Tesouro Selic vs. IPCA+: entenda de vez a diferença entre os títulos

Escolher entre Tesouro Selic e Tesouro IPCA+ é uma dúvida comum para quem investe no Tesouro Direto. Ambos são títulos públicos federais considerados seguros, mas seus rendimentos funcionam de formas completamente diferentes. Enquanto um acompanha a taxa básica de juros, o outro foi criado para proteger o seu dinheiro do avanço da inflação.

Entender essa diferença é fundamental para montar uma carteira de investimentos alinhada aos seus objetivos financeiros, seja para a reserva de emergência ou para a aposentadoria.

Leia Mais

Como funciona o Tesouro Selic

O rendimento do Tesouro Selic está diretamente atrelado à taxa Selic, a principal referência de juros da economia brasileira. Isso significa que, se a Selic sobe, a rentabilidade do título aumenta; se ela cai, o retorno diminui. Essa característica torna o investimento pós-fixado.

Por ter liquidez diária e baixo risco de perdas no resgate antecipado, este título é a opção mais indicada para a reserva de emergência. Ele também serve para objetivos de curto prazo, como a compra de um carro ou uma viagem programada para o próximo ano.

E o Tesouro IPCA+?

Já o Tesouro IPCA+ oferece um rendimento híbrido. Ele paga uma taxa de juros prefixada, definida no momento da compra, mais a variação do IPCA, que é o índice oficial da inflação no Brasil. Essa combinação garante que seu dinheiro sempre renderá acima da inflação, mantendo seu poder de compra.

Essa proteção o torna ideal para metas de longo prazo, como planejar a aposentadoria ou garantir a faculdade dos filhos. É importante notar que, se vendido antes do vencimento, seu preço pode variar conforme as condições do mercado, um efeito conhecido como marcação a mercado.

Quando escolher cada um

A decisão final depende diretamente do seu objetivo e do prazo que o dinheiro ficará investido. Não existe um título melhor que o outro, mas sim o mais adequado para cada situação. Para simplificar, veja as principais indicações:

Tesouro Selic é indicado para: reserva de emergência, objetivos de curto prazo (até dois anos) e para investidores que não querem correr riscos com as oscilações diárias do mercado.

Tesouro IPCA+ é indicado para: aposentadoria, planos de longo prazo (acima de cinco anos) e para quem busca proteger seu patrimônio contra a perda do poder de compra provocada pela inflação. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.