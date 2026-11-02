Enem: contexto é essencial para resolver questões de língua estrangeira

Não é preciso conhecer o significado de todas as palavras para acertar as questões de inglês e espanhol do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Na prova de Linguagens, que inclui cinco perguntas de língua estrangeira, a capacidade de interpretar textos, identificar palavras-chave e compreender o contexto pode ser mais importante do que traduzir cada trecho.

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A orientação é do gerente de Produtos Educacionais do CNA+, Hugo Albuquerque, que reuniu seis estratégias para ajudar os candidatos a enfrentar essas questões na edição de 2026.



Em 2025, o exame registrou 4,8 milhões de inscrições confirmadas em todo o país, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Na inscrição, os participantes escolhem entre inglês e espanhol para responder às cinco questões específicas da área.

Embora o domínio do vocabulário e da gramática contribua para a compreensão, a resolução das perguntas também depende da leitura atenta e da capacidade de relacionar as informações apresentadas.



"Para essas questões, embora o conhecimento gramatical e de vocabulário ajudem, eles não são os únicos em ação para encontrar respostas. É importante também entender o contexto, identificar palavras-chave e utilizar as informações disponíveis no próprio texto", afirma Albuquerque. Segundo ele, uma leitura estratégica pode ajudar a administrar o tempo e dar mais segurança ao candidato.



Inglês

Uma das principais recomendações para a prova de inglês é evitar a tradução palavra por palavra. A tentativa de compreender individualmente cada termo desconhecido pode consumir minutos preciosos e comprometer a interpretação do conteúdo. A orientação é fazer primeiro uma leitura geral, identificar o assunto e, em seguida, retornar aos trechos relacionados ao que foi perguntado.



Outro recurso é observar elementos que ajudam a construir o sentido do texto, como títulos, subtítulos, conjunções, cognatos e palavras recorrentes. Mesmo sem conhecer determinado vocábulo, o estudante pode encontrar pistas nas frases próximas e compreender a mensagem pelo conjunto das informações.



Também vale começar pela pergunta antes de voltar ao texto. Saber exatamente o que o enunciado solicita permite direcionar a leitura e procurar informações específicas, sem a necessidade de reler todo o conteúdo repetidamente.



Espanhol

Na prova de espanhol, a proximidade entre o idioma e o português pode facilitar a compreensão, mas também exige atenção. Um dos principais cuidados é com os falsos cognatos: palavras que apresentam grafia ou pronúncia semelhante nos dois idiomas, mas possuem significados diferentes. Por isso, a associação automática com o português pode levar a interpretações equivocadas.



Ao mesmo tempo, as semelhanças entre as línguas podem ser aproveitadas como recurso de leitura. Estruturas, expressões e palavras parecidas ajudam a compreender trechos mesmo quando o candidato não domina todo o vocabulário. A recomendação, novamente, é confirmar os sentidos pelo contexto.



Outro ponto importante é reconhecer o gênero e a finalidade do material apresentado. Notícias, campanhas publicitárias, anúncios, poemas e tirinhas possuem características próprias, que ajudam a identificar o público a que se destinam e a mensagem que pretendem transmitir.



A edição de 2025 trouxe exemplos dessa diversidade. Entre os conteúdos cobrados na prova de espanhol estavam questões sobre diversidade linguística, marcas de oralidade e mudanças de significado conforme o contexto. Uma das perguntas utilizou uma charge para representar características da fala coloquial por meio da escrita, exigindo que o participante reconhecesse uma manifestação de variação linguística.



Para Albuquerque, o candidato não deve condicionar a compreensão do texto ao conhecimento de todas as palavras. Mais importante é reunir as pistas disponíveis, reconhecer a intenção do conteúdo e relacionar essas informações ao comando da questão.



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"Não é possível conhecer todas as palavras, o candidato precisa desenvolver uma leitura estratégica, compreender o contexto, identificar a intenção do texto e relacionar essas informações ao que está sendo solicitado no enunciado. Essa abordagem pode fazer diferença para responder às questões com mais segurança e aproveitar melhor o tempo de prova", conclui.

