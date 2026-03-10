Tesouro Selic ou IPCA+: qual o melhor título para o seu objetivo?

Escolher o título certo no Tesouro Direto pode parecer complicado, mas a decisão fica mais simples quando se entende o objetivo de cada um. O Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+ estão entre as opções mais procuradas pelos investidores, mas servem a propósitos bem diferentes. Um é ideal para guardar o dinheiro de emergência, enquanto o outro foca em proteger seu poder de compra no futuro.

Entender essa diferença é fundamental para fazer o dinheiro trabalhar a seu favor, seja para metas de curto prazo ou para o planejamento da aposentadoria.

Tesouro Selic: segurança para o curto prazo

O Tesouro Selic é o título público mais conservador. Sua rentabilidade está diretamente atrelada à taxa básica de juros da economia, a Selic. Como essa taxa é definida periodicamente pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, o rendimento do título acompanha suas variações, oferecendo ganhos diários.

A principal vantagem é a alta liquidez e o baixo risco. Você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento sem perdas por marcação a mercado, o que o torna a opção ideal para a reserva de emergência. Se você precisa de um lugar seguro para guardar um dinheiro que pode ser necessário a qualquer momento, o Tesouro Selic é a escolha mais indicada.

Tesouro IPCA+: proteção contra a inflação

Já o Tesouro IPCA+ tem um funcionamento híbrido. Ele paga uma taxa de juros fixa, definida no momento da compra, somada à variação da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Isso garante que seu dinheiro sempre renderá acima da inflação, protegendo seu poder de compra ao longo do tempo.

Por essa característica, ele é recomendado para objetivos de longo prazo (acima de cinco anos), como a aposentadoria ou a compra de um imóvel. É importante saber que, se você vender o título antes do vencimento, o valor pode variar conforme as condições do mercado, um efeito conhecido como marcação a mercado. Por isso, o ideal é manter o investimento até a data final.

A decisão final depende do seu prazo. Se o dinheiro pode ser necessário em breve, o Tesouro Selic oferece segurança e liquidez. Para metas distantes, o Tesouro IPCA+ é a alternativa que protege seu patrimônio dos efeitos da inflação, garantindo que seu esforço de poupança valha a pena no futuro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.