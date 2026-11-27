Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

Enquanto as vendas de produtos eróticos recuaram 14% no Brasil durante a semana da Black Friday, em Minas Gerais o segmento seguiu na direção contrária e registrou crescimento de 11,4%. O contraste aparece em um levantamento da Nuvemshop, que identificou diferenças no comportamento de consumo entre os mercados estaduais. Outro destaque foram as joias, cujas vendas quase dobraram no estado, com avanço de 96,7% na comparação com o mesmo período do ano passado.

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O desempenho das categorias mostra que os consumidores mineiros têm movimentado diferentes segmentos do comércio eletrônico durante o período de ofertas. No caso das joias, o crescimento estadual superou a média nacional, de 85%. Os presentes também tiveram resultado expressivo: as vendas aumentaram 64,6% em Minas Gerais, enquanto no país a alta foi de 47,8%, segundo a plataforma.

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Os produtos eróticos, por sua vez, apresentaram um comportamento especialmente diferente entre os mercados. Enquanto a categoria perdeu espaço no resultado nacional, Minas Gerais registrou crescimento nas vendas. A diferença de 25,4 pontos percentuais entre os resultados chama a atenção e coloca o estado na contramão da tendência brasileira para esse segmento.

Minas cresce acima do Rio de Janeiro

O desempenho das categorias acompanha o avanço geral das compras realizadas por consumidores mineiros. Segundo a Nuvemshop, os pedidos destinados a Minas Gerais cresceram 35,3% na comparação anual, enquanto no Rio de Janeiro a alta foi de 31,6%. Em faturamento, o avanço mineiro chegou a 39,5%, acima dos 37,6% registrados no estado fluminense.

Os números indicam que Minas não ultrapassou o Rio de Janeiro por uma retração das compras fluminenses, mas porque apresentou um ritmo mais acelerado de crescimento. No levantamento da empresa, os consumidores mineiros responderam por 10,72% dos pedidos registrados no país durante o período analisado, entre a noite de domingo (22/11) e a manhã de quarta-feira (25/11).

Pix e frete grátis influenciam as compras

Além das categorias de produtos, os dados da plataforma mostram mudanças nas formas de pagamento e nas condições de entrega. O Pix foi utilizado em 49,41% dos pedidos registrados pela Nuvemshop, superando o cartão de crédito, que respondeu por 46,33%. As compras realizadas por smartphones representaram 80,62% do total, com maior movimentação na manhã de terça-feira (24/11).

O frete grátis também aparece entre os principais atrativos. Em Minas Gerais, o indicador de pedidos com envio sem custo ficou entre 27% e 30%, enquanto a participação dos cupons de desconto avançou de 22,3% para 26,4%. Segundo a Nuvemshop, os lojistas mineiros estão absorvendo parte do custo da entrega de forma estratégica, e o tíquete médio dos pedidos com frete grátis está aumentando.

Comércio eletrônico mineiro movimenta bilhões

O crescimento das vendas durante a semana da Black Friday acompanha a expansão do comércio eletrônico no estado. De acordo com levantamento da Fecomércio MG, as empresas mineiras movimentaram R$ 28,7 bilhões em mercadorias enviadas pelo comércio eletrônico em 2024, alta de 18,7% em relação ao ano anterior. O valor representou 12,8% do total nacional.

Considerando também as mercadorias recebidas de outras unidades da Federação, a movimentação mineira chegou a R$ 55,4 bilhões. A presença digital também é expressiva: 76,6% dos estabelecimentos do comércio varejista de Minas Gerais possuem presença on-line e, entre eles, 59,5% realizam vendas pela internet, segundo a Fecomércio MG.

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O cenário ajuda a dimensionar a importância do mercado mineiro para o comércio digital e mostra que, além do crescimento no volume de pedidos, algumas categorias apresentam desempenhos próprios no estado, com destaque para joias, presentes e produtos eróticos.