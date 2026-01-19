Inscrição no Sisu é a busca do momento; entenda o motivo e como fazer

As inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começaram nesta segunda-feira (19/01) e, segundo o Google Trends, já dominam as buscas na internet. Só nas últimas horas, o termo teve um aumento de mais de 1.000% na procura. Milhares de estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão atentos ao prazo final para garantir a participação no processo seletivo, que se encerra nesta sexta-feira (23/01).

O Sisu é a principal porta de entrada para instituições federais e estaduais de ensino superior em todo o Brasil. O programa utiliza a nota do Enem para classificar os candidatos em cursos de graduação. Com um período de inscrição curto, durando 5 dias em 2026.

Para quem ainda não se inscreveu, o processo é totalmente online e exige atenção a alguns detalhes importantes. A plataforma é intuitiva e a disputa acirrada exige que os estudantes acompanhem as notas de corte diariamente.

Como fazer a inscrição no Sisu

O primeiro passo é acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação. É preciso saber seu login da conta Gov.br, que é a mesma utilizada para acessar a página do participante do Enem. Sem esse acesso, não é possível prosseguir.

Veja um passo a passo para se inscrever:

Acesse o portal oficial do Sisu e clique em "Inscrever-se".

Faça o login com sua conta Gov.br. O sistema irá recuperar automaticamente suas notas do Enem mais recentes.

Confirme seus dados pessoais. Verifique se todas as informações estão corretas antes de avançar.

Escolha até duas opções de curso, indicando a ordem de preferência. É possível pesquisar as vagas por curso, instituição ou cidade.

Selecione a modalidade de concorrência: ampla concorrência ou cotas (sistema de ações afirmativas).

Monitore sua classificação. Diariamente, o sistema atualiza a nota de corte parcial para cada curso. Você pode alterar suas opções de curso até o último dia de inscrição.

Confirme sua inscrição. Ao final do processo, o sistema pedirá para você confirmar as opções escolhidas.

A nota de corte é a pontuação do último candidato classificado dentro do número de vagas disponíveis para cada curso e modalidade. Acompanhá-la permite que o estudante mude suas opções para cursos onde tenha mais chances de aprovação.

Após o encerramento das inscrições, o resultado da chamada regular será divulgado. Candidatos não selecionados podem manifestar interesse em participar da lista de espera, que oferece uma nova chance de conseguir a vaga desejada.

