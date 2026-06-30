Como proteger seu dinheiro da inflação: 5 estratégias práticas

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Em junho de 2026, com o IPCA acumulado em 12 meses próximo a 4,7%, proteger o patrimônio continua sendo uma prioridade. Mesmo com a inflação próxima da meta, ela corrói o poder de compra e faz o salário parecer menor. Contudo, adotar algumas estratégias financeiras pode proteger seu patrimônio e até fazê-lo render acima da alta de preços.

A boa notícia é que não é preciso ser um especialista em finanças para tomar atitudes práticas. Pequenos ajustes na rotina e escolhas de investimento mais conscientes fazem uma grande diferença. O objetivo é evitar que seu esforço de trabalho seja neutralizado pela economia.

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Estratégias para proteger seu dinheiro

1. Reavalie o orçamento doméstico

O primeiro passo é entender para onde seu dinheiro está indo. Separe os gastos fixos, como aluguel e mensalidades, dos variáveis, como lazer e alimentação fora de casa. Use uma planilha ou aplicativo para ter uma visão clara das despesas mensais.

Com essa organização, fica mais fácil identificar onde é possível cortar ou reduzir custos. Pequenas economias, como cancelar um serviço de streaming pouco utilizado ou preparar mais refeições em casa, se somam e liberam recursos para outras finalidades.

2. Invista em ativos atrelados à inflação

Investimentos que rendem abaixo da inflação significam perda real de dinheiro. Para se proteger, busque aplicações cuja rentabilidade esteja ligada a um índice de preços, como o IPCA. Títulos do Tesouro Direto, como o Tesouro IPCA+, são uma das opções mais acessíveis.

Outras alternativas incluem alguns CDBs, LCIs e LCAs oferecidos por bancos e corretoras. Esses produtos financeiros garantem que seu dinheiro, no mínimo, acompanhe a alta dos preços, somando ainda uma taxa de juros real.

3. Negocie dívidas e contratos anuais

Em 2026, mesmo com a Selic em processo de queda, as taxas de juros do crédito rotativo seguem elevadas. Juros altos costumam acompanhar períodos de inflação elevada. Se você possui dívidas no cartão de crédito ou cheque especial, a prioridade deve ser quitá-las ou renegociá-las. Entrar em contato com a instituição financeira pode render um acordo com taxas menores.

A mesma lógica vale para contratos anuais, como planos de celular, internet e seguros. Verifique se os valores foram reajustados e pesquise ofertas de concorrentes para negociar um preço mais vantajoso.

4. Busque fontes de renda extra

Apenas proteger o dinheiro que você já tem pode não ser suficiente. Aumentar suas fontes de receita é uma forma eficaz de fortalecer suas finanças. Avalie suas habilidades e veja se é possível transformá-las em um serviço ou produto.

Isso pode incluir trabalhos como freelancer, dar aulas particulares, vender itens que não usa mais ou até mesmo iniciar um pequeno negócio online. O valor extra que entra no orçamento pode ser direcionado para investimentos ou para a criação de uma reserva de emergência.

5. Evite deixar dinheiro parado na conta corrente

O dinheiro parado na conta corrente é o mais vulnerável à inflação, pois não tem qualquer tipo de rendimento e perde valor diariamente. O ideal é manter ali apenas o valor necessário para as despesas do mês.

O restante deve ser aplicado em um investimento de baixo risco e liquidez diária, como um CDB que pague 100% do CDI ou fundos de renda fixa simples. Mesmo que a rentabilidade seja modesta, ela ajuda a diminuir o impacto negativo da alta de preços sobre suas economias.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.