Dicas de especialistas e informações sobre finanças pessoais, investimentos e economia para ajudar você a gerir melhor seu dinheiro.

Por Alexia Diniz

O Tesouro IPCA+ é aquele investimento que aparece nas conversas como se fosse o primo inteligente da família. Todo mundo fala dele com a maior confiança, como se tivesse um no bolso desde os 18 anos, mas poucos realmente entendem como funciona. No fundo, ele não é nenhum bicho de sete cabeças. O que ele faz é proteger seu dinheiro da inflação e ainda entregar um rendimento extra.

A fama dele cresce porque o brasileiro vive tentando se defender das idas e vindas da economia. Quando o salário não acompanha o preço das coisas, investir vira uma forma de sobrevivência. E é exatamente aí que o Tesouro IPCA+ entra, prometendo manter o poder de compra e trazer um pouco de estabilidade em meio ao caos dos juros, das notícias e das decisões do Copom que parecem novela das oito.

O que é o TesouroIPCA+ e por que todo mundo fala dele?

O Tesouro IPCA+ é aquele investimento que aparece em toda conversa de gente que tenta parecer séria sobre finanças. Mas a verdade é que ele é simples: ele paga a variação da inflação medida pelo IPCA mais uma taxa fixa. Ou seja, ele tenta garantir que seu dinheiro não perca valor com o tempo, o que, no Brasil, já é um feito heroico.

Funciona como se seu dinheiro tivesse um colete à prova de inflação. Tudo ao redor sobe de preço? Ele sobe também. E ainda dá um “extra”, que é o rendimento real. É por isso que muita gente considera o Tesouro IPCA+ como um dos investimentos mais previsíveis para objetivos de longo prazo, tipo juntar uma grana pra dar entrada em um apê, economizar para os filhos ou até mesmo aposentadoria, apesar de que agora temos o Renda+ que é uma opção melhor para quem não quer ficar na mão do INSS.

E claro, ele virou queridinho porque combina duas coisas que o brasileiro ama: segurança e rentabilidade. Não é a montanha-russa da bolsa, mas também não é o sono profundo da poupança.

Então o Tesouro IPCA+ vai me devolver a inflação?

IPCA + 7,98 (a.a.). Ele é formado por duas partes: a inflação (IPCA) e uma taxa prefixada (7,98 a.a.). A soma das duas gera o rendimento total do título. Então, se o IPCA for 4,46% no ano e a taxa fixa contratada for 7,98%, você ganha 12,44%. Sim, parece mágica, mas é só matemática básica mesmo.

Essa estrutura faz com que o seu dinheiro acompanhe o custo de vida. Se o preço do tomate subir, seu investimento sobe junto… o que, convenhamos, é ótimo. Afinal, é difícil se proteger de tanta oscilação só com fé e um cartão de crédito.

Só que tem uma pegadinha: o valor do título oscila muito antes do vencimento. Ele funciona como uma promessa. No dia do vencimento, ele paga exatamente o combinado. Mas antes disso, o preço fica dançando conforme as expectativas de juros. E aí muita gente que não entende entra em pânico antes da hora.

Tesouro IPCA+ é seguro?

Sim, ele é muito seguro no sentido de risco de calote. Estamos falando de um título emitido pelo Governo Federal. Se o governo quebrar, provavelmente teremos problemas maiores que o rendimento de um título público.

O risco não está em “não receber”. O risco está em vender antes da hora. Aí sim você pode amargar prejuízo. Isso acontece porque o valor do título sobe e desce dependendo da taxa de juros. Se os juros subirem, o preço do IPCA+ cai. Se os juros caírem, o preço sobe. É a famosa marcação a mercado, mas você não vai receber menos do que a inflação do período, por isso seu dinheiro está “seguro”. Mas se você vende seu título antes, pode acabar perdendo da inflação ou até do valor principal investido.

Portanto, o risco é mais psicológico do que técnico. Você precisa de paciência. Comprar o título e depois checar o extrato todo dia é um convite para o sofrimento.

Segue alguns conselhos:



1) Se não sabe se vai precisar, vá de tesouro Selic;

2) Se quer ipca+ mas não sabe pra exatamente quando, pegue o mais curto, pois no cenário errado a marcação a mercado pode machucar muito nos títulos mais longos; e

3) Não se impressione com as taxas maiores dos títulos mais longos, elas são só pra quem realmente sabe o que está fazendo e tem um planejamento seguro e detalhado.

Quanto rende o Tesouro IPCA+?

A rentabilidade depende da combinação inflação + taxa fixa. E isso é o que faz esse título ser tão especial. Ele garante “rendimento real”, ou seja, ganho acima da inflação. Isso significa que seu dinheiro não só mantém o poder de compra como aumenta.

No longo prazo, essa combinação rende muito bem. O efeito dos juros compostos nessa estrutura costuma ser poderoso. Mesmo que a inflação esteja alta, o título acompanha e ainda entrega algo extra. É literalmente um “toma lá, dá cá” entre você e a economia.

Mas não espere nada rápido. É investimento de longo prazo, com resultado mais para “caminhada de domingo” do que “corrida de 100 metros".

Simulação direto no site do Tesouro Direto

Funciona de forma simples, você investidor coloca um valor hoje e, no vencimento, recebe um montante corrigido pela inflação mais a taxa contratada. O número verde é sempre bonito de ver, porque já considera o efeito dos juros compostos trabalhando quietinhos no fundo, ano após ano, sem se desesperar com as notícias do dia.

É importante lembrar que esse valor só é garantido para quem vai até o final. A simulação não promete riqueza instantânea, mas mostra como o dinheiro cresce de forma estável quando você deixa o título seguir seu caminho. Esse é o espírito do IPCA+, entregar previsibilidade mesmo em um país onde nada é previsível.

E sim, a simulação anima, mas ela também dá um recado. O Tesouro IPCA+ funciona quando você respeita o tempo dele. O número é alto porque olhar para o longo prazo é mais rentável do que tentar fazer malabarismo com o mercado. No fim das contas, essa telinha verde prova o que sempre digo, paciência rende mais que ansiedade.

IPCA+ pode dar prejuízo?

Sim, pode. Mas só se você vender antes do vencimento. Durante o caminho, o preço oscila com base nos juros futuros. Se o mercado achar que os juros vão subir, o valor do seu título cai. Se achar que os juros vão cair, o valor sobe.

E todo mundo sabe que o mercado financeiro é dramático. Se o Copom espirra, o preço do título oscila. Se o presidente do Banco Central toma um café forte demais, oscila de novo. A vida é assim.

Portanto, quem entra no Tesouro IPCA+ precisa saber: ele premia quem espera. Quem não espera, sofre.

Quando vale a pena investir no Tesouro IPCA+?

O Tesouro IPCA+ vale a pena quando você tem objetivos de longo prazo. Coisas como aposentadoria, faculdade dos filhos, compra de casa, viagem grande… enfim, tudo o que você não pretende mexer tão cedo.

Também vale muito quando a taxa fixa está alta. Significa que você está “trancando” uma rentabilidade real maior. É como comprar um pacote de viagem em promoção para usar daqui a três anos, ótimo negócio, desde que você realmente vá viajar.





Nesse gráfico podemos ver o comportamento da Selic e da taxa de juros real (IPCA) durante os últimos 7 anos. Se seu objetivo é curto prazo, esqueça esse título. A chance de pegar ele numa fase ruim e sair machucado é grande.

Tesouro IPCA+ paga imposto e taxas?

Sim, ele paga imposto de renda, seguindo a tabela regressiva: quanto mais tempo você ficar, menos IR paga. No longo prazo, a alíquota chega a 15%.

Além disso, existe a taxa da B3, que é pequena, mas existe: R$0,30 por semestre. A cobrança é tão baixa que parece até pegadinha, mas está lá.

Mesmo com impostos, o título ainda garante ganho real. E isso é o que importa.

Tesuro IPCA+ é melhor que CDB, poupança e LCIs?

