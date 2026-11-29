SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Black Friday da sexta-feira (27) movimentou mais de R$ 5,4 bilhões em compras on-line, um avanço de 3% em relação ao faturamento registrado na mesma data de 2025. As promoções geraram 10,5 milhões de pedidos, 10,5% a mais do que no ano passado.



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Somando a quinta e a sexta, o total em vendas foi de R$ 8,39 milhões no comércio eletrônico, e o número de pedidos chegou a 19 milhões -- uma alta de 7,2% e 18,7% na comparação anual, respectivamente. Os dados são de um levantamento da plataforma Confi, por meio da Neotrust.



O valor médio gasto, porém, recuou 5,5%, passando de R$ 549,83 para R$ 519,79.



"O consumidor aproveitou a data para fazer mais pedidos, mas gastou menos, em média, por compra. Esse movimento sugere maior atenção aos preços e às oportunidades, com decisões de consumo que não necessariamente envolvem produtos de maior valor", afirma Pedro Chiamulera, CEO da Confi.



Por departamento, a categoria de eletrodomésticos liderou em faturamento, com R$ 794,1 milhões movimentados na sexta-feira. O dado representa uma alta de 6,1% em relação a 2025.



Telefonia veio em segundo lugar, com R$ 451,8 milhões em vendas, salto anual de 4,7%, e Moda e Acessórios somou R$ 418,8 milhões, ganho de 2,4%.



Algumas categorias tiveram avanços mais expressivos: beleza e perfumaria, por exemplo, subiu 21,2%, alcançando R$ 293,2 milhões em faturamento. Segundo o levantamento, foi o departamento que mais contribuiu positivamente para o crescimento do mercado na sexta-feira.



Esporte e Lazer registrou alta de 11,5%, enquanto Saúde avançou 10,4% e Ar e Ventilação, 7,2%.



As baixas foram lideradas por eletrônicos, que recuaram 18,4%, enquanto Informática registrou queda de 13,9%. Games tiveram retração de 1,2%, apesar do lançamento do "Grand Theft Auto 6".



"O crescimento de beleza e perfumaria, esporte e lazer e saúde e a retração em eletrônicos e informática mostram que o consumidor não está respondendo de maneira uniforme às promoções. O varejo precisa compreender essas diferenças para direcionar melhor seus estoques e suas estratégias comerciais", diz.



O resultado pode ser um indicativo das pressões no orçamento do brasileiro, que chegou à Black Friday mais endividado, mais seletivo e com menos dinheiro para gastar de imediato.



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No ano passado, a primeira parcela do 13º salário caiu justamente na sexta de promoções. Já neste ano, ela deve ser paga até segunda-feira (30), depois do final de semana de descontos mais agressivos.