Simulador Sisu 2026: calcule suas chances com a nova regra do Enem

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 já estão abertas, até 23 de janeiro. A partir deste ano, a plataforma seleciona automaticamente a sua melhor nota do Enem entre as edições de 2023, 2024 e 2025 para cada curso que você escolher.

O sistema analisa os pesos de cada área do conhecimento definidos pela universidade para um curso específico. Com base nisso, o Sisu seleciona o ano do Enem que resulta na maior média ponderada para aquela vaga.

Na prática, isso significa que o sistema avaliará todas as últimas três edições completas do Enem que você fez (2023, 2024 e 2025) e, para cada curso escolhido, selecionará automaticamente a edição que resultar na maior média ponderada.

Por exemplo, para Medicina, o sistema pode usar sua edição completa de 2024; para Engenharia, pode selecionar a edição completa de 2025. Importante: o sistema escolhe a melhor edição completa para cada curso.

Enquanto a plataforma está disponível, o estudante pode escolher duas opções de curso (e faculdade), a primeira e a segunda opção, e, durante a madrugada e o início da manhã, o sistema atualiza as notas de corte para os cursos disponíveis e a posição em que o aluno está.

Como a nova regra do Sisu funciona

Para entender o impacto da mudança, imagine um cenário prático. Um candidato que deseja uma vaga em Direito, curso que geralmente valoriza as notas de Ciências Humanas e Redação, pode ter tido melhor desempenho geral (considerando todas as provas) na edição de 2024 quando calculada com os pesos específicos desse curso.

Já para uma segunda opção, como Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que valoriza mais Matemática, a edição completa de 2025 pode render uma média ponderada superior. O Sisu fará essa conta automaticamente, escolhendo a melhor média ponderada para cada curso.

Essa flexibilidade beneficia quem teve desempenhos variados ao longo dos últimos três anos. A nova regra permite que os pontos fortes de cada prova sejam aproveitados ao máximo, aumentando as chances de aprovação. É importante ressaltar: o sistema não permite 'misturar' disciplinas de anos diferentes. Ele sempre utilizará todas as notas de uma mesma edição do Enem. Por outro lado, o cálculo da nota de corte se torna mais complexo, já que o universo de notas competitivas aumentou.

Simule suas chances: o que você precisa fazer

Reúna suas notas: acesse o portal do Inep e anote suas pontuações detalhadas (Linguagens, Humanas, Natureza, Matemática e Redação) dos Enem 2023, 2024 e 2025.

Pesquise os pesos: entre no site do Sisu e procure pelos cursos de seu interesse. Em cada um, verifique o "Termo de Adesão", documento onde a universidade informa o peso de cada área do conhecimento.

Calcule a média ponderada: multiplique a nota de cada área pelo seu respectivo peso, some os resultados e divida pela soma dos pesos. Faça isso para os três anos de Enem em cada curso desejado.

Compare os resultados: identifique qual ano do Enem oferece a maior pontuação para cada curso. Com essa informação, você terá uma visão clara de onde suas chances são mais altas.

É importante ressaltar que nem toda Universidade possui pesos, e algumas calculam apenas a média simples do Enem. O resultado da chamada regular será divulgado em 29 de janeiro de 2026.

