Bolsa Família 2026: como consultar o CadÚnico e saber quando atualizar

Para garantir o recebimento do Bolsa Família em 2026, uma das principais obrigações dos beneficiários é manter seus dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico). Embora a atualização completa não possa ser feita pela internet, é possível acessar a situação do seu cadastro on-line, pelo celular, para saber se é necessário comparecer a um posto de atendimento.

A atualização cadastral deve ser feita a cada dois anos, no máximo, ou sempre que houver alguma mudança importante na família, como nascimento de um filho, alteração de endereço ou de renda. Deixar o cadastro desatualizado por mais de 24 meses pode levar à suspensão do pagamento.

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Como verificar se o CadÚnico precisa de atualização

O aplicativo do Cadastro Único é a principal ferramenta para consultar seus dados e verificar se há alguma pendência. Caso seu cadastro esteja regular, o aplicativo exibirá uma mensagem verde, e se for necessária alguma ação, uma mensagem amarela (alerta) ou vermelha (pendência grave) será mostrada, indicando a necessidade de procurar um Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Veja como consultar:

Acesse o aplicativo: baixe e abra o aplicativo "Cadastro Único", disponível para celulares Android e iOS. Você também pode consultar informações nos apps "Bolsa Família" e "Caixa Tem". Faça o login: utilize sua conta Gov.br para entrar no sistema. Consulte seus dados: no menu principal, procure pela opção de "Consulta completa" ou verifique a mensagem principal na tela inicial. Verifique o status: o aplicativo informará se seu cadastro está atualizado, se precisa de atualização por tempo ou se há inconsistências de dados (revisão cadastral). Siga as orientações: se o aplicativo indicar a necessidade de atualização, o responsável familiar deverá se dirigir ao Cras ou posto de atendimento do CadÚnico do seu município.

Quando é obrigatório ir ao Cras?

A atualização presencial é necessária em todas as situações em que o aplicativo indicar uma pendência, incluindo tanto os casos em que houve mudanças nos dados da família (endereço, renda, composição familiar) quanto nas situações em que o governo convoca a família para confirmar as informações, mesmo que nada tenha mudado. O aplicativo serve como um canal de aviso.

Ao comparecer ao posto de atendimento, o responsável familiar deve levar os documentos de identificação de todos os membros da família, como CPF, documento de identidade e comprovante de residência. É fundamental não ignorar as notificações dos aplicativos para assegurar a continuidade do benefício em 2026.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata