Sisu 2026: guia completo para garantir sua vaga na universidade

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2026 estão abertas e terminam na próxima sexta-feira, 23 de janeiro. Estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2025 podem concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior em todo o país.

O processo seletivo utiliza a média das notas obtidas no Enem para classificar os candidatos. A seleção considera o número de vagas de cada curso, a modalidade de concorrência escolhida e a ordem de preferência das duas opções de graduação indicadas no momento da inscrição.

Como se inscrever no Sisu

A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente online, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para isso, o candidato precisa utilizar seu login e senha da plataforma Gov.br.

Durante o processo, é necessário preencher o questionário de perfil socioeconômico com atenção, pois as informações serão usadas para a aplicação da Lei de Cotas. Também é neste momento que o estudante escolhe a primeira e a segunda opção de curso desejado, em ordem de preferência.

Quem não pode participar

Existem algumas regras que impedem a participação no Sisu. Não podem se inscrever os candidatos que zeraram a prova de redação do Enem 2025. A participação também é vetada para quem fez o exame na condição de “treineiro”, ou seja, estudantes que ainda não concluíram o ensino médio.

Para efetivar a matrícula em caso de aprovação, é obrigatório apresentar o certificado de conclusão do ensino médio. Sem essa comprovação, a vaga é perdida, mesmo que o estudante tenha alcançado a nota necessária para ser aprovado na chamada regular.

