Novo Bolsa Família: como atualizar seu cadastro e não perder o benefício

Uma das principais condições para que as famílias beneficiárias do Bolsa Família continuem recebendo o auxílio mensalmente, é manter o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) em dia. O governo realiza verificações periódicas nos dados e, caso encontre inconsistências ou informações desatualizadas, pode bloquear ou até cancelar o pagamento.

A atualização é fundamental para garantir que o benefício chegue a quem realmente atende aos critérios de elegibilidade do programa social. Por isso, qualquer mudança na estrutura familiar, como nascimento de um filho, alteração de endereço, mudança de escola das crianças ou nova fonte de renda, deve ser comunicada.

Leia Mais

Por que a atualização do Bolsa Família é necessária?

A atualização cadastral é um processo obrigatório para que o governo federal verifique se as famílias ainda cumprem os requisitos do programa. A falta de regularização dos dados por mais de 24 meses (dois anos) ou a identificação de inconsistências pode levar ao bloqueio e posterior cancelamento do benefício.

Como atualizar o cadastro do Bolsa Família?

O processo de atualização é simples e, na maioria dos casos, deve ser feito presencialmente. A responsabilidade é do Responsável Familiar, que deve seguir os passos abaixo para garantir que os dados estejam corretos e o pagamento do benefício seja mantido.

Verifique a situação do seu cadastro nos aplicativos Bolsa Família, Caixa Tem ou no app Cadastro Único. Eles informam se há alguma pendência ou necessidade de atualização. Localize a unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próxima de sua residência ou o setor responsável pelo CadÚnico em seu município. Separe os documentos obrigatórios de todos os membros da família. A falta de um deles pode impedir a conclusão do processo. Compareça ao posto de atendimento para realizar a entrevista com um assistente social e informar todas as mudanças ocorridas na família.

Algumas atualizações simples, como telefone e e-mail, podem ser feitas pelo aplicativo Cadastro Único. No entanto, mudanças na composição familiar, endereço ou renda exigem o comparecimento presencial ao CRAS.

Quais documentos levar para a atualização?

Para realizar o procedimento, o Responsável Familiar deve apresentar seus documentos e pelo menos um documento de cada membro da família. A lista essencial inclui:

CPF ou Título de Eleitor do responsável familiar;

Documento de identificação com foto de todos os integrantes da família;

Certidão de nascimento ou de casamento;

Comprovante de residência recente, como conta de luz ou água;

Comprovante de matrícula escolar de crianças e adolescentes.

Quem precisa fazer a atualização cadastral?

A atualização é obrigatória para todas as famílias convocadas pelo governo federal. A notificação pode chegar por meio de mensagens nos aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, no extrato de pagamento do benefício ou por outros canais oficiais. Geralmente, são chamadas as famílias que estão há mais de 24 meses sem atualizar suas informações ou aquelas cujos dados apresentaram alguma inconsistência nos cruzamentos de bases de dados do governo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.