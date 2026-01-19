Sisu 2026: inscrições começam hoje com nova regra polêmica; passo a passo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a divulgação das notas do Enem 2025, têm início nesta segunda-feira (19) as inscrições do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2026. Criado em 2009 pelo governo federal, o sistema utiliza a média do exame nacional como critério de seleção. A classificação dos participantes leva em conta o número de vagas disponíveis e as modalidades de concorrência de cada curso.



Em 2026, o Sisu terá 274,8 mil vagas ofertadas em 7.388 cursos de 136 universidades de todo o país. Entre as novidades desta edição está a possibilidade de o sistema considerar as notas das três últimas edições do Enem -2025, 2024 e 2023.



No entanto, o Sisu não permitirá a combinação de notas de diferentes edições do Enem para compor a pontuação. Por exemplo, não será possível usar a pontuação obtida em matemática no Enem 2024, com a nota de ciências humanas de 2025 e a de linguagens de 2023.



Na prática, o sistema considerará as pontuações da edição em que o participante alcançou as melhores notas. Por exemplo, a melhor média foi obtida no Enem 2023, todos os pontos dessa edição serão selecionados pelo sistema para concorrer à vaga desejada.



Porém, a mudança gerou reclamações entre estudantes concluintes do terceiro ano do ensino médio. O principal argumento é o possível prejuízo em relação aos candidatos que realizaram o Enem nos últimos anos.



Um dos motivos é que o sistema de seleção não considera as notas de candidatos inscritos como "treineiros" - estudantes que realizaram o Enem antes de concluir o terceiro ano do ensino médio. Na prática, esses alunos terão apenas uma nota válida, enquanto participantes que fizeram o exame nas três últimas edições poderão concorrer com três desempenhos diferentes.



Para Marcelo Pena, diretor de ensino do colégio Farias Brito, esse modelo tem vantagens e desvantagens. Segundo ele, há a percepção de um desequilíbrio.



"Na minha concepção, existe um 'fura a fila'. Há alunos muito bons que chegam ao terceiro ano e não podem utilizar a nota de treineiro, sem terem culpa disso, e acabam competindo com candidatos que podem escolher entre três resultados diferentes", explica.

O diretor de ensino ressalta que a lógica do MEC pode estar voltada a beneficiar quem tenta o acesso ao ensino superior há mais tempo.



"Talvez a intenção seja permitir que o estudante que está há mais tempo tentando consiga entrar logo, o que faz algum sentido. Mas, para quem está chegando agora, pela primeira vez, há uma clara desvantagem em relação a quem pode utilizar notas de edições anteriores", afirma.



ESCOLHA DAS OPÇÕES E USO DAS NOTAS



A partir desta segunda-feira até a próxima sexta-feira, dia 23, os candidatos poderão acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e realizar a inscrição. Após o login, o estudante deve escolher até duas opções de curso.



O momento de escolha dos cursos gera algumas dúvidas entre os estudantes. Segundo Marcos Raggazzi, diretor-executivo do colégio Bernoulli, é importante que o candidato pesquise o número de vagas disponíveis e a nota de corte do curso pretendido na universidade desejada.



De acordo com o MEC, os inscritos no Sisu poderão acompanhar a classificação temporária da posição e das notas de corte partir do segundo dia de inscrições, na terça-feira (20). Com essas informações, os estudantes poderão avaliar as possíveis mudanças das pontuações de corte.

A pasta chefiada por Camilo Santana ressalta que a classificação parcial é temporária. Ou seja, "não corresponde ao resultado do processo seletivo, porque o resultado final pode variar conforme novos candidatos se inscrevem ou modificam suas opções de curso ou de modalidade de concorrência".



A partir disso, Raggazzi recomenda que os estudantes tenham sempre mais opções, seja de curso ou de instituição.



"Se o candidato perceber que está muito distante da nota de corte em uma das opções, o ideal é trocar. O estudante deve trabalhar com três ou até quatro opções, porque pode acontecer de a primeira estar muito abaixo da nota de corte, enquanto a terceira ou a quarta estejam próximas ou acima", afirma Raggazzi.



O participante inscrito no Sisu poderá alterar as opções de curso quantas vezes quiser, mas somente até o prazo final de inscrição. Apenas a última inscrição registrada e confirmada ao final do prazo será considerada na seleção.



CALENDÁRIO SISU 2026



- Período de inscrições: 19 a 23 de janeiro



- Resultado da chamada regular dos aprovados: 29 de janeiro



- Chamada regular de matrícula: 2 de fevereiro



- Prazo para participar da lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro



- Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições: 11 de fevereiro