não há pagamento retroativo para períodos anteriores à habilitação no programa. Quem entra no Pé-de-Meia passa a receber os valores apenas a partir do momento da inclusão.

O programa exige o cumprimento de critérios para a liberação dos incentivos, como a frequência mínima de 80% nas aulas e a aprovação no final do ano letivo. Se um estudante cumpre as regras, mas não recebe o valor por um erro no envio dos dados, o pagamento pode ser feito posteriormente.

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Caso a escola envie dados incorretos que impeçam o recebimento de uma parcela à qual o aluno tinha direito naquele período específico, a correção pode ser feita pela rede de ensino em janelas de transmissão posteriores. No entanto, isso não se aplica a parcelas de períodos anteriores à entrada do estudante no programa.

Quando o dinheiro do Pé-de-Meia não pode ser recuperado?

Existem cenários em que o benefício é perdido permanentemente, sem chance de pagamento retroativo. É fundamental que os estudantes conheçam as regras para não serem pegos de surpresa.

O direito ao incentivo é cancelado se o aluno:

Não atingir a frequência mínima: deixar de comparecer a pelo menos 80% das horas letivas no mês invalida o pagamento daquele período.

Reprovar de ano: a não aprovação ao final do ano letivo desliga o estudante do programa.

Abandonar os estudos: sair da escola antes de concluir o ano letivo resulta na exclusão imediata do Pé-de-Meia.

Deixar de cumprir os critérios de elegibilidade: o programa é voltado para jovens matriculados no ensino médio regular da rede pública inscritos no CadÚnico. A perda de um desses critérios pode levar ao cancelamento.

O que fazer se a parcela não foi paga?

Caso um estudante acredite que cumpriu todas as regras, mas não recebeu o dinheiro, o primeiro passo é procurar a secretaria de sua escola. É a instituição de ensino a responsável por verificar e corrigir qualquer inconsistência nos dados enviados ao governo. É importante lembrar que, para participar do programa em 2026, as famílias dos estudantes precisam estar cadastradas no CadÚnico até 7 de agosto de 2026.

Também é recomendado acompanhar o status dos pagamentos através dos canais oficiais: telefone 0800 616161 do MEC ou pelo portal https://www.gov.br/mec/pt-br/pe-de-meia. Além disso, o estudante pode verificar informações sobre frequência escolar diretamente na secretaria da escola.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.