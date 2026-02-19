Tesouro Selic, Prefixado ou IPCA+? Entenda a diferença entre eles

Escolher um título do Tesouro Direto pode parecer complexo, mas entender o objetivo de cada um simplifica a decisão. Seja para montar uma reserva de emergência, planejar a aposentadoria ou garantir um rendimento fixo, existe uma opção ideal para cada meta financeira. Os três principais tipos são: Tesouro Selic, Prefixado e IPCA+.

Cada um funciona de maneira diferente e atende a perfis distintos de investidores. Conhecer essas características é o primeiro passo para fazer o seu dinheiro trabalhar a seu favor com segurança, já que os títulos públicos são considerados os investimentos de menor risco do país.

Leia Mais

Tesouro Selic: a reserva de emergência

O Tesouro Selic é o porto seguro dos investimentos de renda fixa. Sua rentabilidade acompanha de perto a taxa básica de juros da economia, a Selic. Por isso, ele é a escolha ideal para a reserva de emergência, aquele dinheiro que você pode precisar a qualquer momento e sem aviso prévio.

A principal vantagem é a liquidez diária. Você pode resgatar o valor quando quiser, pois seu rendimento acompanha a Selic diariamente, com oscilações mínimas de marcação a mercado. É perfeito para objetivos de curto prazo ou para quem está começando a investir e busca um lugar seguro para deixar o dinheiro render mais que a poupança. Os resgates solicitados até 13h em dias úteis são processados no mesmo dia; após esse horário, o crédito ocorre no dia útil seguinte.

Tesouro Prefixado: saiba quanto vai ganhar

Como o nome indica, o Tesouro Prefixado tem uma taxa de juros fixa, definida no momento da compra. Isso significa que você sabe exatamente qual será o seu retorno se mantiver o investimento até a data de vencimento. É uma boa opção para metas de médio prazo com data marcada, como a compra de um carro ou uma viagem.

É importante saber que, se você vender o título antes do prazo final, o preço será o de mercado naquele dia. Essa variação pode gerar lucro ou prejuízo. Por isso, o ideal é investir no Prefixado apenas o dinheiro que você tem certeza que não precisará usar antes do vencimento.

Tesouro IPCA+: proteção contra a inflação

Para quem se preocupa com a perda do poder de compra ao longo do tempo, o Tesouro IPCA+ é a solução. Ele oferece um rendimento híbrido: uma parte é uma taxa fixa, e a outra acompanha a variação do IPCA, o índice oficial de inflação do país. Assim, seu dinheiro rende sempre acima da inflação.

Este título é excelente para objetivos de longo prazo, como planejar a aposentadoria, garantir a faculdade dos filhos ou comprar um imóvel. Ele também sofre com a marcação a mercado, assim como o Prefixado, então o ideal é mantê-lo até o vencimento para garantir o rendimento contratado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.