Inscrição no Sisu é a busca do momento; entenda o motivo e como fazer
Milhares de estudantes correm para garantir uma vaga na universidade pública; veja o passo a passo para não perder o prazo que se encerra dia 23
compartilheSIGA
As inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começaram nesta segunda-feira (19/01) e, segundo o Google Trends, já dominam as buscas na internet. Só nas últimas horas, o termo teve um aumento de mais de 1.000% na procura. Milhares de estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão atentos ao prazo final para garantir a participação no processo seletivo, que se encerra nesta sexta-feira (23/01).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O Sisu é a principal porta de entrada para instituições federais e estaduais de ensino superior em todo o Brasil. O programa utiliza a nota do Enem para classificar os candidatos em cursos de graduação. Com um período de inscrição curto, durando 5 dias em 2026.
Leia Mais
-
Não passou no Sisu? Conheça 5 outras formas de entrar na faculdade
-
Vale a pena fazer o Enem 2024? Entenda a importância da prova
-
Universidades anulam lista de espera do Sisu por novo erro do MEC
Para quem ainda não se inscreveu, o processo é totalmente online e exige atenção a alguns detalhes importantes. A plataforma é intuitiva e a disputa acirrada exige que os estudantes acompanhem as notas de corte diariamente.
Como fazer a inscrição no Sisu
O primeiro passo é acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação. É preciso saber seu login da conta Gov.br, que é a mesma utilizada para acessar a página do participante do Enem. Sem esse acesso, não é possível prosseguir.
Veja um passo a passo para se inscrever:
-
Acesse o portal oficial do Sisu e clique em "Inscrever-se".
-
Faça o login com sua conta Gov.br. O sistema irá recuperar automaticamente suas notas do Enem mais recentes.
-
Confirme seus dados pessoais. Verifique se todas as informações estão corretas antes de avançar.
-
Escolha até duas opções de curso, indicando a ordem de preferência. É possível pesquisar as vagas por curso, instituição ou cidade.
-
Selecione a modalidade de concorrência: ampla concorrência ou cotas (sistema de ações afirmativas).
-
Monitore sua classificação. Diariamente, o sistema atualiza a nota de corte parcial para cada curso. Você pode alterar suas opções de curso até o último dia de inscrição.
-
Confirme sua inscrição. Ao final do processo, o sistema pedirá para você confirmar as opções escolhidas.
A nota de corte é a pontuação do último candidato classificado dentro do número de vagas disponíveis para cada curso e modalidade. Acompanhá-la permite que o estudante mude suas opções para cursos onde tenha mais chances de aprovação.
Após o encerramento das inscrições, o resultado da chamada regular será divulgado. Candidatos não selecionados podem manifestar interesse em participar da lista de espera, que oferece uma nova chance de conseguir a vaga desejada.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, under supervisão editorial humana.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria