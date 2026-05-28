Onde investir em 2026 para se proteger da inflação?

A preocupação com a inflação segue no radar dos brasileiros. Com o IPCA acumulado em 4,39% nos últimos 12 meses até abril de 2026, acima da meta de 3% do governo, e a taxa Selic mantida em 14,5% ao ano, deixar o dinheiro parado na conta corrente ou na poupança significa perdê-lo para a alta dos preços. Felizmente, existem alternativas de investimento acessíveis que ajudam a proteger seu patrimônio e até garantir um ganho real.

O objetivo é buscar aplicações cujo rendimento supere a inflação do período. Com as projeções do Boletim Focus indicando uma inflação entre 4,89% e 4,91% para 2026, um investimento que renda acima desse patamar proporcionará um ganho real. Essa diferença é fundamental para que seu dinheiro não apenas mantenha o valor, mas também cresça ao longo do tempo. Escolher o caminho certo depende do seu perfil de risco e dos seus objetivos financeiros.

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5 investimentos para se proteger da inflação

Analisar as opções disponíveis é o primeiro passo para tomar uma decisão informada. Abaixo, listamos cinco tipos de aplicações que podem ajudar a preservar e aumentar seu patrimônio no cenário atual.

Tesouro IPCA+

Este é um dos títulos públicos mais conhecidos para proteção contra a inflação. Seu rendimento é híbrido: ele paga a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é a inflação oficial do país, mais uma taxa de juros fixa. Assim, o investidor tem a garantia de um ganho sempre acima da inflação, se mantiver o título até o vencimento. É considerado um dos investimentos mais seguros do mercado. CDBs atrelados ao IPCA

Os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) que seguem a mesma lógica do Tesouro IPCA+ são oferecidos por bancos. Eles também pagam a variação da inflação mais uma taxa prefixada. A segurança é garantida pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para valores de até R$ 250 mil por CPF e por instituição. Geralmente, bancos menores oferecem taxas mais atrativas para captar recursos. LCIs e LCAs

As Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e do Agronegócio (LCA) são títulos de renda fixa isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas. Muitas delas são pós-fixadas e rendem um percentual do CDI, que acompanha de perto a taxa básica de juros. No cenário atual, com a Selic em 14,5% ao ano para conter a inflação, esses papéis se tornam bastante vantajosos. Fundos de inflação

Para quem busca diversificação, os fundos de inflação são uma ótima alternativa. Eles aplicam o dinheiro dos cotistas em uma cesta de ativos de renda fixa atrelados a índices de preços. Embora alguns possam usar o IGP-M, a maioria busca superar o IPCA, que é o índice oficial de inflação do país. A gestão é feita por um profissional, o que facilita a vida do investidor que não tem tempo para acompanhar o mercado de perto. Ações de setores resilientes

Investir em ações exige mais conhecimento e tolerância ao risco, mas pode ser uma boa estratégia de longo prazo. Em um cenário global de incertezas, como a guerra no Oriente Médio que pressiona os preços de combustíveis e alimentos, empresas de setores essenciais (energia elétrica, saneamento, finanças e seguros) costumam ser mais resilientes. Elas geralmente possuem contratos reajustados pela inflação e conseguem repassar os custos para o consumidor, protegendo suas receitas e distribuindo dividendos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.