As mudanças de gerações e os impactos no marketing

Gerações não são apenas faixas de datas de nascimento. Elas surgem como construções sociais e culturais, estudadas por diversas áreas, que ajudam a compreender comportamentos, valores e expectativas ao longo do tempo.



Sempre reforço com os meus alunos que entender essas nuances é essencial para empresas que querem se manter relevantes e desenvolver estratégias de marketing mais assertivas. Cada geração reflete momentos históricos, avanços tecnológicos e mudanças no modo de viver e consumir. Para marcas, observar essas tendências permite antecipar expectativas e criar experiências que realmente conectem clientes aos valores que elas defendem. Essa questão precisa ser muito bem entendida.

Crescer em um período de prosperidade moldou os Baby Boomers, nascidos entre 1946 e 1964, de maneira que estabilidade e confiança são muito valorizados. É impressionante como continuam fiéis a marcas que transmitem consistência e cuidado, priorizando produtos duráveis e serviços confiáveis.

Gosto de citar exemplos como o Pão de Açúcar ou a Nestlé que mantêm relações de longo prazo com esse público, e reforçam a qualidade e atendimento personalizado.

A chamada Geração X, que prevalece pessoas nascidas entre 1965 e 1980, se caracteriza pela busca de soluções práticas e objetivas, fruto das mudanças econômicas e tecnológicas que vivenciaram. Produtos que simplificam a vida e campanhas de marketing claras, como as da Apple ou Samsung em equipamentos e smartphones, geraram grande impacto e um processo de fidelização.

Quando se olha para a Geração Y, ou também chamada de Millennials, percebe-se um padrão diferente: As pessoas pertencentes a esta geração buscam propósito, experiências significativas e conexão com marcas autênticas.

Muito me agrada observar como esse perfil compartilha experiências e influenciam decisões de consumo de outros.

Eles cresceram com a internet e tecnologias emergentes, e campanhas que combinam storytelling, responsabilidade social e engajamento digital. A Nike, com suas campanhas de incentivo à inclusão e causas sociais, ou a Starbucks, que promove engajamento e personalização no atendimento, são exemplos claros de estratégias que ressoam com esse público.

Entre 1997 e 2012, podemos observar o comportamento da Geração Z, nativa digital, imediatista e seletiva. Redes sociais, influenciadores e opiniões de amigos moldam suas decisões de consumo.

Experiências interativas e produtos ajustados aos seus valores chamam atenção. Marcas como a Spotify e a Netflix, que combinam conteúdo personalizado e experiência digital, conseguem engajamento profundo com esse público, que busca rapidez, autenticidade e interatividade. Campanhas em TikTok e Instagram Reels, que exploram criatividade e participação ativa, reforçam esse processo de conexão.

Temos a Geração Alpha, com pessoas nascidas a partir de 2013, que impressiona pela integração natural de seus componentes com tecnologia e experiências multicanais. São características aprender brincando, interagir com tecnologia e vivenciar experiências lúdicas.

Produtos educativos e interativos, como os brinquedos da Lego com realidade aumentada, ou aplicativos de aprendizado gamificado, demonstram como experiências envolventes funcionam. As marcas que antecipam essas preferências conseguem engajamento desde cedo.

A Geração Beta, prevista a partir de 2025, deve consolidar esse perfil de consumo ainda mais conectado, imediato e personalizado, exigindo das empresas estratégias flexíveis, altamente adaptáveis e integradas à inovação desde o início da experiência dos clientes.

Dentre todas, as Gerações Y e Alpha chamam a atenção. As campanhas que combinam experiências significativas, comunicação transparente e criatividade conseguem gerar defensores da marca e engajamento duradouro.

Empresas que observam sinais sutis de comportamento, devem fazer adequações em suas táticas de marketing continuamente e precisam considerar probabilidades de resposta e engajamento. Somente assim vão conseguir resultados consistentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Chamo a atenção para o fato de que a integração de canais, storytelling autêntico, experiências digitais e físicas combinadas, além de propósito claro, tendem a ser cada vez mais efetivos para conquistar esse perfil de público.

Compreender gerações não é apenas dividir pessoas em grupos. É observar como comportamentos, preferências e expectativas moldam o consumo e a relação com as marcas. O marketing eficaz acompanha essas mudanças, oferecendo experiências que se conectam aos hábitos e valores de cada geração.

Diante de tantas transformações e mudanças de comportamento, torna-se questão sine qua non identificar quais estratégias de marketing precisam ser desenvolvidas para acompanhar o ritmo das gerações que definirão o futuro do consumo?

Acho muito importante o pensamento da Professora Jean M. Twenge, da San Diego State University quando defende que cada geração carrega valores e atitudes únicos que moldam a forma como consome produtos e interage com marcas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.