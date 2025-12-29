Tesouro Selic vs. IPCA+: entenda de vez a diferença entre os títulos
Um rende com a taxa de juros e o outro protege da inflação; compare os dois títulos mais populares do Tesouro Direto e saiba quando usar cada um
Escolher entre Tesouro Selic e Tesouro IPCA+ é uma dúvida comum para quem investe no Tesouro Direto. Ambos são títulos públicos federais considerados seguros, mas seus rendimentos funcionam de formas completamente diferentes. Enquanto um acompanha a taxa básica de juros, o outro foi criado para proteger o seu dinheiro do avanço da inflação.
Entender essa diferença é fundamental para montar uma carteira de investimentos alinhada aos seus objetivos financeiros, seja para a reserva de emergência ou para a aposentadoria.
Como funciona o Tesouro Selic
O rendimento do Tesouro Selic está diretamente atrelado à taxa Selic, a principal referência de juros da economia brasileira. Isso significa que, se a Selic sobe, a rentabilidade do título aumenta; se ela cai, o retorno diminui. Essa característica torna o investimento pós-fixado.
Por ter liquidez diária e baixo risco de perdas no resgate antecipado, este título é a opção mais indicada para a reserva de emergência. Ele também serve para objetivos de curto prazo, como a compra de um carro ou uma viagem programada para o próximo ano.
E o Tesouro IPCA+?
Já o Tesouro IPCA+ oferece um rendimento híbrido. Ele paga uma taxa de juros prefixada, definida no momento da compra, mais a variação do IPCA, que é o índice oficial da inflação no Brasil. Essa combinação garante que seu dinheiro sempre renderá acima da inflação, mantendo seu poder de compra.
Essa proteção o torna ideal para metas de longo prazo, como planejar a aposentadoria ou garantir a faculdade dos filhos. É importante notar que, se vendido antes do vencimento, seu preço pode variar conforme as condições do mercado, um efeito conhecido como marcação a mercado.
Quando escolher cada um
A decisão final depende diretamente do seu objetivo e do prazo que o dinheiro ficará investido. Não existe um título melhor que o outro, mas sim o mais adequado para cada situação. Para simplificar, veja as principais indicações:
Tesouro Selic é indicado para: reserva de emergência, objetivos de curto prazo (até dois anos) e para investidores que não querem correr riscos com as oscilações diárias do mercado.
Tesouro IPCA+ é indicado para: aposentadoria, planos de longo prazo (acima de cinco anos) e para quem busca proteger seu patrimônio contra a perda do poder de compra provocada pela inflação.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.