Depende do que você quer. Comparar com a poupança nem faz sentido, a poupança é quase um meme, uma lembrança afetiva da infância. No curto prazo ela até tenta, mas perde feio de todos os investimentos em muitos anos.

Com CDBs, a disputa fica mais interessante. Um CDB pós-fixado pode render mais quando a Selic está alta. Só que o CDB não te garante proteção contra inflação. Já o TesouroIPCA+ garante. Você acha que a Selic vai ficar alta pra sempre? Quando ela cair, ao invés de perder rendimento, aqui seu rendimento está garantido ou, no curto prazo, pode até ganhar mais.

Com LCI e LCA, você ganha a vantagem de ser isento de IR. Mas o rendimento pode ser menor e a liquidez pior. No final, tudo depende de objetivo, prazo e humor da economia.

Tesouro IPCA+ curto ou longo: qual escolher?

Os títulos curtos oscilam menos, então são menos estressantes. Mas a taxa fixa também costuma ser menor. Já os longos são os preferidos dos investidores que gostam de emoção. Oscilam muito mais (para cima e para baixo) mas costumam oferecer taxas melhores.

Se você é do tipo que não gosta de emoções fortes, prefira prazos intermediários ou curtos. Se você é do tipo que vê volatilidade como oportunidade, os longos podem ser a melhor escolha.

No fim, a resposta é pessoal. Mas a regra geral é simples, quanto maior o prazo, maior a chance de ganho real… e maior a oscilação no caminho.

Vale a pena comprar Tesouro IPCA+ com juros altos?

Sim, e muito. Quando as taxas estão altas, você “trava” um rendimento real maior. É como garantir que seu dinheiro vai render bem durante anos, independentemente da inflação.

Se os juros caírem no futuro, você fica com o título rendendo mais que a média do mercado. Mas, claro, não dá para prever 100% o que vai acontecer com juros, inflação e política econômica.

Por isso, a regra é: se a taxa faz sentido para você hoje e está alinhada com seu objetivo, aproveite.

Dá para viver do IPCA+?

Não. O Tesouro IPCA+ é mais para acumulação de longo prazo do que para renda mensal. Ele até tem versões com juros semestrais, que pagam cupons. Mas os cupons pagam pouco no início e são tributados.

E o que são os cupons?

Quando falamos em “cupons”, estamos falando do Tesouro IPCA+ com juros semestrais. Ele funciona de um jeito diferente do IPCA+ tradicional, porque paga uma parte dos juros a cada seis meses, em vez de deixar tudo acumulando até o final.

Pensa assim, no Tesouro IPCA+ tradicional, o seu dinheiro fica lá parado crescendo como uma bola de neve. Tudo o que rende vai sendo reinvestido automaticamente dentro do próprio título. No final, você recebe um montão de uma vez só.

Já o Tesouro IPCA+ com cupons funciona como uma minibolsa de pagamento. A cada seis meses, o título pega os juros daquele período e te manda para a conta. É como se fosse um “saláriozinho” do título.

E o IPCA+ Tradicional?

Então voltando para o IPCA+ Tradicional, ele é excelente para construir patrimônio. Para viver dos rendimentos, você provavelmente vai combinar esse título com outros investimentos, como renda fixa pós-fixada, fundos ou até previdência.

É aquele amigo que guarda dinheiro e não mexe nunca. No futuro, aparece com um carrão pago à vista e você fica impressionado.

Conclusão: o Tesouro IPCA+ é para você?

Se você busca proteção contra a inflação, horizonte de longo prazo e não sofre com oscilações no curto prazo, então sim. O Tesouro IPCA+ é praticamente feito sob medida.

Agora, se você gosta de liquidez, emoção, ganhos rápidos ou simplesmente não sabe o que vai fazer daqui a seis meses, talvez ele não seja sua praia. Aí vale olhar para investimentos mais simples.

O Tesouro IPCA+ não é mágico, mas é confiável. Não te deixa rico rápido, mas te protege do caos inflacionário. E, em um país como o nosso, isso é quase um gesto de carinho financeiro.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.