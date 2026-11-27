Dezembro continua sendo o mês de maior volume de vendas do varejo brasileiro, mas a distância para novembro, mês da Black Friday, diminuiu. Em 2010, o índice de vendas de dezembro ficou 35,5% acima do de novembro; em 2025, a diferença foi de 11,7%, segundo a Pesquisa Mensal de Comércio, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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Técnicos do instituto já associaram resultados mais fracos de dezembro ao calendário de promoções. Em análise publicada pelo IBGE em março de 2024, o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, afirmou que, nos setores mais ligados a promoções, “o consumo foi mais concentrado em novembro, que é o mês da Black Friday”. Segundo ele, muitas pessoas antecipam as compras de Natal por causa dos preços.

Em pesquisa do Sebrae-SP feita em outubro de 2026 com consumidores paulistas que pretendiam comprar na Black Friday, 65% dos que compram de pequenos negócios apontaram descontos e condições especiais como determinantes na escolha. Entre as empresas de 10 a 49 pessoas ocupadas que venderam pela internet, 81% usaram mensagens de WhatsApp, Skype ou chat do Facebook como canal de venda, de acordo com a pesquisa TIC Empresas 2025, do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br).

Para Gustavo Reis, CEO do Mark.ia by Findor, a procura mais fraca depois da data, a chamada ressaca da Black Friday, pode ser evitada. “A ressaca da Black Friday se resolve na semana seguinte: anúncio no ar, oferta nova e resposta a quem pediu preço e não comprou”, afirma. O Mark.ia é um especialista de marketing que cria, publica e acompanha, pelo WhatsApp, as campanhas de anúncios de pequenas empresas.

O primeiro ponto, segundo Reis, é não desligar as campanhas quando a promoção termina. De acordo com a Central de Ajuda da Meta, dona do Instagram e do Facebook, um conjunto de anúncios pausado por sete dias ou mais volta à fase de aprendizado quando é reativado, etapa em que o desempenho pode ficar menos estável e o custo por resultado, mais alto. “Quem desliga tudo depois da Black Friday paga para a plataforma aprender de novo quando volta a anunciar para o Natal”, diz o executivo, que recomenda manter no ar os anúncios que deram resultado.

O segundo ponto é a oferta. Para Reis, a mensagem de dezembro deixa de ser o desconto e passa a ser o motivo de compra do mês, como o prazo de entrega antes do Natal, o presente ou, no caso dos serviços, o agendamento para janeiro. As primeiras a recebê-la, diz, são as pessoas que pediram preço na Black Friday e não compraram. Segundo ele, quem não dá conta de responder a todos não deve ampliar o investimento em tráfego pago, porque o contato sem resposta encarece cada venda fechada.

Outro ponto é a medição. Segundo Reis, o anunciante precisa informar à plataforma de anúncios quais contatos viraram clientes, para que os anúncios cheguem a pessoas parecidas com quem comprou, e não com quem só pediu preço. Com esse registro, diz, a verba deixa de ser palpite: o cálculo de quanto investir em anúncios, disponível em uma calculadora publicada pela empresa, parte da meta de vendas, da taxa de conversão, do custo de cada clique e do lucro de cada venda.

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Para o executivo, a ressaca pós-Black Friday também se evita com calendário. O calendário comercial de 2027 publicado pela empresa indica o início da divulgação três semanas antes do Carnaval e um mês antes da Páscoa e do Dia das Mães. “Quem só anuncia na Black Friday recomeça a cada data. Quem mantém a campanha no ar chega à próxima com público e histórico”, afirma Reis.