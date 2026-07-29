Inflação alta: como não perder dinheiro investindo

A prévia da inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), ficou praticamente estável em julho, com o aumento de 0,06%, segundo dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (28/7). Mesmo diante da inflação controlada, proteger o valor do seu dinheiro continua sendo necessário, especialmente para quem mantém recursos em aplicações com baixo rendimento, como a poupança.

Independentemente do cenário inflacionário, encontrar formas de fazer as economias renderem acima da inflação torna-se essencial para não perder poder de compra. O mercado financeiro oferece diversas opções de investimentos pensados justamente para esse cenário.

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O que é o rendimento real de um investimento?

O rendimento real é o ganho de um investimento após o desconto da inflação do período. Se uma aplicação rende 10% ao ano e a inflação foi de 6%, o ganho real do investidor foi de aproximadamente 4%. É este o indicador que realmente mostra se o seu patrimônio cresceu.

Quando um investimento rende menos que o índice de preços, significa que, na prática, o seu dinheiro está se desvalorizando. Por esse motivo, a escolha de ativos atrelados a indicadores como o IPCA é preserva e aumenta suas economias no longo prazo.

Quais os melhores investimentos para se proteger da inflação?

Para garantir que seu dinheiro mantenha o poder de compra, o caminho é buscar ativos que ofereçam um rendimento real positivo. Conheça cinco opções de investimento que podem ajudar a proteger seu patrimônio da alta dos preços.

Tesouro IPCA+

Este é um título público federal negociado na plataforma do Tesouro Direto. Sua rentabilidade é composta pela variação do IPCA mais uma taxa de juros prefixada, garantindo sempre um ganho real. É considerado um dos investimentos mais seguros do mercado brasileiro, pois é garantido pelo governo federal.

CDBs atrelados ao IPCA

Os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) são títulos emitidos por bancos. Existem versões que pagam a variação da inflação acrescida de uma taxa fixa, funcionando de modo similar ao Tesouro IPCA+, ou seja, seu poder de compra será mantido ou até ampliado.

Debêntures incentivadas

As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar seus projetos. As "incentivadas" são voltadas para obras de infraestrutura e, por isso, possuem isenção de Imposto de Renda. Geralmente oferecem um retorno de IPCA mais um prêmio, sendo uma opção para perfis de investidores mais tolerantes ao risco.

O que é inflação?

A inflação é o aumento contínuo dos preços de bens e serviços ao longo do tempo, sendo responsável pela redução do poder de compra da moeda. Por meio dela, com o tempo, a mesma quantia de dinheiro compra menos do que antes.

No Brasil, o IPCA ,que reflete essa variação dos preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias. Ao construir uma carteira de investimentos, é fundamental levar a inflação em consideração, pois ela afeta diretamente o poder de compra e a rentabilidade dos investimentos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.