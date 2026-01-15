Sisu 2026: saiba quais estratégias aumentam suas chances de aprovação

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Para milhares de estudantes brasileiros, janeiro é um mês de expectativa e decisões que podem definir os próximos passos da vida acadêmica. Com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em mãos, chega o momento de escolher em qual universidade estudar. O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é uma das principais portas de entrada para o ensino superior público no Brasil e, em 2026, traz mudanças que exigem ainda mais atenção dos candidatos. O período de inscrições ocorre entre 19 e 23 de janeiro, e podem concorrer estudantes que realizaram o Enem, não zeraram a redação nem participaram como treineiros.



Ao contrário do que muitos imaginam, conquistar uma vaga pelo Sisu vai além de simplesmente inserir a nota e torcer pelo melhor resultado. O Bernoulli Educação, referência nacional na preparação de estudantes para os principais vestibulares do país, reforça que um bom desempenho no Sisu está diretamente ligado à capacidade do candidato de analisar cenários, compreender os critérios de cada instituição e simular possibilidades antes de definir suas opções. “O Sisu é um grande leilão eletrônico de vagas. Não basta ter uma boa nota; é preciso saber utilizá-la da forma mais estratégica possível”, explica o coordenador pedagógico do Bernoulli Educação, Vinícius Figueiredo.



Em 2026, esse planejamento ganha ainda mais relevância. O Sisu passa a permitir o uso das notas das últimas três edições do Enem, selecionando automaticamente a pontuação mais vantajosa para cada curso, de acordo com os pesos adotados pelas universidades. Diante desse cenário, o Bernoulli reuniu dicas para ajudar os candidatos a se organizarem melhor e também disponibilizou o Simulador Sisu Bernoulli, uma ferramenta gratuita de simulação, que permite ao estudante testar suas chances antes mesmo da abertura oficial do sistema.



Simule sua nota e acompanhe a posição



Com o Simulador Sisu Bernoulli, disponível gratuitamente, o candidato pode começar a planejar suas escolhas. Ao fazer o cadastro na ferramenta, o candidato pode inserir as notas obtidas em cada área do Enem 2025, selecionar o curso e a região desejados e visualizar quais universidades estão ao alcance, além das notas de corte de cada opção.



Com poucos cliques, é possível testar diferentes cenários, comparar possibilidades e entender como pequenas variações na escolha do curso ou da instituição podem impactar diretamente suas chances de aprovação. “O simulador ajuda o aluno a sair da insegurança e traçar uma estratégia realista para entrada em curso superior via Sisu, transformando dados em clareza e colocando o aluno como ativo no processo”, afirma o coordenador.



Entenda os pesos das provas e escolha com estratégia



Cada instituição define seus próprios critérios de cálculo da nota final, podendo atribuir pesos diferentes às áreas do Enem, como Linguagens, Ciências Humanas, Matemática ou Ciências da Natureza. “Um desempenho mediano em uma área pode ser compensado por uma nota alta em outra, dependendo do curso e da universidade. Por isso, conhecer esses pesos faz toda a diferença”, orienta Vinícius.



Ferramentas como o Simulador do Bernoulli ajudam o estudante a visualizar, de forma prática, como sua nota final se comporta em diferentes cursos, instituições e regiões, funcionando como um apoio importante na tomada de decisão. Ao testar cenários variados, o candidato consegue identificar oportunidades mais alinhadas ao seu desempenho e evitar escolhas baseadas apenas em suposições.



Atenção ao resultado e às decisões finais



Após a divulgação do resultado do Sisu, é fundamental que o candidato acompanhe atentamente os prazos. Quem for aprovado em primeira ou segunda opção deve realizar a matrícula dentro do período estipulado. Já os estudantes não selecionados na chamada regular podem manifestar interesse na lista de espera, escolhendo apenas uma das opções indicadas no momento da inscrição e acompanhando as convocações diretamente no site da instituição.



“O Sisu não termina no dia do resultado. Muitas vagas são ocupadas por candidatos que acompanham de perto o cronograma e tomam decisões rápidas e bem informadas”, destaca Vinícius.



Nesse processo, contar com informação de qualidade e apoio estratégico faz diferença. Além do Simulador Sisu, o Bernoulli Educação investe em tecnologia, análise de dados e orientação pedagógica para ajudar seus alunos a compreenderem melhor suas possibilidades e fazerem escolhas mais conscientes. Em um cenário cada vez mais competitivo, planejamento e ferramentas adequadas são aliados importantes para transformar a nota do Enem em uma vaga no ensino superior público.



