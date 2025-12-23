Como a internet está mudando o jeito que falamos no dia a dia

As dinâmicas da internet trouxeram mudanças na maneira como os brasileiros se comunicam, e os impactos podem ser percebidos no dia a dia. Gírias, abreviações e os famosos memes que nascem em jogos online ou redes sociais como TikTok e X (antigo Twitter) não ficam mais restritos a nichos. Algumas expressões saíram do ambiente digital e passaram a integrar o vocabulário cotidiano.

Antes da internet, o processo de renovação da língua portuguesa levava décadas para acontecer e, para uma nova palavra se popularizar, ela precisava aparecer na televisão ou em alguma música ou livro do momento. Hoje, com a comunicação instantânea da era digital, basta um vídeo viralizar e, em questão de dias, novas palavras se tornam gírias.

Glossário das novas expressões

Você já deve ter ouvido alguém ao seu redor usando uma das novas gírias da era digital. Mas você sabe como elas surgiram? A seguir, estão algumas origens não tão conhecidas de expressões comuns na atualidade.

Farmar : vindo do verbo “farm”, em inglês, que remete à fazenda, significa cultivar. Começou ganhando espaço no mundo dos games para se referir a fazer alguma ação repetidamente para acumular recursos. Hoje, a expressão também é usada para falar sobre acúmulo de dinheiro ou emoções positivas, por exemplo: farmar dopamina.

Tankar : É proveniente dos personagens "tank" dos jogos online, aqueles que podem tomar muito dano dos adversários. Seu uso foi ampliado para mais contextos, como aguentar muitas provocações ou piadas. "Não tanko", por exemplo, pode se referir a algo tão engraçado que a pessoa não consegue ver sem rir.

POV: abreviação de "point of view", ou "ponto de vista", em português. Começou com vídeos no Tiktok que eram gravados a partir da visão de algum personagem, em que a câmera seria o que ele estaria vendo em determinada cena. Hoje, o POV é usado além das filmagens, simplesmente como comentário de situações cotidianas.

Palavras que o tempo levou

O fenômeno não se limita à inclusão de novos termos. Ele também acelera o desaparecimento de palavras que já foram comuns no cotidiano, em um rápido ciclo de criação e esquecimento.

A dinâmica da comunicação digital deixa pouco espaço para vocábulos mais longos, que acabam caindo em desuso. Esse processo é natural em qualquer idioma, mas a internet funciona como um catalisador, encurtando a vida útil de muitas expressões. Palavras e gírias que eram populares há dez anos, por exemplo, podem soar completamente datadas para as gerações mais novas.

Veja alguns exemplos de termos que caíram em desuso:

Mequetrefe: uma palavra usada para se referir a alguém insignificante, um indivíduo sem importância. Hoje, é raramente ouvida em conversas cotidianas.

Supimpa: um adjetivo usado para descrever algo excelente ou muito bom. Foi trocado por gírias como "top" “show” ou "daora" (da hora).

Quiproquó: referente a confusões ou mal-entendidos, é desconhecida por muitas pessoas mais novas

