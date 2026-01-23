Sisu 2026: inscrições terminam nesta sexta (23/1); tire suas dúvidas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições do Sisu 2026 terminam nesta sexta (23/1). O sistema do Ministério da Educação (MEC) seleciona vagas para instituições públicas a partir das notas alcançadas pelos estudantes no Enem.

Neste ano, 274,8 mil vagas em 7.388 cursos de 136 instituições de todo o país estão disponíveis para seleção, de acordo com o MEC.

A reportagem preparou uma lista com informações para ficar atento neste último dia de inscrição. Veja a seguir.

Quando terminam as inscrições?

As inscrições do Sisu 2025 vão até as 23h59 desta sexta-feira (23).





Como fazer a inscrição?

1 - Acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e fazer login utilizando o perfil do Gov.br

2 - Após o login, selecionar a primeira e a segunda opção de curso desejado

3 - Definir se concorrerá às vagas de ampla concorrência ou pelo sistema de cotas

Como funciona o uso das notas dos três últimos Enem?

O Sisu 2025 permite considerar as notas das três últimas edições do Enem (2023, 2024 e 2025). O sistema selecionará automaticamente a edição em que o participante obteve a melhor média, utilizando integralmente esse resultado. Não é permitida a combinação de notas de diferentes anos - por exemplo, não é possível usar a nota de matemática de 2024 com ciências humanas de 2025.

Houve aumento nas notas de corte do Sisu 2026?



A possibilidade de uso das notas das três últimas edições do Enem levou estudantes a observar uma elevação nas notas de corte do Sisu. A reportagem acompanhou pontuações parciais de cursos concorridos, com destaque para medicina, que apresentaram aumento nas notas de corte nos últimos dias.





Quais são as principais dicas para alcançar aprovação?

Mantenha-se atualizado.

Acompanhe a classificação parcial no site do Sisu para monitorar mudanças nas notas de corte e realizar trocas estratégicas de curso ou instituição até o fim das inscrições. A Folha também vem publicando diariamente a evolução das notas nos principais cursos.

Tenha um plano B

Tenha opções alternativas de instituições e cursos, priorizando aqueles onde as notas do candidato estejam próximas ou acima da pontuação de corte necessária

O que explica a percepção de notas mais baixas na redação do ENEM?

O Inep ainda não tem dados consolidados que confirmem redução da nota média. Manoel Palacios, presidente do instituto, afirmou à reportagem que a matriz de correção, a equipe de corretores e os procedimentos foram mantidos. Segundo Hilda Linhares, diretora de Avaliação da Educação Básica do Inep, uma das hipóteses é o impacto das formas de preparação dos estudantes, com maior uso de modelos padronizados e recursos automatizados, que tendem a favorecer repertórios pouco contextualizados ou mal articulados à argumentação.



Quais são as próximas datas do Sisu 2026?

Além do período regular de inscrições, haverá uma chamada para participar da lista de espera, que ocorrerá do dia 29 de janeiro até 2 de fevereiro.

- Resultado da chamada dos aprovados: 29 de janeiro

- Chamada de matrícula: 2 de fevereiro

- Prazo para participar da lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

- Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições: 11 de fevereiro